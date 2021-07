Lizardo Ponce se retiró de ShowMatch sin bailar y antes de que terminara el programa: “Me desvanecía”

Lizardo Ponce se retiró de ShowMatch por un bajón de presión (Video: ShowMatch, ElTrece)

Fue después de que bailara Karina La Princesita. Informado sobre el malestar del participante, Marcelo Tinelli se acercó a Lizardo Ponce para ver cómo se sentía. “Me bajó la presión hace un rato y no me sentí bien”, aseguró el influencer que tiene un millón 300 mil seguidores en Instagram y que para presentarse en La Academia de ShowMatch había preparado el tema “Sorry” de Justin Bieber y J Balvin en versión samba de ballroom.

“No pude hacer la pasada de piso. No me siento bien. No sabemos si fue una intoxicación o qué”, agregó ante la mirada atenta y preocupada del conductor del programa mientras esperaba su turno para pasar, al costado de la pista. “Estuve con Labonia, que me ayudó”, dijo Lizardo en referencia al médico que tiene a cargo la salud de los participantes, en el piso del programa. “Me desvanecía. Me preocupé”, sintetizó, pero agregó: “Pasó el tiempo y me sentí bien”. Aunque claro que, decidido a preservarlo, Tinelli le dijo: “Hasta la semana que viene. Tranquilo. Estás liberado”. Y lo dejó abandonar el piso de ShowMatch antes de que termine el programa.

Lizardo Ponce y Marcelo Tinelli (Foto: Julio Ruiz, La Flia)

No es la primera noche fallida de Lizardo en ShowMatch. Ocurre que hace unas semanas, cuando hizo su performance de Shuffle dance, se enfrentó al jurado. Ángel de Brito le puso un 3, Carolina Pampita Ardohain un 6 y Jimena Barón, con el voto secreto, dejó en claro que estaba sorprendida por lo que había visto. Pero el momento tenso llegó de la mano de Hernán Piquín. “Ni los amigos lo aplaudieron”, dijo el bailarín, dando lugar a un intenso ida y vuelta con el participante.

La cosa no quedó ahí: “¿A vos te aplauden tus amigos como jurado?”, lo desafió Ponce. Y Piquín no dudo en responder: “Sí, muchos”. Entonces, visiblemente nervioso, Lizardo continuó: “Yo estoy haciendo algo nuevo, igual que vos en el jurado, y es difícil”. Y, entre los dos comenzaron una discusión en la que no faltaron las chicanas. Llegado el momento, Hernán comenzó con su devolución y le dijo que lo había visto haciendo “siempre el mismo paso”. “Realmente me aburrí”, le dijo antes de ponerle un 3 que lo dejó en zona de riesgo.

Lizardo Ponce con Marcelo Tinelli (Foto: ShowMatch, ElTrece)

¿Más? Redoblando la apuesta, en aquella oportunidad Lizardo aseguró: “El año pasado Pepe Cibrián se aburría de mí y se terminó yendo antes que yo. Ojalá que vos estés mucho tiempo más acá y yo te pueda convencer en algún momento”. Cabe recordar que el productor musical había estado unos meses como jurado del Cantando 2020, del que el influencer formó parte, y luego fue reemplazado por Oscar Mediavilla.

Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala bailaron disco la semana pasada (Foto: Franco Fafasuli)

“Perfecto. Él se fue, yo me quedé. Por ahí te vas vos antes”, contestó entonces Piquín. Y Ponce siguió: “Cualquier cosa puede ser. Pero vos estás cuestionando a la gente que está acá, haciendo ese personaje y haciendo sentir mal a todos para llamar un poco la atención. Decís cosas que no sé si están tan buenas. Pero si eso te sirve para que la gente se entere de que estás ahí, lo celebro”. Para que el bailarín cierre demostrando que su fuente de trabajo no solo no peligra, sino que además tiene tal trayectoria que lo fueron a buscar al Exterior para invitarlo a participar. “De España, me llamaron”, cerró con la única intención de terminar con la falta de respeto del participante.

SEGUIR LEYENDO: