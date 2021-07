El Polaco lloró al volver a la pista de ShowMatch tras la muerte de su papá: “Quiero recordarlo con una canción que hice para él”

El Polaco en Showmatch tras la muerte de su papá (Video: "ShowMatch", El Trece)

Al borde de las lágrimas, pero buscando llevar alegría a la pista, Ezequiel El Polaco Cwirkaluk, se presentó para bailar en La Academia de ShowMatch (El Trece) quince días después de la muerte de su papá.

“Gracias por todas las palabras. Me acompaña mi familia, mi vieja. Mis hijas. Agradecerle a Barby. A las mamás de las nenas”, dijo el cantante señalando a su familia al costado de la pista de Marcelo Tinelli. “Uno de los últimos programas donde mi papá fue feliz. Cuando pasé a la final del 2016 me vio feliz en esta pista. Gracias por recordarlo siempre”, dijo en relación a Jorge Carlos Cwirkaluk, que falleció el 24 de junio pasado a los 59 años.

“Quiero recordarlo con una canción que le hice para el. Y para los jóvenes que dicen mañana, y ahora no esta más y es triste. Gracias por el espacio”, dijo quebrado antes de cantar desde el piano un tema compuesta especialmente para su papá. Luego, El Polaco invitó a su hermano Jonathan para homenajear una vez más a su padre: así, juntos hicieron una versión de “Cómo saber si te amo”, de Leo Dan, uno de los artistas favoritos de Jorge.

Además, una vez terminado el programa, en charla con Teleshow, agregó: “Estoy bien, acá estamos... Fue recontra re importante volver... le agradezco a Marce (Tinelli), a toda la producción, que me dio el espacio para recordar a mi viejo, en este lugar en el que me vio tan feliz. A mi familia, que me acompañó, fue un día muy especial. Estoy muy feliz”, dijo el cantante.

El Polaco y Barby Silenzi (Foto: Franco Fafasuli)

Respecto a la mezcla de sentimientos generada por la muerte de su padre, Ezequiel dijo: “Me pasó de todo y me siguen pasando cosas. Estoy pasando por un momento muy delicado. Pero todo es tiempo. Y más que nada, (quiero dar) el mensaje de honrar a nuestros padres mientras están en vida. Y estar con ellos”.

Acerca de la canción que le dedicó especialmente a Jorge, El Polaco apuntó: “La canción la compuse en estos días, después de lo que pasó”. Y la definió sencillamente: “Es la canción de un hijo a un padre”. Entonces dijo sobre el tema que incluye frases como: “ Esta historia se repite en cada barrio, en cada esquina, cada hogar y cada familia... intentamos ser felices con aquello que no está, sin saber que la felicidad está acá ”.

El Polaco contó cómo se sintió tras dedicarle una emotiva canción a su padre en Showmatch

“Tinelli es un genio, le agradezco por el lugar que me da, por esta gran oportunidad, que para mí es muy importante. Esta pista a mi me dio muchas alegrías. Y como dijo Marcelo, a mi viejo lo vi muy feliz acá cuando yo participaba. Cuando pasé a la final, fue uno de los momentos en que más feliz lo vi. Va a estar siempre en mi corazón”, agregó conmovido.

El Polaco cantó una canción de Leo Dan (uno de los artistas favoritos de Jorge, su padre) junto a su hermano Jonathan (Foto: Franco Fafasuli)

Y tuvo palabras de agradecimiento para con su novia, Barby Silenzi: “Ella fue mi columna vertebral, estuvo conmigo a full, bancándome. Con toda mi familia nos unimos mucho”. Y por último, reflexionó: “Cuando pasan estas cosas te hace un clic la cabeza, y también es como que nos hace falta como seres humanos para pegar un estirón. Yo creo que no voy a ser el mismo Ezequiel de antes, porque algo pasa en tu cabeza, falta algo que pensás que va a llegar, pero no pensás que va a llegar tan rápido”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: