Los primeros indicios, una alianza esquiva y una mudanza a los tumbos: el inesperado desenlace de la separación de Pampita y Moritán

En el mediodía del sábado, Roberto García Moritán anunció en su cuenta de Instagram la separación de Carolina Pampita Ardohain después de cinco años. Hasta hace poco más de diez días nadie presagiaba que se estaba cocinando este escándalo bajo la trama de una familia ensamblada desde el vamos y bendecida desde el nacimiento de Ana, en julio de 2021. Sin embargo, desde que surgió el primer rumor todo se desmoronó con los ingredientes propios al culebrón entre una de las mujeres más importantes del espectáculo y un empresario en plena carrera política.

“Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia. Los movimientos en los hogares, las razones y los trámites pertenecen a nuestra intimidad y afectan directo a los menores, por este motivo les pido distancia y respeto”, expresó el el ministro de Desarrollo Económico de CABA. Una hora después, Carolina publicó un escueto texto en sus historias de Instagram: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”. Fue lo único que dijo la conductora desde que se precipitó el escándalo, lo justo y necesario para abrir nuevas ventanas. De momento, es el último eslabón de una cadena que recién empieza.

Los primeros rumores

Como una postal de época, las alarmas se encendieron en las redes sociales. Pampita empezó a viajar con amigas más a menudo que otras veces. Y dejó de postear imágenes con su marido desde el 4 de agosto, día en que celebraron el cumpleaños de su hija en un súper fiesta.

El miércoles 18 de septiembre, al aire de LAM confirmaron la separación y revelaron los motivos que habrían llevado a este desenlace. “Me cuentan que Moritán suspendió toda su agenda ministerial en la última semana”, señaló Ángel De Brito. “Alguien de su entorno cercano me confirma que está separada. Se cansó, se hartó”, suscribió Yanina Latorre y sumaron información sobre las versiones de que existiría una tercera en discordia proveniente del espectro político. Recordemos que Moritán es Ministro de Desarrollo Económico porteño..

En ese panorama, Pampita sentó posiciones que mantuvo incondicional hasta cerca de las 14 horas del sábado 28 de septiembre. Sus redes reflejaron su trabajo y su vida social, siempre rodeada con amigas y la ausencia de su marido como único indicio para sostener una posible crisis. Hasta que el mundo real le jugó una mala pasada.

El señor de los anillos

El silencio de los protagonistas y la ausencia de pruebas calmaron las aguas hasta el 24 de septiembre, cuando Pampita se mostró camino a la grabación de Los 8 Escalones. Con su habitual sonrisa de acá no ha pasado nada, esquivó la requisitoria periodística, pero un detalle llamó poderosamente la atención: no llevaba puesta su alianza de matrimonio ni el cintillo de compromiso, que acostumbra lucir siempre en su dedo anular, de la mano izquierda. En simultáneo, Moritán compartió unas historias en su Instagram realizando actividades en la Legislatura Porteña y él sí mostraba el anillo de bodas en su dedo.

La palabra de García Moritán

Los hechos se sucedieron cada vez con mayor velocidad. Roberto García Moritán habló por primera vez con la prensa el 25. “¿Están separados con Pampita?”; “¿Es verdad que se viene el divorcio?”; “¿Ya no viven juntos?”, quiso saber Oliver Quiroz, cronista de A la tarde, que lo interceptó en las calles de Palermo. El economista se mostró evasivo y aseguró que no iba a hablar de temas personales. “No tengo ni idea lo que va a hacer Carolina”, afirmó Roberto sobre las versiones de una posible presencia de la modelo en lo de Susana Giménez. “En su momento hablaremos”, agregó.

Con respecto a la imagen que circuló este martes, en la que se vio a Pampita sin la alianza matrimonial, el político aseguró que desconocía el dato y que él todavía la seguía usando. “Sí, por supuesto”, aseguró, mientras exhibía el dedo anular con el anillo a la cámara de América. “Ella se saca el anillo para dormir”, justificó Roberto antes de despedirse y de anunciar que no pensaba seguir hablando.

El flete del que habló un país

El miércoles por la noche en LAM (América), Yanina Latorre aseguró que la separación definitiva y dio todos los detalles de lo que estaba sucediendo a puertas cerradas. Acusaciones de infidelidad, rumores de acuerdos prenupciales y un divorcio que se presume millonario. Y al día siguiente, las cámaras de Intrusos apostadas frente al domicilio que compartía la familia en Barrio Parque detectaron cómo trasladaban bolsas negras de consorcio y un cuadro, que fueron subiendo a bordo de un vehículo viejo con algunos problemas de motor.

“Vino a armar la mudanza, muchísimas bolsas y más de cuatro valijas. Vimos cinco grupos de trajes que estaban en estas bolsas, muchos zapatos y varias valijas: dos grandes y otras más chiquitas”, señaló el cronista Alejandro Guatti desde el lugar de los hechos. “Nada para decir, te agradezco muchísimo y guarda la mano”, dijo Moritán, otra vez evasivo y retirándose en su vehículo particular.

Horas más tarde, trascendió que García Moritán estaría viviendo en el barrio de Saavedra. Según informó Santiago Sposato en DDM, sus pertenencias fueron llevadas a un PH de cuatro departamentos, uno de los cuales está libre y otro ocupado por la novia de su amigo Jerónimo. Según se pudo ver a través de las imágenes de la cámara de América, la vivienda consta de dos pisos, un frente de paredes blancas con la pintura un poco desgastada y un balcón.

La furia de Pampita

El viernes por la mañana, la modelo salió del libreto por primera vez desde que estalló el conflicto. “No vengan más a la puerta de mi casa. Hay chicos acá, están mostrando mi dirección. No hagan esto”, señaló con tono firme ante el móvil de Desayuno Américano que quería confirmar las versiones de un supuesto viaje con su hija Ana rumbo a Asia.

“Solo queremos saber si estás bien”, indagó el cronista de América, pero Pampita se mantuvo en su postura. “No vengan más, es una falta de respeto. Muestran el frente de mi casa. Mis hijos tienen que salir todos los días al colegio, es re inseguro lo que están haciendo”. Fue todo lo que dijo. Cerró la puerta, subió la ventanilla y partió sin decir adonde. Un misterio, como todo lo que ocurre con su vida por estos días en los que sus redes siguen mostrando la dosis justa de trabajo y placer. Hasta que decidió hablar, y allí inició otra historia.