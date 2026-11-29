Las cadenas hoteleras cubanas aplican rebajas para Navidad y Fin de Año ante una caída del turismo extranjero superior al 60%. (Foto AP/Ramón Espinosa)

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Las cadenas hoteleras cubanas lanzaron rebajas para la Navidad y el Fin de Año con el objetivo de ocupar instalaciones afectadas por la caída de turistas extranjeros, que supera el 60%, y por el fin de los vuelos de larga distancia que solían llevar visitantes desde Canadá y Rusia.

Entre enero y octubre, Cuba recibió 507.083 turistas, una cifra equivalente al 34,3% del registro interanual y 971.063 visitantes menos que en el mismo período de 2025. Más del 70% de los hoteles permanece cerrado.

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Las promociones se concentran en las pocas instalaciones que siguen activas y buscan atraer tanto a residentes en Cuba como a emigrados. Los descuentos se difunden por redes sociales y canales virtuales, una modalidad que las hoteleras y agencias de viaje ya habían aplicado durante el verano.

El estatal Grupo Hotelero Cubanacán S.A. ofreció una de las tarifas más bajas en el Hotel Bellacosta Golf de Varadero: una habitación simple por USD 16, una doble por USD 25 y una triple por USD 36, con desayuno incluido, siempre que el pago se realizara en efectivo en la recepción al llegar. La promoción fue informada por DIARIO DE CUBA.

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Cubanacán lanzó el 14 de noviembre descuentos de hasta 55% para la última semana de ese mes. La campaña incluyó hoteles de playa, naturaleza, ciudad y actividades de buceo.

Descuentos de hasta 44% para reservas de varias noches

Gran Caribe Hotels, competidor directo de Cubanacán, desplegó desde mediados de noviembre una campaña bajo el lema “Las últimas oportunidades del año para disfrutar de Cuba”. Sus promociones en dólares y pesos establecieron rebajas de 44% para reservas de tres noches o más, de 40% para quienes reservaran con al menos 10 días de anticipación y de 35% para los primeros 10 clientes.

Las fechas comercializadas en dólares abarcan del 21 de noviembre al 31 de enero de 2027, mientras que las ofertas en pesos cubren del 1 de diciembre al 31 de enero. La campaña excluye el 30 y el 31 de diciembre.

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Cuba recibió 507.083 visitantes entre enero y octubre y mantiene más del 70% de sus instalaciones hoteleras cerradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa también puso en venta habitaciones a mitad de precio para la semana que terminó el 30 de noviembre. Entre los establecimientos incluidos estuvieron los hoteles Habana Libre y Capri, en La Habana, y el Internacional, Cuatro Palmas, Solymar, Villa Cuba, Palma Real y Sunbeach, en Varadero.

Otra oferta, con una reducción de 10%, incluyó Los Pétalos Varadero, Palmeras Varadero, Las Américas, Hotel Varadero y Miramar Habana. Las tarifas de esa campaña oscilaron entre USD 56 y USD 110 por noche, según la instalación y la categoría de la habitación.

La reducción de precios contrasta con las tarifas de temporadas anteriores. En el Hotel Las Américas, una noche pasó de USD 79 a USD 70, mientras que la agencia Cuba Travel había fijado para una habitación del mismo hotel USD 126 entre el 1 de noviembre y el 21 de diciembre de 2024.

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Para la semana de Navidad y Fin de Año de aquella temporada, la tarifa llegaba a USD 183 por noche. Entre el 3 de enero y el 31 de marzo, durante el cierre de la temporada alta, el mismo alojamiento costaba USD 120.

Tarifas navideñas 45% más altas un año antes

Las tarifas de Navidad y Año Nuevo de 2025 fueron, en promedio, 45% más caras que las promociones actuales. La diferencia también se observa en el antiguo Barceló Solymar, después de que la cadena española que le daba nombre abandonara la instalación.

El Grupo Cubanacán fijó tarifas desde 16 dólares por noche para estancias en Varadero con pago en efectivo. EFE/ Ernesto Mastrascusa

La agencia Viñales Tours vendía una habitación doble en ese hotel por USD 492 para el período comprendido entre el 22 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026. Las rebajas actuales en ese establecimiento se acercan al 50%.

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Los complejos turísticos cubanos también modificaron su esquema tradicional de servicios: dejaron de ofrecer paquetes todo incluido y comenzaron a cobrar por separado el almuerzo, la cena y el transporte, o trasladaron esos gastos a los clientes.

El régimen cubano intenta reabrir instalaciones cerradas mediante su cesión a empresarios privados nacionales y extranjeros. La medida se aplica mientras el país enfrenta la pérdida de más del 60% de su mercado emisor.

La crisis alcanza a decenas de miles de trabajadores del sector, que perdieron sus empleos y las propinas con las que muchos obtenían divisas para cubrir gastos cotidianos. La búsqueda de clientes nacionales y las rebajas no resuelven la pérdida de competitividad ni los problemas de calidad del servicio frente a destinos como República Dominicana y México.

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La reducción de costos se convirtió en la principal vía para mantener operativos algunos hoteles, aunque esa estrategia podría deteriorar aún más la calidad de los servicios.