Investigadores de Samsung Research y la universidad POSTECH desarrollaron una guía de ondas de 1,5 milímetros para gafas de realidad aumentada visibles bajo luz solar directa. (Nature)

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Un equipo de investigadores desarrolló un componente óptico de apenas 1,5 milímetros de grosor que permite leer texto e imágenes en gafas de realidad aumentada incluso bajo luz solar directa. El hallazgo, producto de una colaboración entre Samsung Research y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang (POSTECH), en Corea del Sur, apunta a resolver uno de los problemas más persistentes de estos dispositivos: la pérdida de visibilidad al usarlos al aire libre.

El proyecto, dirigido por el profesor Junsuk Rho, fue pulbicado en la revista Nature el 11 de noviembre de 2026. El trabajo describe una guía de ondas óptica capaz de transportar contenido digital desde una micropantalla hasta los ojos del usuario sin las pérdidas de luminosidad que suelen afectar a los sistemas de realidad aumentada actuales.

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Cómo funciona la guía de ondas óptica

El componente central del desarrollo es una lámina transparente de 1,5 milímetros que conduce la imagen generada por una pantalla diminuta hasta el ojo. En los sistemas convencionales, ampliar el campo de visión y la zona desde la que se observa el contenido suele provocar que buena parte de esa luz se disperse en direcciones inútiles.

Para evitarlo, el equipo recurrió a metasuperficies: estructuras microscópicas que controlan con precisión la dirección en la que se propaga la luz dentro de la lente. La distribución de estos elementos permite dirigir los rayos hacia los ojos en lugar de que se pierdan por el camino.

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El dispositivo reproduce imágenes a color mediante dos capas de nitruro de silicio en lugar de las tres empleadas en otros diseños. (Nature)

Una guía de ondas óptica es el componente que traslada la imagen de una micropantalla hasta el ojo dentro de unas gafas de realidad aumentada. Su función es concentrar la luz para que el contenido digital se vea con nitidez, incluso en exteriores con sol intenso, sin necesidad de lentes gruesas.

La reproducción de color se logra mediante dos capas de nitruro de silicio, en lugar de las tres que suelen emplear otros diseños. Una capa conduce los tonos azul y verde, y la otra combina el rojo con el verde, una combinación que permite generar imágenes a todo color sin aumentar demasiado el espesor del dispositivo.

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Resultados en pruebas con luz exterior e interior

El prototipo ofrece un campo de visión diagonal de 30 grados y una zona de observación de 8 por 8 milímetros, lo que permite que la imagen siga siendo visible aunque el ojo se mueva ligeramente o las gafas se desplacen sobre la nariz. La guía de ondas se ubica a 15 milímetros del ojo.

En cuanto al rendimiento lumínico, el sistema alcanzó una eficiencia de luminancia promedio de 1.938 nits por lumen, con un pico de 4.225 nits. Estas cifras describen la relación entre la luminancia obtenida y el flujo luminoso suministrado, y no equivalen directamente al brillo de una pantalla de teléfono o televisor convencional.

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Las pruebas experimentales mostraron texto sobre paisajes a pleno sol e imágenes interiores con la micropantalla al 30% de su potencia. (Nature)

Durante las pruebas, el equipo logró superponer texto blanco sobre el paisaje bajo luz solar intensa y proyectar imágenes a todo color en interiores. En estas últimas demostraciones, la micropantalla funcionó al 30% de su potencia máxima, lo que sugiere un margen adicional de brillo disponible para condiciones más exigentes.

Qué falta para llegar al mercado

El estudio no establece el grosor definitivo de unas gafas comerciales. Los 1,5 milímetros corresponden exclusivamente al componente óptico, y un producto final necesitaría incorporar electrónica adicional y su propia fuente de alimentación, elementos que sumarían volumen al diseño actual.

Antes de pensar en la comercialización, los investigadores deberán mejorar el brillo medio del sistema, corregir las variaciones de color que aparecen entre distintas zonas de la imagen y reducir los efectos de arcoíris que genera la luz exterior al atravesar las metasuperficies.

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El espesor de 1,5 milímetros corresponde al componente óptico y excluye la batería y los circuitos que sumarán volumen al producto final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se plantean como objetivo alcanzar resultados equivalentes utilizando una sola capa óptica en lugar de dos, lo que simplificaría la fabricación y podría reducir aún más el grosor final del dispositivo.