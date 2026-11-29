GTA 6 habría vendido 53 millones de copias en su primera semana (Rockstar)

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GTA 6 habría vendido 53 millones de copias durante su primera semana, según una estimación de Alinea Analytics. De confirmarse ese cálculo, el juego de Rockstar Games se ubicaría como el decimotercer título más vendido de la historia y quedaría cerca de producciones como Skyrim, The Witcher 3 y Terraria, que superaron los 60 millones de unidades.

La velocidad del estreno explica por qué el lanzamiento trasciende a la industria de los videojuegos. Rockstar informó que Grand Theft Auto VI superó 32 millones de copias en su primer día y generó cerca de USD 3.800 millones. Alinea Analytics calcula que, siete días después, los ingresos habrían alcanzado USD 4.700 millones, sin versión para PC ni modo multijugador disponible.

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El nuevo Grand Theft Auto se acerca a los videojuegos más vendidos (rockstargames.com)

Las ventas superan a Animal Crossing y Cyberpunk 2077

La estimación de 53 millones de copias coloca a GTA 6 por encima de Animal Crossing: New Horizons, que registró 50,63 millones de unidades, y de Cyberpunk 2077, con 40 millones. También supera las ventas combinadas de Pokémon Rojo, Azul y Amarillo, que llegaron a 48,80 millones.

El dato refleja el peso comercial de una franquicia que llevaba 13 años sin una entrega principal. GTA V, lanzado en 2013, vendió cerca de 235 millones de copias y permaneció entre los videojuegos más vistos de YouTube gracias a GTA Online y a las comunidades de juego de rol.

Esa continuidad mantuvo activa a la audiencia original y permitió que una generación de nuevos jugadores conociera la saga antes de la llegada de Jason y Lucía. La expectativa acumulada se trasladó a las reservas, la cobertura de prensa y las transmisiones en directo desde el día de estreno.

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El análisis calcula que siete millones de personas superaron cincuenta horas de actividad, mientras cientos de miles rebasaron el centenar explorando Vice City y sus alrededores

PlayStation 5 concentra la mayoría de las compras

Rhys Elliott, analista de Alinea Analytics, calculó que PlayStation 5 concentró cerca de 40 millones de copias, equivalentes al 75,7% del total estimado. Xbox Series X|S habría reunido los 13 millones restantes, el 24,3%.

Estados Unidos representó el 33,5% de las compras de GTA 6 en PlayStation 5, según el mismo análisis. Elliott señaló que el descenso de la participación de Xbox desde el 21 de noviembre podría relacionarse con una base de usuarios casuales más amplia en la consola de Sony.

La distribución también confirma que el lanzamiento se produjo como una experiencia centrada en consolas de nueva generación. Rockstar todavía no ha publicado una versión para PC, una ausencia que deja abierta una vía adicional de ventas para los próximos meses.

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PlayStation 5 concentra la mayor parte de las ventas iniciales - SONY

Los jugadores ya acumulan decenas de horas en Leonida

Las cifras de actividad también respaldan el alcance del estreno. Alinea Analytics estimó que unos siete millones de usuarios ya superaron las 50 horas de juego, mientras que cerca de 250.000 personas acumularon más de 100 horas en Leonida.

El interés no depende únicamente de la campaña. La exploración de Vice City, los secretos del mapa, los encuentros aleatorios y los contenidos compartidos en redes sociales ampliaron la conversación más allá de quienes ya compraron el título.

Antes de su salida, los videos relacionados con GTA 6 acumulaban más de 40.000 millones de visualizaciones en YouTube. El día del lanzamiento sumaron otros 3.500 millones. Streamers y creadores organizaron maratones y modificaron la región de sus consolas para transmitir las primeras horas de juego.

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El estreno alteró estrategias fuera del sector

El lanzamiento también tuvo repercusiones fuera de los videojuegos. Marcas, equipos deportivos y empresas utilizaron la estética de Vice City en publicaciones y campañas. Los debates sobre Jason, Lucía y el mundo de Leonida dominaron tendencias en TikTok y X.

Algunas compañías incluso respondieron a la expectativa de sus empleados. Logitech otorgó un día libre remunerado a cerca de 7.000 trabajadores por el estreno. La decisión reflejó hasta qué punto GTA 6 se convirtió en un evento de entretenimiento compartido.

La estimación de 53 millones todavía debe diferenciarse de los datos oficiales de Rockstar. Sin embargo, incluso sin PC ni multijugador, GTA 6 ya se aproxima al grupo de los diez juegos más vendidos de la historia.

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