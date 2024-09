El mal recuerdo de María Eugenia Zorzenón, la exnuera de Roberto García Moritán: “Me alegro de que no se haya casado con mi hija”

María Eugenia Zorzenón habló de la relación entre Camila Velasco y Roberto García Moritán (Video: Socios del espectáculo/El Trece)

Entre infidelidades, mentiras y polémicos gestos, este sábado Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán comunicaron el final de su relación. Pero más allá de las sorpresivas reacciones de los usuarios en redes sociales, no es la primera vez que la polémica envuelve una separación del político. Meses antes, María Eugenia Zorzenón había contado llamativos detalles del vínculo entre Moritán y su hija, Camila Velasco.

A lo largo de cuatro años y medio, el actual ministro de Desarrollo Económico de CABA y la hija que el conductor Sergio Velasco Ferraro compartieron sus vidas y construyeron su noviazgo. Incluso, en una charla con Socios del Espectáculo (El Trece), la joven recordó la intensidad y el amor que caracterizaron a su relación con Moritán, la cual comenzó hace aproximadamente una década. “Fue una relación que tuvo mucho amor, mucho fuego… Fue un vínculo que arrancó hace, aproximadamente hace 10 años y terminó de la mejor manera, fue un amor muy intenso. Tengo buenos recuerdos y energías de eso”, afirmó Velasco.

María Eugenia Zorzenón habló de la relación entre Camila Velasco y Roberto García Moritán

Zorzenón contó que su hija y Moritán atravesaron dificultades económicas durante su relación

Camila Velasco recordó con cariño su relación con Moritán, diciendo que fue muy intensa

Pero lejos de esas dulces palabras, su madre hizo un picante análisis de aquellos años. Tras los dichos de la joven, el programa le pidió a Zorzenón que diera su versión de los hechos. “Yo quiero que sepan que esa relación duró 4 años y medio”, comenzó contando Zorzenón sobre el noviazgo entre su hija y Moritán. “Yo tengo un álbum lleno de fotos con él. En mi casa, en la casa de mis familiares, en la casa de mis primos, en los restaurantes...”, dijo después. El programa mostró varias de esas imágenes en pantalla, en donde se la veía a la pareja en esa época disfrutando de distintos momentos sociales, como cumpleaños, salidas y brindis varios.

“Él fue buen yerno, muy atento. Camila estaba estudiando, era muy jovencita. No tuvo nada que ver después con infidelidades ni nada de eso, nada que ver. Él vivía en un complejo que era de Milagros Brito, su exmujer: a veces tenía a los chicos y Camila a veces los cuidaba. Ella se quedaba a la noche estudiando, con los dos nenes que eran chiquitos, y Moritán se iba a la noche a un bar que tenía”, contó después.

Camila Velasco Ferraro recordo su romance con Roberto Garcia Moritan (Video: Socios del espectáculo/El Trece)

“Ella nunca dejó de estudiar en la UTN (Universidad Tecnológica Nacional, donde se recibió de ingeniera industrial). Ellos se conocieron porque él tenía un restaurant de mucha categoría, en la calle Lafinur y Libertador. Ahí nos invitó a comer. Creo que la contactó como tres años antes de que se pusieran de novios. Él no estaba en pareja, aunque capaz le escribía a todas las famosas. Ella vio la invitación como tres años después, que le decía que vaya con unas amigas. Después fue una vez conmigo, y él le mandó a la mesa unas flores”, recordó la exmujer de Velasco Ferrero.

“Camila no tuvo suerte. A ella no le tocó una racha maravillosa, ni ahora como está él. Le tocó una época en que compartían una hamburguesita con los hijos, de comer unos fideos con manteca. Por suerte zafaba porque tenía un barcito... Pero Camila siempre iba y llevaba el agua y el papel higiénico. Pero por favor, no me hagan hablar más...”, se frenó la propia María Eugenia en cuanto empezó a revelar lo peor de aquel vínculo. “No sé si alguna otra novia de él tuvo suerte con Moritán. Camila no tuvo suerte, le tocó una época desastrosa de él”, remarcó luego.

Tras la publicación de Moritán, Pampita filtró los chats que mostraban su buena relación meses atrás

Pampita mostró cómo era su vínculo con Moritán meses atrás

Pampita mostró los chats con Roberto García Moritán

“Si sos pobre, no tenés para comer y estás viviendo en el complejo de alguien, no es un pecado. Esto lo digo por si alguien cree que Camila estuvo con él por plata. Si la relación terminó o se pusieron de acuerdo y finalizaron, no lo sé. Pero yo me alegro de que no se haya casado con ella y que esté con Pampita”, había dicho en ese entonces.

Pese a las polémicas declaraciones, Zorzenón concluyó en que Moritán “fue buena persona con Camila. Ella por suerte pudo terminar la carrera, porque este romance la hizo demorar un poco. Igual, yo quisiera que Camila se case con alguien que no tenga familia, hijos, nada, que empiecen desde cero. Creo que ella se salvó”.

La escandalosa separación de Pampita y García Moritán

Pampita y Roberto García Moritán confirmaron su separación

Tras una semana cargada con especulaciones, este sábado la pareja comunicó el final de su relación tras cinco años juntos. En horas de la tarde, el político contó la situación de su vida personal y familiar. “Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia. Los movimientos en los hogares, las razones y los trámites pertenecen a nuestra intimidad y afectan directo a los menores, por este motivo les pido distancia y respeto”, afirmó respecto a la cobertura que distintos medios de comunicación estaban haciendo sobre el tema. “Mi prioridad ha sido y siempre será cuidar a nuestros hijos; tenemos hijos muy chicos y también hijos adolescentes, quienes se ven afectados por esta exposición mediática”, aseguró.

Al leer las palabras de su ahora expareja, Pampita decidió rectificar la fecha de su separación. Para eso, la modelo utilizó sus redes sociales donde compartió una serie de chats que daban cuenta del vínculo amoroso que mantenían meses atrás. “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, sentenció la conductora con letras blancas y fondo negro. Fue la previa a una catarata de capturas de pantalla para dejar en claro la fecha de ruptura.