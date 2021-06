Sorpresiva renuncia de Ulises Bueno a La Academia de ShowMatch: “Me ha salido una propuesta muy importante de trabajo”

Después de participar de los dos primeros ritmos, “cubos al cuadrado” y la “imitación perfecta”, Ulises Bueno decidió renunciar a La Academia de ShowMatch (El Trece). Su participación en el certamen era con su novia, la bailarina Rocío Pardo, y las cosas habían comenzado bien, con buenos puntajes en ambos ritmos, pero sobre todo después de haber compuesto una lograda emulación de Joaquín Sabina.

Lo hizo oficial este miércoles, poco antes de recibir el voto secreto de Carolina Pampita Ardohain. “Queríamos decirles algo porque Ulises hoy ha pedido un tiempo hoy, unos dos meses más o menos para rearmarse. Ya lo habías dicho antes, pero quiero que lo digas públicamente, nosotros ya lo sabíamos”, adelantó Marcelo Tinelli.

“Me ha salido una propuesta muy importante de trabajo para grabar feats (colaboraciones con otros artistas, en la jerga musical) con gente del exterior. Tengo que grabar mi próximo cd”, dijo el hermano del recordado Rodrigo Bueno. “Bueno, vamos a esperarte estos dos meses, no vamos a ponerte una pareja de reemplazo. Van a entrar otras parejas, pero bueno, nos encanta tenerte acá, entendemos perfectamente. Aparte habías planteado que podía salir esta posibilidad”, le dijo Marcelo.

Ulises Bueno y la historia de amor con su novia

“A nosotros nos pone muy tristes porque estábamos muy contentos de estar acá...”, respondió Ulises. En tanto, Tinelli le deseó buenos augurios y dejó la puerta abierta para que vuelva la pareja: “Ojalá que trabajes bien, te vaya bien y en dos meses estés de nuevo acá. ¡Vamos, vamos Rocío también, vamos a meterle!”, dijo el conductor y procedió a develar el voto secreto de Pampita.

“¡Un 8!”, anunció Tinelli y así, la pareja redondeó una actuación de 27 puntos -que se sumaron al 6 de Ángel de Brito, el 6 de Jimena Barón y un 7 de Hernán Piquín-. “Me gustó lo simple. La pareja tiene algo especial, tiene una química que traspasa todo. La vos estuvo bien lograda. Muy buena gala para ustedes”, había calificado la modelo en su rol de jurado. Luego de despedirse y pedirle al público que lo sigan en sus redes sociales, Ulises Bueno recibió la bendición de Tinelli. “En dos meses te espero, te voy a llamar yo”, prometió el conductor.

Ulises Bueno explicó los motivos de su renuncia a ShowMatch

Luego de su participación, Ulises habló con Teleshow sobre la renuncia. “Estamos sorprendidos porque tenemos que renunciar a este certamen tan maravilloso por una propuesta de trabajo muy importante que me acaba de surgir. Pero bueno, tenemos que priorizar: hay 35 familias que comen de lo que yo hago y no puedo estar, por ahí, priorizándome yo tanto en pasarla bien, porque realmente estaba disfrutándolo a pleno. Tengo que dejar el certamen para volver a mi rutina laboral”, aseguró.

Sin dar mayores precisiones, el cuartetero adelantó que tomó la decisión para trabajar en su próximo disco: “Voy a grabar con artistas internacionales para un futuro disco. No quiero decir nada para que no se me pinche, pero muy prontito van a tener novedades”, cerró con misterio.

SEGUIR LEYENDO: