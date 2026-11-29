Argentina buscará el séptimos puesto frente a Escocia (Images via Reuters/John Sibley)

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Los Pumas y Escocia disputarán el partido por el séptimo puesto del Nations Championship desde las 10:10 de Argentina en el estadio Twickenham, ubicado en Londres. El encuentro será dirigido por Pierre Brousset, de Francia, y contará con transmisión de ESPN y Disney+.

Los Pumas cerrarán el año después de terminar cuartos en la Conferencia Sur, con dos victorias, cuatro derrotas para un total de 11 puntos. El equipo argentino llega al partido con el antecedente de la derrota por 47-38 frente a Escocia en Córdoba, del pasado 4 de julio, durante el debut de ambos seleccionados en el torneo.

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Antes del encuentro despedida, el seleccionado argentno cayó 45-17 ante Francia en Saint-Denis. Ese encuentro estuvo marcado por problemas de disciplina, amonestaciones y la expulsión de Mayco Vivas.

Para este compromiso, el entrenador Felipe Contepomi realizó seis modificaciones en el XV titular respecto del partido ante Francia. Los cambios responden a lesiones, suspensiones, temas personales, salidas a clubes y rotación. Tobías Wade integra el banco de suplentes y podría sumar su primer cap con Los Pumas.

Guido Petti, el dueño de las alturas del equipo argentino (Photo by Diego Lima / AFP)

La formación argentina tendrá a Rodrigo Martínez, Julián Montoya y Francisco Moreno en la primera línea. Guido Petti y Pedro Rubiolo ocuparán la segunda línea, mientras que Juan Martín González, Joaquín Moro y Juan Martín Scelzo completarán el pack de forwards.

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En los backs estarán Gonzalo García, Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.

Escocia terminó cuarta en la Conferencia Norte, con cuatro triunfos, dos derrotas y 20 puntos. El conjunto escocés llega tras vencer a Japón con una formación alternativa. Para el partido en Twickenham, presentará un equipo renovado, con solo cuatro titulares respecto de ese encuentro: Darcy Graham, Rory Hutchinson, Jamie Dobie y Jonny Gray.

Santiago Carreras entre dos defensores escoceses (Photo by Diego Lima / AFP)

También regresarán al XV inicial Rory Darge, quien será el capitán, Finn Russell como apertura, Huw Jones como centro y Blair Kinghorn como fullback. Escocia mantendrá cuatro titulares del partido ante Japón y recuperará a varios de sus referentes para el cierre del torneo.

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El historial entre ambos equipos está igualado: disputaron 24 partidos, con 12 victorias para cada seleccionado. Ese registro se pondrá en juego en Londres, en un encuentro que definirá la ubicación de ambos en el Nations Championship.

Justo Piccardo anotando el try con el que Argentina derrotó a Escocia en Edimburgo en 2025 (REUTERS/Scott Heppell)

Ficha técnica del partido

Competición: Nations Championship, partido por el séptimo puesto

Estadio: Twickenham, Londres

Árbitro: Pierre Brousset, de Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Formaciones:

Los Pumas: Rodrigo Martínez, Julián Montoya, Francisco Moreno, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, Gerónimo Prisciantelli. Suplentes: Facundo Bosch, Joel Sclavi, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Justo Piccardo y Tobías Wade.

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Escocia: Rory Sutherland, Ewan Ashman, D’arcy Rae, Gregor Brown, Jonny Gray, Josh Bayliss, Rory Darge, Magnus Bradbury, Jamie Dobie, Finn Russell, Darcy Graham, Rory Hutchinson, Huw Jones, Kyle Steyn y Blair Kinghorn. Suplentes: Seb Stephen, Nathan McBeth, Zander Fagerson, Max Williamson, Liam McConnell, Ollie Leatherbarrow, George Horne y Tom Jordan.