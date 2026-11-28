Tesla busca fortalecer la producción de Optimus, su robot humanoide diseñado para realizar tareas físicas en fábricas y otros entornos de trabajo.

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Tesla busca fortalecer la producción de sus robots humanoides Optimus mediante la adquisición de activos de EMAG, una compañía alemana especializada en maquinaria industrial de precisión.

La operación apunta a incorporar conocimientos y capacidad de fabricación de componentes que pueden ser utilizados en los sistemas mecánicos de estos robots, uno de los proyectos con los que Elon Musk pretende ampliar el negocio de la automotriz más allá de los vehículos eléctricos.

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La transacción aparece en un expediente de revisión de la autoridad alemana de competencia, el Bundeskartellamt, fechado el 23 de noviembre de 2026. El registro identifica una adquisición de activos de EMAG por parte de Tesla, aunque no detalla el precio de la operación ni todas las instalaciones y recursos que pasarían a manos de la compañía estadounidense.

La posible adquisición permitiría a Tesla incorporar conocimientos industriales y maquinaria especializada para fabricar componentes de sus robots. REUTERS/Go Nakamura

La posible compra representa un movimiento estratégico para Tesla: en lugar de depender exclusivamente de proveedores externos, busca incorporar capacidades industriales que le permitan fabricar internamente piezas esenciales para sus robots.

EMAG, una empresa con raíces en el siglo XIX

EMAG tiene una historia que se remonta a 1867, cuando comenzó como una fundición de hierro en Bautzen, Alemania. Actualmente, su sede se encuentra en Salach, cerca de Stuttgart, y se especializa en el diseño y fabricación de maquinaria industrial utilizada para trabajar metales con gran precisión.

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Entre sus actividades se encuentran la fabricación de equipos para torneado, rectificado y corte de engranajes. Estas tecnologías tienen aplicaciones en la industria automotriz, pero también pueden utilizarse para producir componentes de sistemas de movimiento destinados a robots humanoides.

EMAG es una empresa alemana con raíces en 1867 y especializada en maquinaria industrial para fabricar componentes metálicos de precisión.

La relación con Optimus está en los engranajes y actuadores. Estos últimos son mecanismos que permiten que las articulaciones de un robot se muevan y realicen acciones. Para que un humanoide pueda caminar, girar los brazos, sujetar objetos o manipular herramientas, necesita piezas mecánicas fabricadas con medidas muy precisas.

Por eso, incorporar maquinaria especializada podría ayudar a Tesla a controlar una parte importante de la cadena de producción. La empresa tendría mayor capacidad para desarrollar y fabricar componentes sin depender completamente de proveedores externos.

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Sin embargo, no se conoce qué activos específicos de EMAG pretende adquirir Tesla. Tampoco se ha informado cuánto pagaría por ellos ni si la operación incluye instalaciones o trabajadores. Reuters confirmó que la propuesta fue presentada ante la autoridad alemana, pero no publicó detalles adicionales sobre su alcance.

Los engranajes y actuadores son piezas fundamentales para que Optimus pueda mover sus extremidades y manipular objetos.

Tesla busca producir Optimus a mayor escala

La posible adquisición se produce mientras Tesla avanza en sus planes para convertir a Optimus en uno de sus principales proyectos tecnológicos. El robot humanoide está diseñado para realizar tareas físicas y repetitivas, tanto en entornos industriales como en otros espacios de trabajo.

La compañía ha señalado en sus informes corporativos que comenzó la producción de unidades de Optimus en sus instalaciones de Fremont, California. También desarrolla infraestructura para ampliar su capacidad de fabricación en Texas.

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En su actualización del tercer trimestre de 2026, Tesla indicó que los robots que salen de esa línea corresponden a unidades con calidad de producción y que todavía continúa perfeccionando el hardware y los procesos de fabricación.

La compañía de Elon Musk ya realizó otras adquisiciones tecnológicas para mejorar sus procesos de producción, como las de Grohmann Engineering y Maxwell Technologies. (Tesla)

El desafío no consiste únicamente en conseguir que el robot camine o manipule objetos. También es necesario fabricar miles de componentes mecánicos con características uniformes, mantener bajos los costos y garantizar que las piezas funcionen durante largos periodos.

En ese escenario, la experiencia de EMAG podría resultar útil. Sus máquinas están diseñadas para producir piezas metálicas complejas y trabajar con procesos industriales que requieren precisión y repetibilidad. Estas capacidades podrían contribuir a fabricar los mecanismos que permiten el movimiento de Optimus.

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Una estrategia que Tesla ya utilizó en otras adquisiciones

La posible operación también sigue una estrategia que Tesla ha aplicado anteriormente: incorporar empresas o tecnologías especializadas para fortalecer sus procesos de fabricación.

En 2017, la automotriz adquirió Grohmann Engineering, una compañía alemana dedicada a la automatización industrial. La compra le permitió incorporar conocimientos sobre sistemas de fabricación de alta velocidad, utilizados para ampliar la producción de sus vehículos.

Dos años después, en 2019, Tesla completó la adquisición de Maxwell Technologies por aproximadamente 218 millones de dólares en acciones. El objetivo principal fue obtener su tecnología de electrodos secos para baterías, un proceso que podía reducir costos y simplificar determinadas etapas de fabricación.

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La operación fue registrada ante la autoridad alemana de competencia, pero todavía no se conocen los detalles financieros ni el alcance de los activos incluidos. REUTERS/Francis Mascarenhas

En el caso de EMAG, el interés estaría relacionado con la maquinaria necesaria para producir componentes de precisión. No obstante, todavía falta conocer qué parte de sus operaciones pasaría a manos de Tesla y cómo se integraría a la fabricación de Optimus.

Por ahora, la adquisición permanece en etapa de revisión y no se han divulgado sus condiciones económicas. La operación muestra el interés de Tesla por reforzar su capacidad industrial, aunque todavía no permite determinar cuánto acelerará la producción de sus robots humanoides.