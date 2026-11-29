OpenAI publicó más de 700 manuscritos matemáticos sobre 372 problemas abiertos elaborados por un modelo interno de inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic)

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OpenAI difundió más de 700 manuscritos matemáticos generados en gran parte por una IA aún no pública, incluidos posibles avances sobre problemas abiertos. Pero, mientras la empresa presenta el lanzamiento como un salto para la investigación, expertos ya detectaron errores que llevaron al retiro de tres trabajos y cuestionan la falta de revisión y transparencia.

La empresa los difundió en un repositorio de GitHub, junto con demostraciones escritas en Lean, un lenguaje de programación que permite que una computadora compruebe cada paso de un razonamiento matemático. Según el repositorio, cerca del 42% de los resultados principales cuenta con esa formalización.

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La propia OpenAI describe los manuscritos como “datos de investigación en bruto” y no como artículos académicos pulidos, y reconoce que algunos resultados sin formalizar podrían tener fallos. En su anuncio dijo que cada resultado promedio consumió el equivalente a unas tres horas de razonamiento de ChatGPT Pro.

Cuáles fueron los problemas con los artículos retirados y calidad desigual

Dos días después de la publicación, la revista Scientific American informó que tres de los trabajos ya habían sido retirados después de que expertos detectaran un error significativo. The Conversation agregó que otros fueron corregidos por fallos que invalidaban sus conclusiones.

La revista Scientific American informó el retiro de tres manuscritos después de que los expertos detectaran errores en sus conclusiones. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Andrew Sutherland, matemático del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dijo a Scientific American que espera que la mayoría resulte correcta o corregible, pero que “algunas demostraciones” contendrán errores, posiblemente graves. Su preocupación recae sobre más de la mitad de las pruebas que aún no tienen verificación en Lean.

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La calidad de la redacción varía mucho. Roland Bauerschmidt, de la Universidad de Nueva York, calificó algunos textos de “basura de IA” y afirmó que, de haberlos recibido por correo de un desconocido, probablemente los habría borrado. Hector Pasten, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, notó en cambio que los artículos que miró citan mejor a otros autores.

Melissa Lee, profesora de la Universidad de Monash, escribió en The Conversation que un colega suyo no pudo entender el artículo sobre uno de sus problemas favoritos. Según ella, algunos manuscritos afirman avances sobre la hipótesis de Riemann y la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer, dos de los siete problemas del milenio, cada uno con un premio de USD 1 millón.

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Críticas a la forma de publicar

Parte de la comunidad cuestiona el método más que el contenido. Sutherland sostiene que OpenAI debería publicar también los problemas que su modelo no logró resolver, que según la empresa son miles. “Así funciona la ciencia abierta”, afirmó.

El matemático Michael Douglas declaró que la publicación de las demostraciones marca el comienzo de una nueva era en la disciplina. (REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

Varios matemáticos dijeron a Scientific American que dudan de que alguien en OpenAI hubiera pensado en algunas de las preguntas respondidas, por ser muy específicas o contrarias a lo que creían los expertos. Sugirieron que el propio modelo plantea los problemas. OpenAI no respondió a la consulta de la revista sobre ese punto.

La Asociación para la Matemática Humana emitió un comunicado en el que sostiene que publicar más de 700 archivos de una vez “no es una demostración de erudición, sino de poder”. La organización pidió a los matemáticos que dejen de colaborar con OpenAI.

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Otros reaccionaron con entusiasmo. Michael Douglas, matemático de la Universidad de Harvard, dijo que el día de la publicación marcó el comienzo de “una nueva era” para las matemáticas y la física matemática. Para él, supera incluso a la solución del problema de Navier-Stokes que el mismo modelo presentó el mes anterior.

El antecedente de Navier-Stokes

Según The Conversation, en septiembre OpenAI publicó una solución, controvertida, para un caso del problema de Navier-Stokes, otro de los problemas del milenio. Los matemáticos Tristan Buckmaster y Levent Alpöge, que trabajaban en él, alegaron que la empresa había accedido a sus datos y usado sus ideas. OpenAI negó las acusaciones.

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OpenAI financiará talleres y conferencias para analizar las investigaciones, cuyo estudio requerirá meses o años según los expertos. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

The Conversation señaló además que OpenAI planea salir a bolsa y que, según informes, aspira a una valoración de hasta USD 1,4 billones. Lee planteó que demostrar capacidad matemática podría reforzar la idea de que sus modelos se acercan a la inteligencia artificial general. La empresa dijo que su objetivo es “permitir más avances en matemáticas”.

OpenAI anunció que financiará talleres, conferencias y programas especiales para entender los grandes resultados producidos por IA, y que trabaja en lanzar de forma responsable el modelo que los generó. No informó fechas. Los matemáticos consultados coinciden en que comprender todo el material podría llevar meses o años.

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