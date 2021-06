Pampita reveló cuántas semanas le faltan para dar a luz a su beba

Pampita Ardohain

El pasado 17 de enero Carolina Pampita Ardohain celebraba su cumpleaños número 43 en México, rodeada por sus seres queridos cuando anunció que la familia se iba a agrandar con la llegada de una nena, fruto de su relación con el empresario gastronómico Roberto García Moritán. En ese momento, la modelo aseguró que la fecha prevista de parto era para fines de junio. Aunque en el debut de ShowMatch explicó que estaba embarazada de siete meses y medio, y esperaba dar a luz el próximo 22 de julio.

Recientemente, su hermano Guillermo realizó un sugestivo posteo dando a entender que la pequeña está muy cerca de nacer. En su cuenta oficial de Instagram, el odontólogo posteó en sus historias una foto de él muy sonriente acariciando la panza de la conductora. Un rato antes, ella había subido un video de enero del 2020 en el que se la ve celebrando su cumpleaños con Roberto y sus hijos en Punta del Este. Al clip le sumó el tema de Frank Sinatra “What a wonderful world” y escribió: “Pidiendo el mismo deseo, así estábamos”. Además, agregó un fragmento de la canción: “Hay magia en todas partes, qué vida maravillosa”.

La modelo con su hermano Guillermo

En medio de la incertidumbre de cuándo nacerá la pequeña, Ardohain confirmó: “Ya estoy casi en los nueve meses”. La conductora le preguntó a Pablo Muney, uno de los panelistas de su programa Pampita Online: “¿Querés saber exacto de cuánto estoy? Me bajé una app porque sino me olvido”. Luego, él compartió el video de esta charla a través de Instagram y ella también lo subió en su cuenta.

Pampita reveló cuánto falta para dar a luz a su hija

“Estoy exactamente de 36 semanas y cuatro días. Me faltan tres semanas y tres días. Y ese es el tamaño hoy. Tiene el tamaño de un melón”, señaló sobre su beba. “¡Faltan tres semanas! ¡Todo lo que tengo que hacer!”, afirmó muy emocionada. Cuando le preguntaron sobre la inicial del nombre de la niña, la jurado de La Academia respondió: “No, no hay un solo nombre porque son todos distintos”.

Como lo hizo en el nacimiento de sus otros hijos, Pampita prefirió no ponerle nombre aún a la nena por nacer, aunque toda la familia ya sugirió los propios. “Espero a verle la carita. Tenemos un montón (de nombres) porque todos participan, y hay de todo, se ocurren nombres raros, otros espectaculares, hasta de personajes de Disney. Nosotros anotamos todos”, dijo la mamá de Blanca (fallecida en el 2012), Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación anterior con Benjamín Vicuña. Mientras que García Moritán ya es papá de Santino y Delfina, de su matrimonio anterior con Milagros Brito.

Por otra parte, Ardohain también está grabando un reality sobre su embarazo. Es un documental de diez episodios que se llamará Siendo Pampita y que se podrá ver en la plataforma Paramount+. En una entrevista con Teleshow, señaló que todavía no definió si se animará a mostrar el parto de su hija. “En Chile los filmé. En algunos lugares se puede, en otros no. Yo tuve la suerte que pude. Me quedó como un lindo recuerdo y es maravilloso”, cerró la modelo.





