La hermosa historia de amor detrás de la propuesta de casamiento en vivo en ShowMatch: un compromiso eterno con la alianza que unió a sus padres

Soledad Bayona y su novio Nicolás, durante el viaje a México que los uniría para siempre

La imagen es idílica: un atardecer en las paradisíacas playas de México, con el sonido del mar como único testigo. Así recibió Soledad Bayona, una de las partenaires más talentosas de La Academia, la propuesta de casamiento de su novio Nicolás Smirnoff, quien, imitando a los cuentos de hadas, estuvo en todos los detalles para que ese instante quede grabado en su retina para siempre. Por eso, el protagonista indiscutido de esta ocasión, el anillo, no podía ser uno más: era, ni más ni menos, el mismo que el padre de la bailarina le dio a su mamá para el compromiso de ellos.

“Habíamos charlado si nos queríamos casar o no, pero más por lo burocrático. Y le dije: ‘Tomá, el día que quieras hacerme la propuesta romántica que corresponde para este momento, esto es tuyo’. Y le di el anillo. Pasaron meses y meses, yo me re había olvidado”, contó en diálogo con Teleshow la artista de 38 años.

Y ese día finalmente llegó, en medio de un atardecer que disfrutaron durante sus últimas vacaciones en marzo de este año. “Estábamos en una playita, yo tomándome una cerveza, re tranquila. Y de golpe se me pone a hablar y me pregunta: ‘¿Te acordás de lo que me dijiste ayer?’. ‘¿Qué de todo, gordo?’, le dije. Hasta que me acuerdo de que el día anterior le había dicho que quería pasar mi vida con él. Lo miro y le digo: ‘¿Que quería pasar mi vida con vos?’. Y me doy vuelta y tenía el anillo en la mano”, recordó.

La foto del atardecer en el que Nico le propuso casamiento a Soledad

Los padres de Sole fallecieron de cáncer, tras largos años de tratamiento, y fue su fuerte historia de amor la que la marcó. “Mi mamá murió cuando yo tenía 15, yo vi ese amor sólido cuando se enfermó y mi papá atravesó toda su enfermedad, que duró años, al lado de ella, mano a mano. Hasta el último momento fue su compañero de vida, más allá de todo”, contó emocionada. “El ´hasta que la muerte los separe´ yo lo viví de verdad, y yo quiero para mí eso”, señaló.

Años después, fue su papá el que murió por la misma enfermedad y en una oportunidad, buscando recuerdos de su madre en su cuarto, Sole encontró la alianza de compromiso que su papá le había dado a su mamá. “Me la guardé todo este tiempo, decidí que fuera mi alianza y me tomé el atrevimiento de achicarla para mi dedo”.

Así, Nico guardó ese significativo anillo y se lo dio en el momento menos esperado. Pero la romántica propuesta no quedaría ahí. Para que no quedaran dudas, Nico lo hizo público el lunes pasado en Showmatch. Con la ayuda y complicidad de la producción, armó una nueva sorpresa para su prometida. “Estaba temblando antes de entrar. Al principio la dudé. Pero cuando la vi a ella, dije: ‘Ya está’”, confesó él a este sitio.

Soledad Bayona fue sorprendida en vivo por su novio (Video: "ShowMatch", ElTrece)

Al aire, todo comenzó cuando Marcelo Tinelli le aseguró a la bailarina que la había estado stalkeando en las redes y que no entendía por qué ella le preguntaba una y otra vez al muchacho si estaba seguro de lo que estaba haciendo al pedirle matrimonio. “Yo súper enamorada, pero para mí es un montón. Viví la experiencia de mis papás que fue un amor hasta último momento y dije: ‘Quiero eso o nada’. Y es la primera vez que siento que tengo eso”, le explicó ella.

En ese momento, después de repasar el video de la propuesta en el que Soledad le pregunta diez veces a su novio si era verdad lo que estaba sucediendo, Tinelli aseguró: “Yo si lo tuviera ahí a Nicolás le diría: ‘¿Vos estás seguro realmente que te querés casar’”. Y, justo en ese momento, Smirnoff ingresó al piso reafirmando su propuesta. “Sí, estoy muy seguro Marcelo”, dijo mientras ingresaba al estudio del programa de El Trece.

Soledad Bayona y su novio se conocieron en Ushuaia, durante un evento al que fueron a trabajar muchos años atrás

La historia de amor entre ellos comenzó mucho tiempo atrás, al tal punto que ella no recuerda con exactitud el año. Ese primer encuentro tuvo lugar en un evento en Ushuaia, en el que ella fue a trabajar como bailarina y él, como stage manager. “Veo pasar de lejos a un morocho con barba y le digo a Cinthia, una amiga: ’¿quién es este chico?´”, contó sobre aquella vez y aclaró que “no pasó nada porque cada uno estaba en una historia distinta”. Muchos años después, se reencontraron pero nunca pudieron concretar una cita por distintas cuestiones de la vida.

“Hace un año y medio atrás fui a golpear su puerta”, relató sobre el inicio del romance. Y detalló: “Yo no soy muy buena manejando las redes, lo stalkée porque quería saber en qué andaba y me vio que lo estaba viendo desde mi Instagram, entonces me empezó a seguir y me escribió”. Y confesó la estrategia que tenía para seguir sus pasos en las redes, pero que ese día le salió mal: “Para ser sincera, siempre pedí un Instagram prestado para chequear cómo estaba porque no podía dejar de mirarlo ¡Un papelón! Pero todos hacemos esas cosas, saquémonos las caretas. Y un día sin querer lo vi desde mi cuenta”, dijo entre risas.

Entre tanta ida y vueltas de mensajes, un día se decidió ir a visitarlo. “Desde ese día nunca más nos separamos”, cerró sobre aquél 15 de enero de 2020. Sin embargo, esta mágica historia no termina, porque aún les resta celebrar con una gran fiesta que harán una vez que termine la pandemia. Para ahí sí poder decir: “Y vivieron felices por siempre”.





