La mayoría de las bebidas son más baratas en Brasil, pero hay excepciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Antes de armar las valijas o ya instalados cerca de la playa, miles de argentinos que vacacionan en Brasil hacen el mismo ejercicio: recorrer las góndolas y comparar. Las bebidas suelen estar entre los primeros productos que se miran, pero la conveniencia de comprarlas allá depende de lo que se ponga en el changuito.

Así lo refleja el video de la usuaria de Instagram @latiageorgi, quien visitó un supermercado de Balneário Camboriú y repasó los precios en reales y en moneda argentina, a razón de $300 por real. Frente a los valores relevados en una cadena de supermercados local, 11 de las 16 bebidas son más baratas en Brasil y cinco resultan más caras.

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La primera sorpresa aparece con el aperitivo italiano que se usa para preparar el spritz. La botella de 750 ml cuesta 66,90 reales, es decir, $20.070, mientras que en la Argentina se consigue a 12.000 pesos. De esta manera, comprarlo en la ciudad balnearia implica pagar un 67,3% más.

Ron, vodka, gin y whisky: cuál conviene comprar allá

Al avanzar por el sector de las bebidas blancas, el panorama cambia según el producto. El ron blanco de 700 ml sale 52,90 reales, equivalentes a $15.870, contra $16.850 en el mercado argentino, una diferencia del 5,8% a favor de Brasil. “Está mucho mejor”, comenta la usuaria al repasar su precio.

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Con el vodka, el resultado depende de la etiqueta. Una de las botellas de 700 ml cuesta 32,90 reales, o $9.870, y queda un 6,9% por encima de los $9.230 que se pagan en la Argentina. Otra del mismo tamaño figura a 36 reales, unos $10.800, frente a $12.100: es un 10,7% más barata. Además, al llevar más de dos, el valor baja a 34,90 reales por unidad.

Algunas versiones de vodka son más económicas em Brasil. (Andina)

Ahora bien, en los gins la ventaja es para las góndolas argentinas. Una botella de 700 ml vale en Brasil 89,90 reales, que son $26.970, contra $23.200 que cuesta el mismo producto en Argentina, una brecha del 16,3 por ciento. La distancia se amplía con una opción de gama más alta y 750 ml: cuesta 149,90 reales o $44.970, cuando de este lado de la frontera se paga 33.450 pesos. La diferencia es del 34,4% y la autora del video lo anticipa: “No creo que lo compren”.

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Muy distinto es lo que ocurre con el whisky escocés, protagonista del mayor ahorro en dinero de todo el recorrido. La botella de un litro se consigue a 56,90 reales, equivalentes a $17.070, mientras que en la Argentina trepa a 52.600 pesos. Son $35.530 menos, o un 67,5%: con lo que cuesta una unidad en el país se pueden comprar tres en Brasil y todavía sobra dinero.

La bebida energizante también marca una distancia amplia. En el comercio brasileño un producto vale 10,50 reales, es decir, $3.150, contra $6.000 en el local, lo que representa un 47,5% menos. “No saben lo rica que es”, asegura @latiageorgi, quien destaca que ya está en la Argentina y que “tiene muchos sabores”.

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Cervezas: las cuatro, más baratas en Brasil

El capítulo cervecero ofrece las mejores noticias para el turista. La variedad brasileña que la usuaria presenta como “la cerveza de acá” cuesta 3,50 reales, o $1.050, mientras que en la Argentina se paga 3.900 pesos. Se trata de un 73,1% menos, la mayor diferencia porcentual entre todas las bebidas relevadas.

También hay una brecha marcada en la cerveza de origen belga de 350 ml, que sale 4 reales ($1.200) frente a $2.800: un 57,1% por debajo. La mexicana de 330 cc, en tanto, se ofrece a 7 reales a partir de seis unidades, lo que equivale a $2.100 cada una, contra 3.180 pesos. El ahorro en este caso es del 34 ppor ciento. Por último, otra marca habitual en ambos países cuesta 3,65 reales llevando al menos seis, unos $1.095, y resulta un 21,8% más económica que los $1.400 del comercio argentino.

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Gaseosa, agua y jugo: cuánto cuesta hidratarse

Las opciones sin alcohol completan la recorrida, con precios que en su mayoría favorecen a Brasil. La gaseosa cola de 2,5 litros vale 11,50 reales, o $3.450, a partir de tres unidades. En la Argentina cuesta $4.575, de modo que la diferencia es del 24,6 por ciento.

El agua mineral tiende a ser más cara en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Muy importante el agua, hidratarse todo el tiempo”, recomienda la usuaria. Una botella de 510 ml cuesta 1,39 reales, alrededor de $420, contra $1.300 en el supermercado argentino: un 67,7% menos. Con el envase de cinco litros sucede algo similar, ya que sale 7 reales, equivalentes a $2.100, frente a $3.510, por lo que el ahorro llega al 40,2 por ciento.

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La excepción en este grupo es el jugo de naranja de un litro. A partir de cuatro unidades, cada uno cuesta 10 reales, es decir, $3.000, contra $2.300 en la Argentina, un 30,4% más.

Al sumar una unidad de cada producto con los precios comparados, el total es de $163.185 en Brasil y de $188.395 en la Argentina, una distancia del 13,4% a favor del supermercado de Balneário Camboriú. Pero es un hecho que esa ventaja depende del whisky: si se lo excluye de la cuenta, las 15 bebidas restantes cuestan $146.115 en Brasil y $135.795 en la Argentina, con lo cual comprarlas del otro lado de la frontera resulta un 7,6% más caro.

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