Jonathan Duarte relató en un podcast su experiencia como activista y dirigente opositor nicaragüense.(Cortesía: Instagram)

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El régimen nicaragüense enfrenta una etapa de mayor concentración de poder, persecución política y deterioro institucional, sostuvo Jonathan Duarte, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, durante una entrevista en el podcast Freie Wahl.

Duarte se refirió a la evolución del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes atribuyó la consolidación de un esquema familiar. Aunque describió un escenario de fragilidad: “El régimen es muy débil ahora mismo, aunque se mantiene en el poder por la fuerza. Ellos son detestados dentro del país”.

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Según su lectura, el control político descansa en los aparatos de seguridad, la Policía Nacional y grupos afines al oficialismo, mientras la estructura interna del sandinismo atraviesa tensiones por las purgas contra antiguos dirigentes.

El director de la Fundación para la Libertad de Nicaragua cuestionó la concentración de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (REUTERS/Oswaldo Rivas)

De Estados Unidos a Nicaragua

Nacido en Miami, después de que su madre huyera de Nicaragua embarazada durante la década de 1980, Duarte creció en Estados Unidos, estudió gestión de recursos humanos y trabajó en el sector privado antes de involucrarse de lleno al activismo por su país.

Para él todo cambió en abril de 2018, cuando comenzaron las protestas contra el régimen. Duarte siguió los acontecimientos desde Estados Unidos y decidió viajar a Managua pese al clima de violencia y al despliegue policial y paramilitar que, según describió, encontró a su llegada.

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Uno de los episodios que marcó su vida fue el asesinato del periodista Ángel Gaona en Bluefields. Duarte recordó que vio la transmisión en vivo en la que Gaona recibió un disparo y luego visitó el lugar donde ocurrió el crimen.

“Esto no puede quedarse así. Esto no puede ser así. No sé qué voy a hacer para ayudar, pero tengo que hacer algo”, pensó.

Después participó en protestas y talleres de liderazgo con jóvenes en la Costa Caribe. Más tarde, tras nuevos hechos de violencia durante una movilización por el Día de la Madre, viajó a Washington para informar a legisladores estadounidenses sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua.

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La muerte del periodista Ángel Gaona marcó su decisión de involucrarse en la causa nicaragüense. (Cortesía: Facebook)

La campaña de Félix Maradiaga se desarrolló bajo vigilancia y clandestinidad

En la entrevista, Duarte recordó su vínculo con el opositor Félix Maradiaga. Ambos regresaron juntos a Managua en 2018, en un contexto de acusaciones oficiales contra Maradiaga y amenazas de arresto.

En 2021 aceptó dirigir la campaña presidencial de Maradiaga, pese a que no tenía experiencia previa. El proceso, dijo, se realizó con estructuras descentralizadas, reuniones reducidas y métodos informales para evitar la vigilancia del oficialismo.

“Hacíamos fiestas de cumpleaños infantiles, y yo alquilaba un castillo inflable y llevaba un payaso”, contó. Mientras los niños jugaban, explicó, los adultos se reunían en otros espacios y se comunicaban con Maradiaga por teléfono, Zoom o WhatsApp.

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También recordó reuniones en conventos y encuentros comunitarios bajo la apariencia de actividades sociales. El objetivo era organizar una red territorial sin exponer a los participantes a represalias.

El plan quedó truncado en junio de 2021, cuando la dictadura arrestó a siete aspirantes presidenciales y a numerosos dirigentes opositores. Duarte aseguró que recibió una advertencia de la Embajada de Estados Unidos sobre una acusación en su contra por supuesto financiamiento al terrorismo y abandonó el país.

“No puedo creer que sea la segunda generación de mi familia que es puesta en un avión y expulsada de este país por las mismas personas”, señaló.

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Reuniones sociales y actividades comunitarias sirvieron para organizar la campaña opositora de Félix Maradiaga en 2021. (AP Photo/Jose Luis Magana, File)

La liberación de 222 presos políticos redefinió las prioridades de la oposición

Duarte destacó que tras el encarcelamiento de Maradiaga, una parte central del trabajo opositor pasó a ser la liberación de los presos políticos. En febrero de 2023, 222 personas detenidas por razones políticas fueron enviadas a Estados Unidos.

El activista recordó la llamada que recibió de Berta Valle, esposa de Maradiaga, la madrugada en que conoció la salida de los detenidos. “Están en un avión. Todos los 222 están en un avión”, relató que le comunicaron.

Para Duarte, la excarcelación no resolvió la situación de los opositores ni de sus familias. La a represión continuó y el régimen utilizó las detenciones para limitar la capacidad organizativa de sus adversarios dentro de Nicaragua.

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El régimen de Nicaragua envió a Estados Unidos a 222 personas detenidas por motivos políticos en febrero de 2023. (REUTERS/Mayela Lopez)

La presión económica y la libertad religiosa

La Fundación para la Libertad de Nicaragua trabaja para reconstruir redes comunitarias y formar liderazgos dentro del país. Para Duarte, la población vive con temor y existe una ruptura del tejido social debido a la persecución contra organizaciones civiles, opositores y referentes religiosos.

El activista denunció restricciones contra la Iglesia católica, congregaciones evangélicas y la Iglesia morava en la Costa Caribe. “Uno de nuestros principales enfoques es impulsar la libertad religiosa dentro del país”, afirmó.

Duarte denunció el impacto de la persecución estatal sobre organizaciones civiles y religiosas. (REUTERS/Mayela Lopez)

Sobre el escenario político, consideró que la eventual salida de Ortega podría abrir una crisis de sucesión. Duarte sostuvo que Murillo no tendría el respaldo suficiente de sectores históricos del sandinismo ni de las Fuerzas Armadas para consolidarse.

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Su principal propuesta consiste en elevar el costo económico y político para Managua. “Cerca del 80% de lo que produce Nicaragua se exporta a Estados Unidos”, afirmó al defender una suspensión del país del DR-CAFTA.

“Mi esperanza es que, dentro de cinco años, estemos en el país reconstruyéndolo. Que, dentro de tres años, como mínimo, tengamos una nueva elección y un nuevo Gobierno”, expresó Duarte, quien pidió a los países latinoamericanos que aumenten la presión sobre el régimen nicaragüense.