Un estudio del Institut d’Economia de Barcelona analizó 502 ocupaciones del mercado laboral español entre 2021 y 2026 para medir la huella de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inteligencia artificial ya deja una marca medible en el mercado laboral español, aunque todavía no provoca el colapso que algunos pronosticaban. Un estudio del Institut d’Economia de Barcelona rastreó, ocupación por ocupación, qué pasó con el empleo en los últimos cinco años para detectar esa huella.

El trabajo comparó 502 ocupaciones con datos del SEPE entre enero de 2021 y marzo de 2026. La conclusión es que el paro sube en las profesiones más expuestas a la automatización, pero de forma gradual y sin que se resienta la contratación.

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Qué profesiones concentran el mayor riesgo

Los programadores encabezan la lista de ocupaciones más expuestas, con un 75% de sus tareas ya cubiertas por herramientas de automatización. Les siguen los grabadores de datos, los agentes comerciales y los analistas financieros.

Los analistas y diseñadores de software y multimedia completan el grupo de los diez perfiles con mayor exposición. La medición se basa en el uso real de Claude, el sistema de inteligencia artificial de Anthropic, que permite observar qué tareas se automatizan de manera efectiva en el mundo profesional y no solo cuáles podrían automatizarse en teoría.

La medición del impacto laboral se basó en el tráfico del sistema Claude de Anthropic para evaluar qué tareas se delegan en la práctica.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tareas sustituye la inteligencia artificial

La metodología de Anthropic no mide la capacidad técnica de un modelo, sino su uso constatado. Una tarea solo se contabiliza como cubierta si el tráfico real registrado en el sistema alcanza un umbral mínimo de uso profesional, no si es simplemente viable de automatizar.

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Bajo ese criterio, los trabajos cuya producción central consiste en tareas separables y verificables, como escribir código o volcar datos, muestran un aumento relativo de paro mayor que los empleos construidos sobre tareas combinadas o de trato directo con personas.

Esa diferencia explica por qué programadores y grabadores de datos ocupan los primeros puestos del ranking de exposición: sus funciones son más fáciles de aislar y delegar en un sistema automatizado que las de ocupaciones con tareas más diversas.

Por cada diez puntos adicionales de exposición a la IA, el paro de una profesión en España subió un 1,2% durante los 25 meses posteriores al lanzamiento de ChatGPT, a finales de 2022. En el tramo siguiente, ese porcentaje se eleva hasta el 1,7%, aunque el propio estudio señala que esta segunda cifra es imprecisa y debe tomarse como una tendencia, no como un dato estadístico firme.

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El desempleo subió un 1,2% por cada diez puntos de exposición a la inteligencia artificial en los 25 meses posteriores al lanzamiento de ChatGPT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paro sube, pero las contrataciones no bajan

El hallazgo del Institut d’Economia de Barcelona guarda similitudes con un informe elaborado por Anthropic, que tampoco encontró subidas destacables del desempleo entre las profesiones más expuestas, aunque sí detectó indicios de menor contratación junior.

Los investigadores hablan de una “acumulación de desempleo registrado”, no de un descenso en el número de contrataciones en las profesiones más vinculadas a la inteligencia artificial. Es decir: se sigue contratando al mismo ritmo, pero el paro se va sumando con el tiempo.

El impacto según la edad y lo que viene

Investigadores de la Universidad de Stanford detectaron que el empleo de los jóvenes de entre 22 y 25 años en ocupaciones expuestas a la IA está un 19% por debajo de lo esperado, sobre todo porque se contrata menos, no porque se despida más.

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En la propia plantilla de Anthropic, los perfiles junior pasaron del 27% al 9% de las contrataciones técnicas entre principios de 2025 y junio de 2026. La inteligencia artificial parece estar cambiando el tipo de empleado que necesitan las empresas, con preferencia por quienes ya tienen experiencia.

Un estudio de la Universidad de Stanford detectó que el empleo de jóvenes de 22 a 25 años en áreas expuestas se situó un 19% por debajo de lo previsto. (Foto: Imagen ilustrativa)

En España, el paro sube más entre los trabajadores de 30 a 39 años, hasta un 3,4% por cada diez puntos de exposición en el tramo más reciente. En cambio, los contratos a menores de 30 años en las ocupaciones más expuestas también crecen, aunque eso podría deberse a una mayor rotación laboral y no a empleos más estables.

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El estudio calcula que el componente de paro registrado asociado al gradiente de exposición equivale a alrededor del 1,6% del desempleo observado en el período posterior al lanzamiento de ChatGPT, una cifra que los propios autores describen como una referencia de magnitud y no como el efecto agregado real de la IA sobre el desempleo en España.