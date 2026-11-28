Lenovo inició la venta de computadoras con Windows 11 que incluyen la aplicación ChatGPT preinstalada de fábrica. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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Lenovo comenzó a vender algunas computadoras con Windows 11 que incluyen ChatGPT preinstalado. OpenAI ofrece hasta 100 dólares en créditos por puesto de trabajo a las empresas que las compren. La promoción aparece detallada en un artículo de su centro de ayuda.

Por ahora la aplicación solo estaría incluida en equipos empresariales, posiblemente de la línea Think, aunque no hay confirmación de que llegue al resto del catálogo.

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El documento de OpenAI describe dos ofertas que no pueden combinarse. Quienes ya tienen un espacio de trabajo de ChatGPT Business e inician sesión desde la aplicación preinstalada reciben 100 dólares en créditos para ese espacio.

OpenAI otorga hasta 100 dólares en saldo a las empresas que contraten puestos en ChatGPT Business desde las nuevas computadoras. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Quienes crean un espacio nuevo desde esa aplicación pueden recibir 100 dólares por cada puesto contratado durante los primeros 90 días, tanto en el pago inicial como en ampliaciones posteriores. Por ejemplo, crear el espacio con dos puestos y sumar uno más después permite obtener 300 dólares.

Qué se necesita para acceder a ChatGPT a través de un PC

Para acceder a ChatGPT a través de un PC de este fabricante hay que verificar que la IA esté preinstalada de fábrica. Instalar la aplicación por cuenta propia en otro dispositivo no habilita el crédito.

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Verifica que la aplicación figure en el menú Inicio de Windows o, según el modelo, en Lenovo Now o Lenovo Vantage. Antes de iniciar sesión, actualízala a la versión 26.1117.31558 o posterior para acceder a las ofertas.

Los usuarios deben actualizar la aplicación a la versión 26.1117.31558 o superior para validar los beneficios comerciales. (REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración)

Si no administras los pagos de las suscripciones, solicita a un administrador que cree el espacio de trabajo. Presentar esta solicitud, por sí sola, no otorga créditos.

El crédito se acredita en el saldo compartido del espacio de trabajo y vence 60 días después de su acreditación.

Si bien puede utilizarse para los usos contemplados en el plan, no reduce el costo de la suscripción ni funciona como crédito para desarrolladores que emplean la interfaz de OpenAI, según precisó la compañía.

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Salvo que la ley exija lo contrario, los créditos promocionales no son transferibles, canjeables por dinero ni reembolsables. OpenAI recomienda revisar el saldo en la sección de facturación del espacio de trabajo si no aparecen y, de ser necesario, contactar a su soporte.

Los créditos promocionales caducan a los 60 días y no sirven para reducir el precio de las suscripciones mensuales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Aún hay varios aspectos sin aclarar. El artículo no especifica qué modelos son elegibles ni en qué países está vigente la oferta.

Según Notebookcheck, tampoco menciona una promoción similar para cuentas personales gratuitas, Plus o Pro. Además, se desconoce cuántas computadoras incluyen la aplicación.

Copilot, el asistente de Microsoft, ya está integrado en Windows 11, mientras que los fabricantes suelen incorporar aplicaciones propias o de terceros en sus equipos.

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Las computadoras con Windows 11 incorporan Copilot de forma nativa mientras los fabricantes suman software adicional. (REUTERS/Kacper Pempel/Illustration)

Aunque Windows Latest consideró que esta medida podría marcar el inicio de una práctica más extendida, se trata de una interpretación del medio y no de información confirmada.

Por el momento, el único documento oficial es el artículo del centro de ayuda de OpenAI, cuya página indica que fue actualizado hace pocos días. Allí tampoco se informa una fecha de finalización para la promoción.

Hallaron más de 12.000 sitios hechos con ChatGPT abiertos a cualquiera

Una investigación de Pluto Security detectó 16.666 sitios creados con ChatGPT Sites, de los cuales 12.830 eran accesibles sin inicio de sesión. Aunque la firma aclaró que la apertura pública no implica por sí misma una filtración, confirmó exposiciones de datos en 27 organizaciones.

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Pluto Security detectó más de 12.000 sitios creados con ChatGPT Sites que quedaron accesibles al público sin solicitud de contraseña.

Entre los casos, identificó un panel comercial de una empresa Fortune 500 con información sobre 207 reuniones, una compañía de transporte con 1.185 cotizaciones de clientes y un complejo residencial con datos personales de 425 habitantes.

El informe atribuye parte del problema a sistemas de acceso construidos por inteligencia artificial que envían información al navegador antes de validar la contraseña. OpenAI indica que los sitios permanecen restringidos inicialmente y recomienda revisar contenido, permisos y audiencia antes de publicarlos.