Viviana Saccone fue sorprendida en La Academia por sus padres y ella no pudo contener las lágrimas

Este miércoles, Viviana Saccone recibió en La Academia la visita de María y Hugo, sus papás. “No queríamos mostrárselos antes a los padres porque sino no iba a poder bailar”, contó Marcelo Tinelli al recibirlos. “Una de las pocas artes culinarias que yo tengo, como buena tana, te traje unas berenjenas al escabeche y zucchini al escabeche. Gracias por todo lo que estás haciendo que es maravilloso”, le señaló la madre de la actriz al conductor.

“Tu viejo también tiene una cara de ser buena gente”, comentó Tinelli. “Son muy buena gente, muy buena gente”, reconoció Viviana. “¿Escuchaste el otro día cuando te mandó el saludo y te mandó fuerzas?”, le preguntó el conductor. “Yo tengo todas las fuerzas y las energías gracias a mis hijas y gracias al de arriba, ellas me dan la energía. Y yo sé que vos (a Marcelo Tinelli) estás pasando un momento difícil, les deseo de corazón lo mejor”, comentó María, a quien Viviana reconoció como la que lleva las riendas de la casa.

“Todavía maneja, hasta a sus hijas a veces nos quiere manejar, pero ya estamos grandes, le digo mamá, pará un poco”, contó Saccone con humor. “Orgullosos y enamoradísimos de nuestras cuatro hijas porque antes que nada son seres humanos maravillosos, la persona es lo principal”, manifestó la madre de la actriz cuando el conductor le preguntó por ella.

Viviana Saccone y Ernesto Díaz hicieron su coreografía de Samba de ballroom con el tema Más que nada, de Sergio Mendes y Black Eyed Peas. “Este ritmo es uno de los que más disfrutamos”, dijo en la previa la actriz. Luego, las devoluciones del jurado respaldaron su sensación.

“Se te nota la alegría de venir a disfrutar la pista. Lo hiciste muy bien. Me sorprende lo sexy y elegante que sos para bailar. Se están convirtiendo en uno de los mejores equipos”, aseguró Ángel De Brito (voto secreto).

“Ritmo a ritmo nos vuelven a sorprender. Me gusta mucho cómo trabaja esta pareja. Me encantó cómo recorrieron la pista. Estuvieron deliciosos”, los elogió Carolina “Pampita” Ardohain (9). “Esta pareja avanza a pasos agigantados. Vienen con mucha seguridad y ensayo. Me encantó la coreo, me pareció muy sofisticada. Encandilan”, afirmó Jimena Barón (8). “Me encantó. Estuvo fino y delicado”, los felicitó Hernán Piquín (7). La pareja sumó un total de 24 puntos.

A diferencia de otras figuras, el mundo ShowMatch es algo completamente nuevo para Saccone. Actriz consagrada por sus años de trayectoria, este 2021 se animó a La Academia, que implica tener no solo destreza en el baile, sino también en otras múltiples disciplinas. Sin ningún tipo de prejuicio, está abierta a vivir una experiencia totalmente distinta, acompañada por su bailarín Ernesto Tito Díaz y su coach Lorena Portillo. “No suelo llevarme por preconceptos, voy haciendo lo que siento que tengo ganas, y lo que creo que puedo hacer bien”, dijo Viviana en una reciente entrevista con Teleshow.

