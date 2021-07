Quiénes serán los famosos que se sumarán a La Academia de ShowMatch

Se viene el repechaje en ShowMatch (Foto: Franco Fafasuli)

En el horizonte se divisan nuevos ingresos, nuevos desafíos y, seguramente, nuevas polémicas para La Academia, el certamen de variedades que puede verse cada noche en ShowMatch. Mientras las parejas se debaten en la disciplina Samba de ballroom, la producción del programa que conduce Marcelo Tinelli tiene todo listo para el repechaje y es inminente la incorporación de nuevos participantes para seguir adelante con la competencia.

Según pudo saber Teleshow, serán cinco las parejas que se sumarán al gran show de las noches de El Trece. El primer nombre confirmado fue el de la actriz y productora Nazarena Vélez, que de esta manera regresará a la pista a seis años de su última performance. Además, se sumarán dos cantantes referentes de la movida tropical y unidos por un pasado en común al frente del grupo Ráfaga: Ariel Pucheta y Rodrigo Tapari. Enfrentados durante un tiempo, los cantantes ensayaron un acercamiento en el último tiempo y ahora estarán frente a frente en la competencia. Tapari ya tuvo una aproximación a la pista cuando reemplazó a El Polaco, quien se ausentó unos días para realizar el duelo por la muerte de su padre.

El cuarto confirmado es el actor e influencer Lionel Ferro, una celebridad en las redes sociales y reconocido por su papel en la tira Soy Luna. Según anunció el propio Tinelli al aire, el joven tendrá como coach a Judith Kovalovksy, quien hasta la semana pasada era la coach de Mar Tarrés. La relación entre ambas no terminó en buenos términos, con acusaciones cruzadas y amenazas de renuncia, que se resolvió con este pase. La quinta pareja será confirmada en los próximos días, para definir el listado que se enfrentará hasta fin de año por el título de campeón de la primera edición de La Academia.

Cucho Parisi fue eliminado de La Academia por segunda vez

De esta manera, se renovará el staff del concurso que actualmente tiene en el Samba de ballroom su quinta disciplina. En los tres meses que lleva el programa, ya se produjeron tres eliminaciones y dos renuncias. El primero en dejar la pista fue Gustavo Cucho Parisi, cantante de Los Auténticos Decadentes, en pareja con Melody Luz. La disciplina de Cubo al cuadrado fue demasiado para ellos, pero regresaron de inmediato a la competencia al conocerse la renuncia de Pablo Chato Prada y Lourdes Sánchez.

Imitación perfecta, la segunda disciplina, trajo el sorpresivo abandono del cantante Ulises Bueno, que hacía pareja junto a Rocío Pardo, al recibir una importante oferta para su futuro profesional. En esta instancia, el jurado integrado por Ángel de Brito, Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín determinó que la periodista e influencer Julieta Puente y Facundo Insúa dejen el certamen.

La furia de Charlotte Caniggia al ser eliminada De La Academia

Las siguientes parejas eliminadas por el jurado fueron Charlotte Caniggia e Ignacio Gonatta, en el ritmo shuffle, y otra vez Cucho Parisi y Melody Luz, que tampoco tuvieron suerte con la disciplina disco. De esta manera, quedan 19 parejas en carrera, a las que se le sumarán los cinco ingresos para oxigenar la competencia y presentarle nuevos desafíos a cada participante.

Días atrás, se había referido Pampita al respecto, en una charla exclusiva con Teleshow. “Me gusta el repechaje, porque es gente nueva que viene a sacudir a los que ya están medios cómodos. Les aporta a todos, principalmente a los compañeros que están más seguros, los que vienen zafando, capaz alguno del repechaje te pasa por encima”, expresó la conductora.

SEGUIR LEYENDO: