El accidente fatal ocurrió sobre la ruta provincial 88, a la altura del santuario de la Difunta Correa (Foto: gentileza 0223.com)

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Un trágico accidente de tránsito ocurrido este domingo por la mañana entre un auto y una moto dejó como saldo dos personas fallecidas sobre la Ruta Provincial 88, en un sector cercano al santuario de la Difunta Correa, a unos 20 kilómetros al oeste de Mar del Plata, en el partido de General Pueyrredón.

El hecho se registró alrededor de las 7.50 cuando, por motivos que todavía no fueron determinados, ambos vehículos colisionaron sobre la ruta. La gravedad del choque provocó la muerte de las dos personas que viajaban en la motocicleta.

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De acuerdo con la información publicada por 0223.com, las víctimas fueron una mujer de 32 años y un hombre cuya identidad y edad aún no pudo establecerse. El segundo fallecido no llevaba documentación al momento del accidente, por lo que las autoridades iniciaron las actuaciones necesarias para determinar quién era.

En tanto, el automóvil involucrado en el siniestro era conducido por un joven de 18 años, quien, pese a la violencia de la colisión, no sufrió lesiones.

Tras el impacto, se dio aviso a los servicios de emergencia. Una ambulancia del SAME acudió al lugar para asistir a las personas involucradas en el siniestro.

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Sin embargo, cuando el personal médico llegó, constató que los dos ocupantes de la motocicleta habían fallecido como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Luego de la intervención del SAME, efectivos policiales y personal de la Policía Científica trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes.

Los especialistas deberán analizar la posición en la que quedaron los vehículos, las características del impacto y otros indicios que permitan reconstruir la secuencia del accidente.

También se buscará establecer si existieron factores vinculados con la circulación, las condiciones de la ruta o alguna maniobra de los conductores que pudiera haber contribuido al desenlace.

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La investigación continúa abierta y las autoridades trabajan para identificar a la segunda víctima fatal y esclarecer las causas del choque.

Otro motociclista muerto en un choque con un auto

El conductor del Renault Mégane involucrado en el choque fatal de La Plata dio negativo en el test de alcoholemia

Un motociclista de 36 años murió en la madrugada del sábado tras un choque entre su moto y un auto en el cruce de Avenida 44 y 197, en la localidad bonaerense de Lisandro Olmos, partido de La Plata. El hombre, que circulaba a bordo de una Zanella, falleció en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica.

De acuerdo con la información de medios locales, efectivos del Subcomando Oeste llegaron al lugar alertados por el siniestro y encontraron al motociclista tendido sobre el asfalto de la avenida, en el carril que conduce hacia la Ruta 2, sin signos vitales. Una ambulancia del SIES acudió a la escena y la médica de guardia constató el deceso.

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El otro vehículo involucrado en el accidente era un Renault Mégane conducido por un joven de 21 años, que quedó con el parabrisas destrozado y daños en la parte delantera. El conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFIJ N.° 14 del Departamento Judicial La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N.° 2. Las circunstancias precisas del choque permanecen bajo investigación: peritos trabajaron sobre la avenida, que permaneció cortada al tránsito durante el operativo, para determinar cómo se produjo el impacto.

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