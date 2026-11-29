Dos unidades flotantes de licuefacción frente al Golfo San Matías procesarán el gas de Vaca Muerta para convertirlo en GNL apto para su exportación a Europa y Asia

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Este lunes 30 de noviembre, a las 11 de la mañana, YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG firmarán en el Palacio Libertad la decisión final de inversión del Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas natural licuado que con USD 50.750 millones se convertirá en el mayor desembolso privado de la historia del país. Serán 500 invitados, unas 3.000 páginas de contratos y un hito que, según quienes lo protagonizan, ya no tiene marcha atrás.

La cifra comprometida no es un punto de llegada, sino de partida. La firma del lunes activa un engranaje financiero y legal que hace que retroceder sea, en la práctica, inviable. Desde YPF fueron categóricos: “El compromiso es total”, explicaron en un evento previo a la firma del contrato que tuvo lugar en la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Buenos Aires.

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El acuerdo, descripto internamente como “el triple de grande que el de Chevron” —aquella alianza firmada en 2013 que le dio origen al desarrollo hidrocarburífero en Vaca Muerta—, regula la toma de decisiones, la resolución de diferencias y la estructura de las dos sociedades que llevarán adelante la obra: UPCO, encargada de extraer y procesar el gas de Vaca Muerta, y Mitco, responsable de transportarlo hasta Punta Colorada, en Río Negro, donde los barcos licuefactores lo dejarán listo para su exportación.

El proyecto más grande de la historia del país

Argentina LNG prevé instalar dos unidades flotantes de licuefacción —conocidas como FLNG— frente al Golfo San Matías, con una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL), escalable a 18 millones en una segunda etapa. Para llevar el gas desde la cuenca neuquina hasta la costa atlántica se construirán dos ductos de unos 525 kilómetros: un gasoducto de 48 pulgadas —el de mayor diámetro jamás construido en el país— y un poliducto de 24 pulgadas para los líquidos asociados. La participación en los bloques de producción quedó distribuida entre YPF con el 36% y la italiana Eni y la emiratí XRG con el 32% cada una.

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La formación neuquina, segunda reserva de gas no convencional del mundo, proveerá el recurso que Argentina exportará a gran escala por primera vez en su historia

Las proyecciones de la petrolera de mayoría estatal apuntan a exportaciones por USD 10.000 millones anuales desde 2031, con contratos de largo plazo orientados principalmente a Europa y Asia. Entre 2027 y 2030, el proyecto demandará inversiones de alrededor de USD 25.000 millones solo en su primera fase.

Se estima la generación de hasta 40.000 puestos de trabajo en los picos de mayor actividad, y unos 8.000 empleos directos e indirectos una vez que el proyecto entre en operación

Durante la construcción, se estima la generación de hasta 40.000 puestos de trabajo en los picos de mayor actividad, y unos 8.000 empleos directos e indirectos una vez que el proyecto entre en operación.

La guerra en Medio Oriente aceleró la demanda global de GNL

El proyecto no se gestó en el vacío. La demanda global de GNL lleva años en alza y los conflictos en Medio Oriente le dieron un impulso adicional que pocos anticipaban. Los ataques a la infraestructura energética en Qatar y las disrupciones en el estrecho de Ormuz redujeron las exportaciones de ese país y de los Emiratos Árabes Unidos en 35.000 millones de metros cúbicos entre marzo y junio de este año respecto al mismo período del anterior, según la Agencia Internacional de Energía (AIE).

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Europa y Asia buscan con urgencia proveedores estables, con contratos de largo plazo y alejados de zonas de conflicto.

“Esta guerra aceleró el GNL de Argentina de una forma que no se imaginan. Hoy la seguridad energética pesa más que el precio”, dijo Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, en marzo pasado durante el CERAWeek by S&P Global, en Houston.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, lleva más de dos años al frente del proyecto más grande de la historia argentina

La Argentina, dijo Marín, se posiciona como un proveedor confiable por su ubicación geográfica y su distancia de los principales focos de tensión global. A ese contexto se suma que Eni y XRG, además de socios con participación accionaria, son también compradores de una parte de la producción futura, lo que garantiza destino para una porción del GNL incluso antes de cerrar contratos con terceros. YPF trabaja además en acuerdos de venta con compradores internacionales en Europa y Asia.

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En marzo de este año, cuando Marín hablaba en Houston del financiamiento y la escala del proyecto, Argentina LNG todavía tenía frentes abiertos. Existían conversaciones con un eventual cuarto socio internacional que, de haberse concretado, habría sido presentado en ese mismo foro. No se concretó.

El CEO de YPF fue claro: “Es esa o nada”, dijo, y descartó que el consorcio estuviera en búsqueda activa. El proyecto, afirmó, podía avanzar con los tres socios actuales. Lo que sí estaba resuelto era el financiamiento. En esas semanas, JP Morgan —banco encargado de estructurar el esquema financiero— confirmaba que 47 entidades bancarias habían presentado propuestas en las primeras rondas, con un total equivalente a 2,4 veces el monto requerido.

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“Cuando tenés un book que sobrepasa lo que necesitás, eso significa más plazo y menos tasa”, contó Marín.

Cuando tenés un book que sobrepasa lo que necesitás, eso significa más plazo y menos tasa (Marín)

El esquema contempla que cerca del 70% de los recursos provenga de crédito internacional y que los socios aporten el 30% restante. La primera etapa fue valuada en USD 15.500 millones, con Santander entre las entidades participantes.

En septiembre llegó otro respaldo clave. La Argentina cerró un acuerdo bilateral con Estados Unidos que habilitó USD 6.000 millones en financiamiento a través del Banco de Exportaciones e Importaciones de ese país, el Exim Bank, y de inversores privados. El acuerdo fue firmado en el Consulado argentino en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado Chris Landau. El trasfondo era estratégico: Washington busca diversificar las cadenas de suministro energético y consolidar a socios regionales como proveedores confiables.

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El RIGI fue la última escala antes de la firma

Definido el financiamiento, con los socios confirmados y contratos de venta firmes, quedaba pendiente un requisito que el propio Marín había dicho como no negociable desde el principio: la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Sin RIGI hoy no hay LNG. Lo dije al principio y lo sigo diciendo”, repitió el ejecutivo en más de una ocasión. Argentina LNG había presentado su adhesión al régimen en agosto, como el mayor proyecto inscrito hasta ese momento en ese programa.

El pasado 20 de noviembre, el ministro de Economía Luis Caputo confirmó que el Comité Evaluador dio luz verde. “El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Argentina LNG”, escribió en sus redes sociales, y lo definió como “la mayor inversión de la historia argentina”. Días antes, el directorio de YPF había aprobado por unanimidad, en una sesión de cinco horas, la Decisión Final de Inversión.

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“Sin RIGI hoy no hay LNG. Lo dije al principio y lo sigo diciendo”, repitió el CEO de YPF en más de una ocasión (Foto: Reuters)

Las obras ya están en marcha

La firma del próximo lunes es el punto formal de no retorno, pero varias piezas del proyecto llevan meses en movimiento. En julio, el consorcio adjudicó la construcción del gasoducto principal a Pumpco —constructora vinculada a los dueños del Inter Miami, el club donde juega Lionel Messi— y la italiana Bonatti, con el respaldo de Contreras Hermanos. Será la primera vez que tanto Pumpco como Bonatti construirán infraestructura en el país.

Para los tubos, la licitación —estimada en USD 2.000 millones y la mayor compra de caños de la historia energética del país— se repartió entre tres empresas. La española Grupo Cuñado y la griega CPW se quedaron con los tramos del gasoducto de 48 pulgadas —el de mayor diámetro jamás construido en la Argentina—, mientras que Tenaris, del Grupo Techint, fue adjudicado para los caños de 24 pulgadas del poliducto de líquidos: su fábrica SIAT en Valentín Alsina producirá cerca de 100.000 toneladas de acero para esa obra.

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Para definir ganadores, el consorcio utilizó una subasta japonesa inversa modificada: los oferentes compiten hacia abajo en precio, en igualdad de condiciones técnicas y legales, sin saber cuántos competidores permanecen activos. “No hay vestíbulo de heno. Se acabó”, resumió Horacio Marín.

Los CEO de Eni y XRG viajarán al país para rubricar el acuerdo

El evento reunirá a más de 500 personas en el Palacio Libertad. De Eni viajarán su presidenta, Giuseppina Di Foggia; el CEO, Claudio Descalzi, y el COO, Guido Brusco. La delegación emiratí la encabezará Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG. Esta vez no estará el sultán Ahmed Al Jaber, CEO de Adnoc y ministro de Industria de los Emiratos Árabes Unidos, quien meses atrás había dicho sobre la Argentina: “Lo que está haciendo Milei ya no se puede volver atrás”.

Lo que está haciendo Milei ya no se puede volver atrás (Ahmed Al Jaber)

La llegada de Brusco tiene, además, un capítulo personal. En el transcurso de las negociaciones, Marín descubrió que el COO de Eni es su familiar: sus bisabuelas maternas eran hermanas, separadas por la guerra, la pobreza y la emigración desde Italia. El hallazgo se produjo en una visita a Buenos Aires, mientras esperaban reunirse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Brusco mencionó que tenía parientes en La Plata; Marín, platense, le preguntó el apellido. “Pascarella”, respondió el italiano. “Pero me estás jodiendo, mi mamá es Pascarella”, le dijo Marín. Luego de la reunión, el CEO de YPF hizo una videollamada con su madre, Luisa, de 90 años, quien habló en italiano con Brusco. “Es igual a nosotros”, sentenció ella. Desde entonces, Marín habla del COO de Eni como “mi cugino”.

Este sábado, antes del cóctel en el Palacio Duhau y del evento del lunes, habrá un asado en una chacra de La Plata con familiares de ambos lados. El mayor proyecto de inversión de la historia argentina arranca, como manda la tradición argentino-italiana, haciendo honor a la familia y con un asado.