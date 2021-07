Pampita contó cómo vive los últimos días de embarazo: “Toda hinchada, duermo poco, me duele la espalda”

Pampita habla sobre sus últimos días del embarazo y la frase de Roberto Garcia Moritan

En un alto de la gala de ShowMatch, y a menos de quince días para volver a ser mamá, Carolina Pampita Ardohain parece contradecir tanta adrenalina irradiando pura serenidad. En un diálogo exclusivo con Teleshow, la jurado de La Academia reveló los secretos que la ayudan a transitar este momento de emociones fuertes con suma tranquilidad. “Pasa rápido y más laburando, que las semanas pasan volando. Es como que está llegando el día y a esperar y nada más, pero no con la ansiedad de los primeros hijos”, señaló la modelo, avalada por la calma que transmitía el tono de su voz.

Carolina contó que pasa estos días “como cualquier mamá: toda hinchada, duermo poco, me duele la espalda”, y admitió que la agenda cargada y la proximidad del parto le impide realizar ejercicios. “Estuve muy activa durante el embarazo. Hice natación, pilates, pero ahora, ya con los tiempos tan ajustados, no estoy haciendo más nada”.

Los que no están tan tranquilos son los cinco hijos de la familia ensamblada que forma con Roberto García Moritán. Los tres de ella -Bautista, Beltrán y Benicio, de su relación con Benjamín Vicuña- y los dos de él -Santino y Delfina, de su matrimonio con Dolores Brito-, quienes sí se muestran más ansiosos por la llegada de la hermanita. “Para los chicos los embarazos son muy largos, los tiempos son mucho más difíciles que para los adultos. Los cinco están muy expectantes porque se viene una integrante nueva a la familia”, señaló Carolina, que registrará parte de este proceso en Siendo Pampita, un documental de diez episodios que se emitirá para la plataforma Paramount+.

Pampita recibió la visita de sus hijos (Foto: Franco Fafasuli)

“El reality es prácticamente todo mío con lo que me lleva el día, participan muy poquito mis hijos porque obviamente mi faceta de mamá está muy presente, pero no es algo que ellos estén muy expuestos. Robert también participa acompañándome en irme a buscarme a Showmatch o esas cosas, pero no son los protagonistas”, explicó días atrás en charla con Intrusos, donde desmintió que Vicuña participara de documental. Hay una fantasía mediática con respecto a nuestra familia y la verdad es que nosotros no nos exponemos mucho para demostrarles lo contrario porque nos parece que es algo íntimo”, destacó.

La conductora de Pampita Online también se refirió a la presencia de su marido en la gala del miércoles y a sus polémicos dichos en los que se definía “machista”. En la pista, y ante la pregunta de Marcelo Tinelli, Rober había explicado su postura: “En realidad no, soy un defensor de la igualdad de género, por supuesto. Mi prueba viva es mi hija, que es súper independiente, es libre y quizás uno de mis mayores orgullos. Pero tengo estas cosas que me gustan y que a mi mujer le gustan, que es cuidarla, acompañarla...”

Roberto García Moritán aclaró sus dichos respecto al feminismo

“Más que ser machista, es ser caballero, agasajar a la mujer...”, le acotó Tinelli. “Claro, viste que te sacan de contexto, por ahí. Quise decir esto: todavía estoy como encontrando un vocabulario para hablar de determinadas cosas. Estoy aprendiendo todos los días”, dijo Moritán, y en el mismo sentido se manifestó Pampita: “Él quiso decir que se está deconstruyendo todavía, viene de una generación que está aprendiendo mucho. Quiso decir otra cosa, su mujer su madre y su hija le enseñaban todos los días, pero fue malinterpretado”, expresó.

Finalmente, la jurado habló de dos de los temas más calientes de La Academia. Primero, se refirió al repechaje, en el que se incorporarán nuevas figuras, como Nazarena Vélez. “Me gusta el repechaje, porque es gente nueva que viene a sacudir a los que ya están medios cómodos. Les aporta a todos, principalmente a los compañeros que están más seguros, los que vienen zafando, capaz alguno del repechaje te pasa por encima”. Y para cerrar, evitó manifestarse sobre la posible renuncia de Mar Tarrés al certamen. “No la vimos en la pista, hay que esperar su versión y que lo explique ella”, señaló en relación a la polémica entre la humorista y su coach, Judith Kovalovsky.

Producción: Sofía Della Bernardina

