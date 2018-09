—Cuando decido irme de Córdoba lo llamé y me fui a vivir con él y su familia. Tengo una hermana, Sasha, que no conocía. Al principio la convivencia no fue fácil. Fue muy fuerte conocerla y a ella le ocurrió igual. Además la madre no dejaba que me vea, fue un ida y vuelta hasta que lo supe llevar. Sasha tenía ideas que le metía la mamá en la cabeza, pero lo único que yo quería era conocer a mi papá, a mi hermana, y llevarme bien. Viví con ellos dos meses, después mi mamá regresó de Estados Unidos y me fui a vivir con ella.