El comunicado de Pampita sobre su separación de Roberto García Moritán: “Me enteré de todo”

Pampita y Roberto García Moritán

Durante el mediodía sábado 28 de septiembre se confirmó la noticia que venía sacudiendo el mundo del espectáculo: Roberto García Moritán anunció la separación de Carolina Pampita Ardohain. El ministro de Desarrollo Económico de CABA lo informó en un comunicado en sus redes sociales en el que además defendió su gestión como funcionario porteño ante las denuncias de malversación de fondo.

“Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia. Los movimientos en los hogares, las razones y los trámites pertenecen a nuestra intimidad y afectan directo a los menores, por este motivo les pido distancia y respeto”, afirmó respeto a la cobertura que distintos medios de comunicación están haciendo sobre el tema.

La versión de García Moritán

Mi prioridad ha sido y siempre será cuidar a nuestros hijos; tenemos hijos muy chicos y también hijos adolescentes, quienes se ven afectados por esta exposición mediática. Ellos no merecen ser parte de ningún conflicto, ni leer ni escuchar las cosas que se dicen de lo que alguna vez fue nuestro matrimonio y nuestra familia unida”, agregó Moritán para “dar por terminado este capítulo en lo privado y en lo público”.

Aproximadamente una horas después, la modelo se expresó breve y contundentemente en sus historias de Instagram: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, sentenció con letras blancas y fondo negro.

El comunicado de Pampita

Noticia en desarrollo