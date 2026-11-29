Durante el primer asalto del combate de boxeo entre Gardner y Ethan Trout, este último cayó a la lona tras recibir un golpe. El árbitro detuvo el enfrentamiento de inmediato y el personal médico ingresó al cuadrilátero para examinar y atender al deportista, quien permaneció inmóvil sobre el suelo antes de recibir asistencia.

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El estadounidense Bernard Rex Presidential Gardner resolvió su combate ante Ethan The Devil Dog Trout con un nocaut de un solo golpe en el primer asalto, durante la velada We Fight for Peace, celebrada el sábado 28 de noviembre en el Robert Treat Hotel de Newark, Estados Unidos.

La pelea formó parte de una cartelera regional organizada por RDR Promotions y estaba pactada en la categoría mediano, hasta 72,6 kilos (160 libras). Gardner y Trout se cruzaron en los instantes iniciales del combate, hasta que el boxeador de Jersey City encontró espacio para conectar un golpe de derecha al rostro de su rival.

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Trout cayó sin reacción inmediata y el árbitro detuvo el combate sin iniciar una cuenta de protección. El personal médico ingresó al cuadrilátero para asistir al pugilista de Maryland, quien permaneció tendido durante varios minutos. Luego pudo incorporarse con ayuda, aunque se lo vio desorientado.

El impacto llegó durante un intercambio breve, cuando Gardner conectó un volado directo. La secuencia dejó fuera de combate a Trout antes de que tocara la lona, según las imágenes difundidas de la transmisión oficial. Mientras el ganador celebraba en su rincón, el equipo médico atendió a Trout sobre el ring. La detención evitó que el boxeador recibiera más castigo tras la caída.

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El momento exacto en el que el boxeador Ethan Trout recibe el impacto en el rostro

El cruce entre Gardner y Trout se presentaba como una pelea de desarrollo dentro de la programación. Sin embargo, el desenlace cambió el foco de la noche en el Robert Treat Hotel. La definición tuvo circulación en redes sociales pocas horas después de la pelea. Uno de los fanáticos expresó en X: “¡Qué locura! Lleven a ese hombre al hospital ahora mismo”.

Otra publicación comparó la caída con una actuación: “Ese tipo se merece un premio Óscar después de ese nocaut”. También hubo varios usuarios que ubicaron la acción entre las mejores del año: “Sin duda, el nocaut del año. ¡Qué precisión tan hermosa!”.

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Con el resultado en Newark, Bernard Gardner quedó con un récord profesional de cuatro victorias, una derrota y un empate, con tres triunfos antes del límite. El boxeador, de 33 años, es oriundo de Jersey City, Nueva Jersey, mide 1,83 metros y pelea como zurdo. Antes de debutar como profesional, en septiembre de 2025, Gardner acumuló 15 combates en el circuito amateur entre 2017 y 2023, con nueve victorias y seis derrotas. Dentro de ese recorrido participó en torneos como los New Jersey Golden Gloves, realizados en el Gleason’s Gym.

De acuerdo con los registros citados de BoxRec, Gardner llegaba a esta presentación con dos victorias consecutivas. Su única derrota como profesional había ocurrido en diciembre de 2025 frente a Justus Velez. El nocaut ante Trout fue su tercer triunfo antes del límite y se produjo en una función disputada cerca de su ciudad de origen. El resultado lo deja con una nueva referencia dentro de su trayectoria, después de un inicio profesional que incluyó seis peleas.

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El boxeador Ethan Trout quedó de inconsciente de pie antes de desplomarse sobre la lona

Para Ethan Trout, de 27 años, la pelea en Newark representó su cuarta presentación en el boxeo profesional. Nacido en Rockville y residente en Frederick, Maryland, mide 1,78 metros y llegó a esta disciplina después de competir sin guantes. En bare-knuckle, Trout había registrado tres victorias, dos de ellas por nocaut, durante 2024. Ese paso lo ubicó en el radar de organizaciones vinculadas a esa modalidad, como BKFC.

Su desembarco en el boxeo tradicional comenzó en agosto de 2025. Según la ficha citada de Tapology, antes del combate ante Gardner acumulaba derrotas frente a Daniel Raymond Ramirez y Yusmel Alejandro Ruiz, además de un empate con Victor Pradis en septiembre de 2026.

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Tras la derrota ante Gardner, su registro quedó en cero victorias, tres derrotas y un empate. El desenlace en el primer asalto interrumpió cualquier posibilidad de que Trout pudiera modificar el desarrollo del combate.