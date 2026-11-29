Kim Jong-un podría viajar a China antes de la reunión entre Xi y Trump en diciembre, según medios surcoreanos. La última visita entre ambos fue la de Xi a Pionyang en junio. (ARCHIVO, 10/06/2026. KCNA vía Reuters)

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El servicio de inteligencia de Corea del Sur (NIS) aseguró este domingo que sigue “de cerca” la evolución de los acontecimientos ante las especulaciones sobre una posible nueva visita a China del líder norcoreano, Kim Jong-un.

“Estamos monitorizando diversos acontecimientos”, indicó el organismo, en respuesta a una consulta de la agencia surcoreana Yonhap sobre las informaciones que apuntan a que el desplazamiento podría ser inminente.

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Las versiones surgieron después de la reunión que mantuvieron el 18 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen el presidente de China, Xi Jinping, y su par surcoreano, Lee Jae-myung, al margen de la cumbre del foro de Asia-Pacífico (APEC). Según el asesor de seguridad nacional surcoreano, Wi Sung-lac, que informó sobre el encuentro, Xi dijo que China seguirá desempeñando un “papel constructivo” en la península, describió la evolución reciente de las relaciones entre Beijing y Pyongyang y expresó su apoyo a los esfuerzos para reducir las tensiones, incluido el diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos.

Xi Jinping y Lee Jae-myung se reunieron el 18 de noviembre; desde entonces circulan rumores de un nuevo viaje de Kim Jong-un a China. (EFE/EPA/YONHAP)

Varios medios interpretaron esas palabras como una señal de que Kim, o algún alto cargo norcoreano, viajaría pronto a China. La oficina presidencial surcoreana lo desmintió este viernes: dijo que durante la reunión no hubo “ninguna mención en el sentido publicado por los medios”, aunque subrayó que el gobierno mantiene una vigilancia estrecha de los vínculos entre ambos vecinos. También expresó su deseo de que los intercambios entre China y Corea del Norte “contribuyan a la coexistencia pacífica en la península coreana” y aseguró que Seúl mantendrá una comunicación fluida con Beijing con ese objetivo.

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Por ahora no hay señales visibles de un viaje. Fuentes diplomáticas citadas por Yonhap sostienen que Kim podría viajar “en cualquier momento” sin que ello sorprenda, y que en la ciudad fronteriza china de Dandong aumentó el nivel de alerta, aunque no se observa actividad inusual. Según la agencia, una ventana de oportunidad para un viaje de Kim o de una delegación de alto nivel podría abrirse a principios de diciembre, antes del encuentro que Xi y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tienen previsto para el 14 y 15 de diciembre en Miami, al margen de la cumbre del G20.

Un año de visitas cruzadas

Kim Jong-un podría viajar de nuevo a China. Su última visita a Pekín fue en septiembre de 2025, por el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra. (ARCHIVO, 3/9/2025. REUTERS/Florence Lo)

El eventual viaje se daría en un momento de contactos intensos. Kim viajó a Beijing en septiembre de 2025, para el desfile por el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, y Xi hizo una visita de Estado a Pyongyang los días 8 y 9 de junio, la primera suya a Corea del Norte en siete años. El 24 de octubre, Kim cruzó por un día a Dandong, donde, acompañado por el alto dirigente chino Wang Huning, homenajeó a los soldados chinos que combatieron en la guerra de Corea y cruzó simbólicamente un nuevo puente sobre el río Yalu, la frontera entre ambos países. A principios de noviembre, el secretario del Partido de los Trabajadores de Corea, Kim Song-nam, se reunió en Beijing con el canciller Wang Yi y otros altos funcionarios.

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La visita de octubre ya había generado lecturas políticas. El ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, dijo que el viaje podía haber servido para preparar una eventual cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos, y señaló que las delegaciones incluyeron a diplomáticos y funcionarios de seguridad, y no a responsables económicos.

Qué buscarían Beijing y Pyongyang

Según Yonhap, un nuevo viaje permitiría a Pyongyang y Beijing coordinar posiciones ante una posible reanudación del diálogo entre Corea del Norte y Washington, y a Kim conocer de primera mano la valoración de Xi sobre las reuniones que el mandatario chino tuvo con Trump y con el presidente ruso, Vladimir Putin, la semana pasada en Shenzhen.

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Los vínculos entre China y Corea del Norte no siempre fueron fluidos: Pyongyang se acercó a Moscú desde la invasión rusa de Ucrania, en 2022, lo que, según analistas, redujo su dependencia de Beijing, su principal socio comercial y respaldo económico.