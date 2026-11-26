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Movistar presentó una campaña navideña que incorpora regalos adicionales a la compra o renovación de celulares y contempla mayores beneficios según la cantidad de servicios contratados por sus clientes. Bajo la promesa “A más servicios, más beneficios”, la compañía considera los servicios de telefonía móvil, internet para el hogar y televisión como parte de su propuesta comercial.

Según la empresa, durante esta temporada todos los celulares incluirán regalos adicionales, entre ellos relojes inteligentes (smartwatches) y baterías portátiles (power banks), además de otros accesorios. La iniciativa busca complementar las promociones tradicionales basadas en descuentos con productos que puedan compartirse en familia.

Presentación en Lima y despliegue comercial en regiones

Para dar a conocer la campaña entre sus equipos de ventas, Movistar reunió a más de 700 representantes comerciales de Lima en el Multiteatro Movistar, donde se presentaron los principales beneficios y novedades de la propuesta. El encuentro marcó el inicio del despliegue nacional y puso énfasis en el papel de los vendedores como primer punto de contacto con los clientes.

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La jornada también contó con la participación del actor Manuel Gold, protagonista de la última campaña de Beneficios de Movistar, en la que interpretó a “Manuel Black”, personaje vinculado con la categoría Movistar Black y los beneficios asociados a la contratación de tres servicios de la compañía.

El despliegue incluyó, además, encuentros en Piura, Ica, Trujillo y Huancayo, que convocaron en conjunto a más de 500 representantes de los equipos comerciales.

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