Mariana Genesio Peña se quejó del jurado por su bajo puntaje en ShowMatch: “Evalúan según cómo se levantan”

Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara (Foto: Julio Ruiz, La Flia)

Sorprendida por el resultado, Mariana Genesio Peña lamentó que la performance que presentó en compañía de su bailarín, Rodrigo Jara, no fuera valorada por el jurado. Tras bailar Black Machine de Jazz Machine, bajo la dirección de su coach, Rodrigo Vallejos, la actriz que participa de La Academia de ShowMatch quedó absorta ante la devolución del cuarteto que integran Ángel De Brito, Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín, el más duro de todos.

Mariana Genesio Peña bailó samba de ballroom (Video: ShowMatch, ElTrece)

“Sos actriz: tenés que aprovecharlo en la pista y trabajar el tema de las caritas”, le dijo Ángel y agregó: “Trabajá con la mentira. Sabés mentir. No me gustó”. Algo más contemplativa, Pampita apuntó: “Es muy difícil este ritmo. Otra vez en al final, los piecitos, así, parados. No fue la mejor gala de Mariana... La hemos visto con otra pisada escénica”. Y como recomendación, agregó: “De principio a fin escuchen la música”. ¿Qué dijo Jimena? “Se sintió raro de este lado. Arrancó bien, pero ese intento de precisión se volvió algo muy rígido. No fluía. La música no es la que más me gustó. Hoy, chicos, no me encantó”, aseguró la actriz. Todo segundos antes de que sumamente incómoda con la devolución y decidida a hacer justicia Lolo Rossi, jefa de coachs, pidió la palabra y se quejó de la observación de Barón que apuntaba al tema elegido para presentar en la pista: “Ustedes tienen que evaluar el baile”.

Marcelo Tinelli con Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara (Foto: Julio Ruiz, La Flia)

Sin embargo, todavía faltaba la opinión de Hernán Piquín. “Lo que está pasando es que uno termina de hacer el baile y como lo termina, piensa que está bien”, aseguró a nivel general haciendo referencia a todos los participantes. “No veo prolijidad. Mariana todo el tiempo está mirando el piso. Brazos raros... No la vi sensual”, apuntó para que Genesio Peña no se aguante más y exprese su desacuerdo. “Pongan el tape. Sí es sensual”, dijo y Piquín pasó al frente para demostrarle cómo debería hacer el paso. “Sentí q la estaba rompiendo. ‘Me van a poner puros diez’”, aseguró Mariana sobre su sensación al bailar y se corrió a un costado de la pista, algo desilusionada por el resultado.

Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara con Hernán Piquín (Foto: Julio Ruiz, La Flia)

Una vez terminado el programa, al dejar la pista y con los ánimos no mucho más calmados, aseguró en charla con Teleshow: “Noche rara. Pensé que la íbamos a romper. Sentimos que la rompimos. La coreo estaba divina. No era para un puntaje tan bajo. Siempre las correcciones son buenas y tenían razón en algunas cosas, pero para mi la re vendimos. Estábamos super elegantes y disfrutamos un montón”.

Mariana Genesio Peña consideró injusto el puntaje del jurado (Video: Teleshow)

Además, en relación a la devolución de Hernán Piquín, dijo: “Que no estábamos sensuales... ¡No! Corregirme el empeine, pero la sensualidad es mi terreno y lo dimos todo”. Además apuntó que el ensayo está. “Es según como se levantan, como están de ánimos y qué se les cruza por la cabeza. Hay coreos que están mucho menos brillantes que esta y nos pusieron un puntaje mas alto”, agregó desilusionada pero buscando mantener la calma.

“Estoy de acuerdo con que se evalúa todo, pero no con que la música estaba mal. Escuchas ese tema y te da ganas de bailar. No fue una mala elección”, apunto en relación a las críticas sobre la música que eligieron y dijo que ya está preparando el reggaetón, porque “quiero ir a sacudir las cachas a más no poder”.

