Cucho Parisi resultó eliminado de La Academia de ShowMatch por segunda vez: “Fue demasiado para mí”

Cucho Parisi fue eliminado de La Academia por segunda vez (Video: "ShowMatch", ElTrece)

Lo suyo había sido debut y despedida: tras su pobre performance haciendo el “cubo al cuadrado” en La Academia de ShowMatch, Gustavo Cucho Parisi había perdido en el duelo frente a la pareja de Ezequiel el Polaco Cwirkaluk y Barby Silenzi, convirtiéndose en el primer eliminado del certamen. Y, por ende, dejando fuera de juego también a su partenaire, Melody Luz. Sin embargo, luego de que Pablo El Chato Prada y Lourdes Sánchez se incorporaran a último momento y decidieran renunciar en el segundo ritmo, Marcelo Tinelli volvió a recibir en la pista al líder de Los Auténticos Decadentes con su bailarina.

Sin embargo, la realidad es que la exigencia de la competencia fue demasiada para el músico, quien este lunes volvió a estar en la cuerda floja después de hacer una coreografía de “disco” que no convenció al jurado. Y, tras ir al duelo junto a la pareja de Mario Guerci y Soledad Bayona, Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín decidieron por unanimidad dejarlo afuera del programa. Otra vez.

“La pasé súper. Es una exigencia, la verdad. Pero le puse onda. El Chato me lo pidió y vos también. Compartí con mi hijo un momento hermoso. El grupo que se armó acá, más allá del puntaje, fue toda una experiencia para mí. Y esto no le lo voy a olvidar nunca ”, le dijo Parisi al conductor antes de abandonar la pista nuevamente.

Cucho y Melody hablaron con Teleshow tras ser eliminados de La Academia

Lo cierto es que, después de despedirse del reality, Cucho y Melody hablaron en exclusiva con Teleshow. “Para mí fue impresionante. La primera vez y la segunda vez, porque me lo pidió Prada y Marcelo. Y con haber cumplido, para mí, ya está. Hay que morir de pie, en el buen sentido. Porque yo no soy bailarín ni nada de eso y esto implica mucho esfuerzo. Fue demasiado para mí. Y me divertí. Los ritmos iban pasando y seguíamos, pero si no era por el equipo que me acompañó yo no estaría acá”, dijo el músico.

Y, al referirse a la decisión del jurado, aseguró que le parecía justa. “Para mí es un alivio en cierta forma. Pensaba llegar hasta acá porque empiezo la gira con los Decadentes, la prensa que tengo que hacer notas...Y bueno, cumplí. Más por ella que es una excelente bailarina, una grossa”, aseguró señalando a su partenaire. Y, aunque reconoció que no se imaginaba que se iba a ir en esta gala, dijo que no guardaba ningún tipo de “rencores”. “Estoy más allá de un juicio, aunque los respeto. Pero soy un pata dura. Así que lo tomo con humor y buena onda, porque para mí es un aprendizaje”, aseguró.

Por su parte, Melody señaló: “Yo estoy súper agradecida. Conocí a una persona como Cucho que es lo más, muy humilde”. Y, al hablar de los momentos en los que mostró su carácter, dejó en claro que se trataba de “un juego”. “Yo soy re copada, vivo sonriéndole a todo el mundo. Y estoy feliz de haber tenido trabajo, de haber podido mostrarme y de haber compartido este tiempo con el equipo”, concluyó la bailarina. ¿Si le gustaría volver al certamen? “Sí, obvio”, respondió ella. Y el músico recalco que estaba seguro de que la joven iba a seguir de alguna forma.

