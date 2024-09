La palabra de Roberto García Moritán después de que Pampita lo cruzó por la fecha de su separación

Luego de cinco años casados, Pampita y Roberto García Moritán se separaron (Foto: Instagram/pampitaoficial)

El sábado por la tarde, Roberto García Mortián confirmó por medio de sus redes sociales su separación de Carolina “Pampita” Ardohain, poniendo fin de una vez por todas a las especulaciones y rumores que se generaron al respecto. Una hora más tarde, Pampita emitió su propio comunicado dando su versión de los hechos, lo que generó que el economista regresara a sus redes sociales para aclarar la situación.

El primero en informar sobre el final de su matrimonio fue el actual ministro de desarrollo económico de Ciudad de Buenos Aires, con un contundente comunicado en el que anunciaba su separación tras cinco años de matrimonio: “En estos días se han hecho públicas muchas declaraciones y comentarios sobre mi vida personal y mi familia que no solo han generado confusión, sino también han afectado a quienes más amo”, escribió.

“Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia. Los movimientos en los hogares, las razones y los trámites pertenecen a nuestra intimidad y afectan directo a los menores, por este motivo les pido distancia y respeto”, afirmó respeto a la cobertura que distintos medios de comunicación están haciendo sobre el tema. “Mi prioridad ha sido y siempre será cuidar a nuestros hijos; tenemos hijos muy chicos y también hijos adolescentes, quienes se ven afectados por esta exposición mediática”, aseguró.

El comunicado de Roberto García Moritán (Foto: Instagram/robergmoritan)

Un par de horas más tarde, Pampita finalmente dio su versión de los hechos con una breve historia de Instagram que decía: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, escribió, para luego filtrar algunos chats con quien será su exmarido, en los cuales deja en claro que la fecha de la separación fue el 20 de septiembre del año 2024 y no “hace un tiempo” como había declarado el empresario gastronómico.

Tras la gran cantidad de chats que compartió la conductora, en medio de ya un escándalo, Moritán regresó a sus redes sociales y por medio de sus historias de Instagram dio marcha atrás sobre su mensaje inicial.

“Estimados, estamos alineados por supuesto con Carolina en la fecha de nuestra separación. Cuando mencioné ‘hace algún tiempo’ me refería al 20/09/24. Buen sábado en familia. RGM”, puso, en reacción a las conversaciones que filtró la animadora, en un posteo que replicó en su perfil de X, como en Instagram, al que les bloqueó los comentarios de la gente.

La aclaración de Moritán tras el comunicado de Pampita