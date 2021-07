Roberto García Moritán acompañó a Pampita en el piso de ShowMatch y aclaró su definición de “machista consciente”

Roberto García Moritán acompañó a Pampita en ShowMatch

Esta semana, y a pocos días de convertirse en padre con Carolina Pampita Ardohain, Roberto García Moritán dio una entrevista con Ulises Jaitt, en El show del espectáculo (FM Urbana), en la que contó cómo vive la dulce espera. Pero además sorprendió con una opinión particular acerca del feminismo, al calificarse como un “machista consciente”.

“ No puedo ser feminista, somos de la camada que venimos fallados. Tengo una madre que aprendo y respeto un montón, una mujer que respeto y aprendo un montón, tengo una hija por venir y una de 15 años . Tengo muchas cosas por trabajar, estar atento. Soy de dejar pasar, abrir la puerta, a veces esas cosas incomodan”, amplió García Moritán.

Este miércoles, en ShowMatch (El Trece), Marcelo Tinelli pareció verlo en el piso. “Como no se saca el barbijo, calculo que debe ser Roberto... ¿no se lo va a sacar? Por fin vino, porque sé que está siempre por atrás, pero nunca acá. Me encanta que venga”, lo recibió el conductor al marido de Pampita. “Yo te había prometido que iba a venir, Marcelo, y acá estoy”. Y Tinelli le preguntó: “¿Con quien vino?”.

En un corte de ShowMatch, Pampita se sacó una selfie con uno de sus hijos (Foto: Franco Fafasuli)

“Con Delfi, Bauti, Santino, Benicio y Beltrán que anda por algún lado”, contó, dando cuenta del feliz ensamble familiar que formaron con la jurado de La Academia. “¡Qué linda familia!”, acotó Tinelli.

“¿Como viven este momento previo al nacimiento?”, quiso saber el conductor. “Espectacular, ¿viste la panza como esta? Impresionante”, definió Moritán de manera escueta pero sentida. Ya lanzado en su faceta de periodista, Tinelli lo consultó: “¿Qué significa ser padre a esta edad?”. “Fui papá joven y ahora la paternidad me agarra más grande. Vamos a ver como me encuentra ahora, te cuento en unos meses. Caro me encomendó una sola misión: bañar a la nena todas las tardes. Pero pienso hacer mucho más “, dijo el marido de la modelo.

“Sí, para que no se cuelgue laburando hasta cualquier hora. Pongamos un horario tope y la va a estar esperando para que la bañe todos los días. Así tiene algo fijo para volver a la casa rápido”, intercedió Pampita.

Roberto García Moritán aclaró sus dichos respecto al feminismo

“Leí que decías que eras una persona machita, que algunas cosas te costaban... ¿es así?”, le preguntó Tinelli respecto a las recientes declaraciones de Moritán. Y él se defendió: “En realidad no, soy un defensor de la igualdad de género, por supuesto. Mi prueba viva es mi hija, que es super independiente, es libre y quizás uno de mis mayores orgullos. Pero tengo estas cosas que me gustan y que a mi mujer le gustan, que es cuidarla, acompañarla...”

“Más que ser machista, es ser caballero, agasajar a la mujer...”, le acotó Tinelli. “Claro, viste que te sacan de contexto, por ahí. Quise decir esto: todavía estoy como encontrando un vocabulario para hablar de determinadas cosas. Estoy aprendiendo todos los días”, dijo Moritán. “Ahora entiendo. Todos estamos aprendiendo, yo también, todo el tiempo. Todos estamos aprendiendo: hay una deconstrucción de todas las cosas y una construcción nueva para nosotros que estamos delante de una cámara, así que me imagino para todo el mundo: qué decís, qué no decís, cómo te referís a una cosa, cómo te referís a la otra, chistes que hacías en su momento que hoy no los podés hacer ...”, lo subtituló el conductor.

Para cerrar el tema, Moritán aseguró: “Me parece que hoy lo que hay que hacer es medir la intención: desde donde y quien lo dice, cómo lo dice. Y aunque me equivoque, lo voy a decir con el mayor de los respetos y con la mejor de las intenciones”.

Pampita y Roberto García Moritán camino al backstage de ShowMatch (Foto: Franco Fafasuli)

Por último y pasando a la actualidad del embarazo de Pampita, Tinelli indagó: “¿Ya saben el nombre de la nena? No la mires a ella, por favor”, le pidió al ver que Moritán buscaba un salvataje en su mujer. “Dicen que hay una lista... yo no la vi la lista. Creo que Ángel de Brito sabe más que yo”, dijo tirándola afuera.

“Yo quiero saber la lista, nada más”, insistió Tinelli. Pero Pampita fue intransigente: “No, la lista no, porque se va a quemar y va a empezar a opinar todo el mundo. No son dos nombres, es uno solo. Pero no sabemos todavía”, cerró.

