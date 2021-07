La foto de Pampita, a días de dar a luz y al natural: mostró sus pies hinchados

(Foto: Franco Fafasuli)

Carolina Pampita Ardohain ya se está en la cuenta regresiva y en días nada más -se estima que el 22 de julio- nacerá su hija, fruto de su relación con Roberto García Moritán, cuyo nombre aún no se sabe ya que los papás prefieren conocerla y ver su carita para bautizarla.

En las últimas horas la jurado del segmento de ShowMatch, La Academia, compartió en sus historias de Instagram una foto de sus pies hinchados, producto de la retención de líquidos, muy típica en las ultimas semanas de embarazo. De esta manera, la modelo se mostró al natural, muy lejos de las poses y las típicas tapas de revistas.

Pampia mostró sus pies hinchados, producto de la retención de líquidos

Hace unos días había posteado una foto similar y en diálogo con Teleshow había dicho: “Es algo típico, (los pies) se nos hincan a todas las embarazadas, nos pasa lo mismo a todas. Duermo poco, te levantas incómodo, hinchado, sueño en los primeros meses, lo típico”.

Es que a pesar de que transita la última etapa de este período, Carolina no dejó de cumplir ni un día con sus obligaciones laborales y lo hará hasta que nazca la nena. “Seguro empiece con contracciones acá (ShowMatch) o en Pampita Online”, bromeó en diálogo con este sitio.

Sobre las expectativas, dijo: “Es el quinto embarazo, hay menos presión y uno sabe a lo que se enfrenta. No hay miedos como en un parto primerizo que está todo lo desconocido por delante. Después de tener cuatro, mas o menos sabes las circunstancias y momentos que vas a transitar”.

Carolina ya es mamá de Blanca (fallecida en el 2012), Bautista, Beltrán y Benicio fruto de su relación con Benjamín Vicuña y su marido, quien estuvo en pareja con Milagro Brito, es papá de Delfina y Santino. A su vez el actor chileno tiene dos hijos más con la China Suárez, Magnolia y Amancio, por lo que para los hijos de la modelo, la llegada de un nuevo integrante a la familia fue algo natural.

Pampita y Roberto García Moritán

“Están acostumbrados a tener familia grande. Así que va a haber mucho brazo y mucho amor para ella, va a ser re mimada”, había dicho a Teleshow cuando transitaba la mitad del embarazo. Aunque aún no está el nombre de la beba, desde hace mucho hay una extensa lista de sugerencias en la que toda la familia ensamblada aportó ideas: “Tenemos un montón porque todos participan, y hay de todo, se ocurren nombres raros, otros espectaculares, hasta de personajes de Disney. Nosotros anotamos todos”.

Mientras sigue grabando el reality de su embarazo, habló de la posibilidad de filmar el parto: “Mis hijos nacieron en Chile y los filmé. En algunos lugares se puede, en otros no. Yo tuve la suerte que pude. Me quedó como un lindo recuerdo y es maravilloso. Hasta que llegue el momento, no sabemos cómo lo voy a transitar… Cómo lo voy a vivir. No hay nada decidido. No hay presión sobre ese tema. Y vamos a ver cuando suceda…”.

Desde hace meses tiene una cámara que la sigue a sol y sombra para producir contenidos para el documental realiza de diez episodios que se llamará Siendo Pampita y que protagoniza para la plataforma Paramount+ que mostrará el día a día de su embarazo y el nacimiento de la beba.

“Acá no hay nada impostado. Es el día a día. Cómo se transita y cómo se compagina estar dedicada a la casa, a ser una buena pareja, a ponerle atención a las cosas que uno hace… Y que todo más o menos salga bien. Lo que nos toca a todas las mujeres hoy en día. No hay nada perfecto. Ni creo que nadie pueda tener una vida perfecta. Ni es la idea mostrar eso, ¡para nada!”, agregó sobre la finalidad y los objetivos del reality.

