El video motivacional de Pampita tras confirmar su separación de Roberto García Moritán: “Vas a estar bien”

Pampita subió un video motivacional después de anunciar su separación de Roberto García Moritán (Video: Instagram)

Este domingo, Carolina Pampita Ardohain eligió comenzar el día con unas palabras de motivación frente a la dolorosa separación de su marido, Roberto García Moritán. Con un clip donde se la puede ver a ella desfilando con un outfit de gasa rojo, deslizándose por el patio de una casa con vista al mar, la modelo eligió musicalizarlo con unas palabras de autoayuda para transitar este duro momento.

“No te aceleres, no todo es hoy y ahora. Descansa. Respira. La vida lleva un curso y tienes que aprender a ser paciente”, dice la voz detrás del video. “Deja que el tiempo y que Dios te guíen para que llegues a ese lugar al que tanto quieres estar. Ese lugar que tanto mereces”, continúa. “Algunas de las mejores cosas en la vida llevan su tiempo, y tu proyecto y plan de vida no es cualquier cosa. Así que ten paciencia y confía un poquito más en Dios. Vas a estar bien”, concluye el audio mientras se la puede apreciar a Carolina sonriendo en un paisaje paradisíaco en un cálido atardecer.

El sábado, Carolina Pampita Ardohain finalmente se expresó sobre su separación de Roberto García Moritán, Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que el padre de su hija Ana publicara un comunicado por Instagram. En el mensaje, García Moritán explicó que la decisión de separarse había sido difícil y dolorosa, pero necesaria para proteger la paz y el bienestar de su familia. “Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia”, señaló.

El video motivacional de Pampita tras su separación de Roberto García Moritán (Instagram)

Pampita, por su parte, respondió de manera breve pero contundente en sus historias de Instagram. “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, escribió la modelo, acompañando su mensaje con capturas de pantalla de conversaciones privadas que mostraban una aparente armonía en la pareja hasta el 19 de septiembre.

Las reacciones de los seguidores de Pampita no se hicieron esperar. Comentarios como “Ejemplo de resiliencia” y “Estamos todas con vos” inundaron la sección de comentarios de su publicación, mostrando un fuerte apoyo a la modelo en este momento difícil.

En su comunicado, García Moritán también pidió respeto y distancia para proteger a sus hijos de la exposición mediática. “Mi prioridad ha sido y siempre será cuidar a nuestros hijos; tenemos hijos muy chicos y también hijos adolescentes, quienes se ven afectados por esta exposición mediática. Ellos no merecen ser parte de ningún conflicto”, insistió.

La separación de la pareja ha generado un gran revuelo mediático, especialmente después de que Pampita publicara capturas de pantalla de conversaciones privadas que mostraban frases de cariño y amor hasta el día antes de la separación. En una de las capturas, Pampita le escribió a García Moritán sobre los rumores de separación que circulaban en los medios, a lo que él responde: “Igual los voy a poner a prueba. Gracias amor”.

La última foto juntos de Pampita y Roberto García Moritán en los premios Martín Fierro (RS Fotos)

García Moritán volvió a subir un texto a sus redes sociales para aclarar la cuestión temporal de la separación. “Estimados, estamos alineados por supuesto con Carolina en la fecha de nuestra separación, cuando mencioné hace algún tiempo me referí al 20.09.24. Buen sábado en familia”, señaló el funcionario.

Si bien Pampita no se explayó sobre el tema, ella acostumbra a manifestar sus sentimientos a través de sus redes sociales, con videos, fotografías y frases que dan cuenta de la dura etapa que está atravesando.