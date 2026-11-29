La ciudad montenegrina propone una Navidad entre murallas, plazas históricas y la bahía de Kotor (Captura/YouTube)

Guardar

La cuenta regresiva para 2027 en Herceg Novi tendrá lugar en la plaza Nikole Đurkovića, junto a la torre del reloj. La ciudad montenegrina, situada en la entrada de la bahía de Kotor, programó tres noches de conciertos, del 31 de diciembre al 2 de enero. Durante el día, las escalinatas del casco antiguo conectan plazas y fortalezas con el paseo junto al mar Adriático.

Tres noches de música en el centro de Herceg Novi

Según el portal oficial de turismo de Montenegro, Saša Matić y Dženan Lončarević actuarán el 31 de diciembre, en la noche de la cuenta regresiva. El 1 de enero subirán al escenario Nataša Bekvalac y Adi Šoše. El cierre será el 2 de enero, con Aleksandar Sofronijević y su orquesta.

PUBLICIDAD

Mercados, cenas de temporada y actividades familiares integran la programación navideña de Herceg Novi (Portonovi)

La agenda oficial también anuncia un programa infantil de Año Nuevo con actividades recreativas y educativas. El anuncio consultado aún no detalla sus horarios.

Un paseo por el casco antiguo y las fortalezas

La plaza Belavista puede servir como punto de partida para recorrer el casco antiguo a pie. Desde allí, el itinerario puede seguir hacia Kanli Kula, una fortaleza otomana del siglo XVI situada en el extremo norte del recinto histórico. Hacia la costa se encuentra Forte Mare, construida para defender el acceso a la ciudad desde el mar.

Son dos paradas que muestran cómo las fortificaciones se adaptaron al relieve y a la posición de Herceg Novi en la bahía.

Perast es otra parada para quienes quieran recorrer la bahía de Kotor. El antiguo poblado marinero conserva palacios barrocos, iglesias y campanarios frente a las islas de San Jorge y Nuestra Señora de las Rocas. A esta última se puede llegar en barco para visitar su iglesia y una colección vinculada con las tradiciones marítimas de la bahía.

PUBLICIDAD

Mercado y pista de hielo en la marina de Portonovi

Para quienes viajen en diciembre o quieran extender la visita después de Año Nuevo, Marina Square, en Portonovi, tendrá una agenda festiva propia del 12 de diciembre de 2026 al 24 de enero de 2027. La apertura está prevista para las 18:00 del primer día, con el encendido del árbol, puestos de temporada y la inauguración de una pista de hielo al aire libre.

La pista de hielo al aire libre de Marina Square, en Portonovi, se inaugurará el 12 de diciembre junto al mar (Portonovi)

El calendario de la marina incluye un concierto de villancicos el 22 de diciembre y un espectáculo musical infantil el 26. Así, quienes lleguen antes de fin de año pueden sumar una actividad navideña junto al agua, mientras que los conciertos de la plaza central marcan las fechas para quienes quieran recibir 2027 en Herceg Novi.

PUBLICIDAD