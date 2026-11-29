El piloto argentino evitó un choque con el Aston Martin y luego le hizo un gesto al canadiense

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Franco Colapinto vivió una compleja situación durante el tercer entrenamiento libre del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 cuando el Aston Martin de Lance Stroll circulaba lentamente por la trayectoria ideal de una curva de alta velocidad. Gracias a una rápida reacción del piloto argentino, el número 43 de Alpine evitó un duro choque que pudo haber complicado su participación en la clasificación.

Colapinto iba en una vuelta lanzada cuando encontró al canadiense sobre la pista y tuvo que esquivarlo por centímetros para evitar un golpe. Después, el argentino redujo la velocidad, esperó a Stroll y le mostró el dedo medio, en un claro gesto de disgusto contra el corredor de Aston Martin. Los comisarios deportivos tomaron nota del episodio y decidieron investigarlo después del ensayo, aunque la zona enlaza varias curvas veloces y abandonar la trayectoria en una de ellas puede dejar al auto sobre la línea de la siguiente.

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La maniobra ocurrió en una sesión que volvió a exponer las dificultades del A526 de Alpine en el circuito qatarí. Tras el buen rendimiento mostrado en Las Vegas, el equipo llegó a una pista que lo complica por la falta de carga delantera para afrontar la sucesión de curvas rápidas, sobre todo en el último sector.

Franco Colapinto le hizo un gesto a Lance en el circuito de Lusail durante el la tercera práctica del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Más allá de ese incidente en la FP3, el oriundo de Pilar no pudo avanzar a la Q3 y al igual que su compañero Pierre Gasly largarán retrasados en la carrera. El frances lo hará en el 12° lugar, mientras que Franco lo hará desde dos lugares más atrás en la gilla (14°).

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“Tenemos poco grip adelante en las curvas rápidas. Es un balance muy desconectado en curva lenta a curva rápida, es muy distinto lo que necesitamos, así que también es complicado trabajar con el auto. Cambiamos un montón de cosas en FP1, FP2, FP3. Ida y vuelta cambiamos mucho, pero no va el auto, está costando. Es una pena, venimos de la mejor carrera del año para nosotros en cuanto a performance y un fin de semana que está siendo bastante negro. No encontramos la vuelta de rosca para encontrar el performance y nos falta downforce. Eso lo sabemos desde siempre, pero estamos un poco demasiado lejos de lo que esperábamos”, analizó Colapinto en charla con ESPN.

“Hoy no ha sido uno de nuestros mejores días y la sensación es muy diferente a la del fin de semana pasado, tras haber conseguido nuestro mejor resultado de la temporada en Las Vegas. En realidad, no es ninguna sorpresa, ya que sabemos que este trazado no se adapta tan bien a los puntos fuertes de nuestro coche como lo hacía el de Las Vegas, pero probablemente esperábamos que fuera un poco mejor de lo que hemos visto hasta ahora este fin de semana”, sumó en el comunicado que difundió el equipo con sede en Enstone.

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*La palabra de Colapinto tras la clasificación

“Simplemente nos falta rendimiento. No podemos negar que es duro y que no es una sensación agradable; será una carrera difícil y exigente para los neumáticos. Intento sacar lo positivo de todo esto y, como equipo, ya estamos extrayendo lecciones de ello para la próxima temporada, con el fin de ser más consistentes en todo tipo de circuitos”, aclaró.

Por su parte, Stroll volvió a tener otra complicada clasificación con su Aston Martin y partirá dese el 20° lugar de la grilla, justo por detrás de su compañero de equipo Fernando Alonso.

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