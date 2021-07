Pampita: “Hay una fantasía mediática con respecto a nuestra familia”

Pampita Ardohain

Carolina Ardohain está trabajando en los programas ShowMatch y Pampita Online, cuando faltan más de dos semanas y media del nacimiento de su primera hija con Roberto García Moritán. Sin nombre aún, la niña formará parte de una enorme familia ensamblada que tiene la modelo con el empresario. En una entrevista con Intrusos, la conductora habló de diferentes temas: su embarazo, la grabación de su propio reality, su trabajo como jurado en La Academia y la relación con el padre de sus cuatro hijos, Benjamín Vicuña, que está en pareja con María Eugenia Suárez y tienen dos hijos.

“¿Sentiste las señales de Blanca (su hija fallecida en 2012)?”, le preguntó el periodista y conductor Rodrigo Lussich a la modelo. “Las sentí cuando llegó Robert a mi vida. Cuando encontré a un hombre con los mismos sueños, era algo que realmente anhelaba, tener un compañero, tener a alguien que amara de mi misma manera. Después todo lo que vino extra fue mágico y maravilloso”, respondió Pampita, a corazón abierto.

El testimonio de Pampita (Video: Intrusos, América)

A pesar de haber tenido una dolorosa separación con el actor chileno, Ardohain no paró hasta encontrar a una pareja que tuviera sus mismos códigos: “Al amor lo busqué siempre, me encantó siempre estar acompañada, tener amor en mi vida, a pesar de formar una familia hermosa, con una carrera exitosa. En el amor no me rendí y le di la oportunidad”. Finalmente cuando conoció a Moritán y se dio cuenta de que había encontrado aquello que tanto había deseado: “Fue una sensación de espejo, de querer las mismas cosas, de valorar lo simple, de encontrar en el otro cosas muy similares y que queríamos dar los mismos pasos”.

Además, dio detalles del documental Siendo Pampita de diez episodios que se emitirá para la plataforma Paramount+: “El reality es prácticamente todo mío con lo que me lleva el día, participan muy poquito mis hijos porque obviamente mi faceta de mamá está muy presente, pero no es algo que ellos estén muy expuestos. Robert también participa acompañándome en irme a buscarme a Showmatch o esas cosas, pero no son los protagonistas”.

Cuando el periodista le consultó si Vicuña aparecerá también en el show, la modelo aseguró: “No, no sé por qué inventaron que aparecía. Tuvimos una charla por el bienestar de los chicos: ‘Voy a hacer esto, cómo lo hacemos, cómo los protegemos a los chicos para que ellos estén cómodos’. Hicimos un modelo de contrato para que los chicos estén muy cuidados, no se sientan invadidos, porque esta profesión la elegí yo pero ellos en definitiva no tienen nada que ver”.

Por otra parte, Carolina explicó que desde hace tiempo logró tener una relación armoniosa con su ex pareja por el bienestar de sus hijos: “Fue una elección desde un primer momento, de priorizar a los chicos y llevarnos bien. Había que criar a chicos muy chiquitos. Hay una fantasía mediática con respecto a nuestra familia y la verdad es que nosotros no nos exponemos mucho para demostrarles lo contrario porque nos parece que es algo íntimo. En un momento se dijeron tantas cosas y se seguían diciendo a través de los años que preferimos que paren, porque no es así y no es sano para nuestros hijos tampoco. Es una familia donde el amor tiene que reinar y se lo tenemos que demostrar los grandes a los chicos. Se lo demostramos con el ejemplo”.

Por último, hizo referencia a su rol en el certamen de La Academia: “El jurado está muy bien, hay mucha química y nos juntamos a comer. Somos todos muy distintos. Hay momentos en los que se rema más, momento que ganás y momentos que perdés, ahí estamos todos valorando la posibilidad de laburar. El año pasado no lo pudimos hacer. A Marcelo (Tinelli) lo veo re concentrado, le está poniendo todo. Por lo menos ahí no está distraído, está cuidando mucho su producto y eso es contagioso”.

SEGUIR LEYENDO: