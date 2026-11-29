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Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa luego de la eliminación de Vélez en los cuartos de final del Torneo Clausura a manos de Independiente y contestó acerca de su continuidad en el club de Liniers, ya que el 31 de diciembre de este año caducará su contrato.

“Con el tema de la renovación lo venía hablando con la directiva, quizá de sentarnos una vez que termine el torneo y enfocarnos directamente en lo que iba pasando con el equipo y no con otros temas, que quizá puedan confundir o sacar el foco donde teníamos que enfocarnos. Así que en este tiempo, todo diciembre seguramente, dialogaremos y llegaremos a un acuerdo. Pero será el tiempo de ponernos de acuerdo o no”, contestó el Mellizo en la sala de prensa.

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Sobre su estadía en Vélez, club al que arribó en marzo de 2025 en reemplazo de Sebastián Domínguez, Guillermo expresó: “Me he sentido muy bien y muy respetado desde que he llegado acá. Voy a hablar con la dirigencia y lo vamos a definir, pero siempre me he sentido muy cómodo y lo he dicho desde el primer día. Eso no significa más allá de que tengo que sentarme y hablar con la dirigencia para ver qué es lo que vamos a hacer”.

Guillermo Barros Schelotto, DT de Vélez (Fotobaires)

El futuro del ex entrenador de Boca Juniors y Lanús, entre otros, es uno de los temas principales a abordar para el flamante presidente de Vélez, Nelson Pugliese y su comisión directiva. El Mellizo y su cuerpo técnico están en carpeta de otros clubes como Racing y Tigres de México, que habrían presentado una oferta.

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Guillermo Barros Schelotto acumula un balance de 14 victorias, 15 empates y 5 derrotas en 34 partidos al frente de Vélez. El equipo convirtió 45 goles y recibió 32 en ese lapso, con un promedio de 1,3 tantos a favor y 0,9 en contra por encuentro. Además, el Fortín mantuvo la valla invicta en 12 ocasiones y no pudo marcar en seis partidos. Como local en el estadio José Amalfitani, el entrenador platense ganó nueve de 18 presentaciones, mientras que como visitante sumó cinco triunfos en 16 salidas.

En el Torneo Clausura 2026, Vélez terminó tercero en la Zona A con 28 puntos, producto de siete victorias, siete empates y dos derrotas en 16 fechas de fase regular, con 25 goles a favor y 17 en contra. Esa posición le permitió clasificar a los playoffs, donde eliminó a Belgrano de Córdoba, tras un empate 2-2 que se definió por penales. En cuartos de final fue derrota por la misma vía ante Independiente luego de igualar 1-1 en el tiempo regular. Más allá de la eliminación, el Fortín jugará la Copa Sudamericana el próximo año.

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¿Cuál fue su balance tras caer en los penales? “Fue un partido muy parejo, con llegadas. Los dos nos dedicamos a jugar”, valoró el Mellizo sobre la tónica del encuentro y agregó: “Creo que durante el año respondió siempre muy bien, compitiendo contra cualquier rival. En pocos partidos fuimos superados. Se fueron jugadores importantes que el club vendió y reemplazamos con juveniles. Y aún así apostando por los jóvenes, el equipo siguió en nivel muy alto. Los jugadores de Vélez merecían llegar a la final, hicieron un año bárbaro y se los dije recién”, expresó.