Elon Musk dirige varias empresas que necesitan de mucha infraestructura para seguir expandiendo sus servicios. (Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo)

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El fundador de SpaceX, Elon Musk, presentó en el TomorrowX Summit 2026 de Austin, Texas, Estados Unidos, un modelo para incorporar a camareros y personal de supermercados a la construcción de centros de datos tras capacitarlos en funciones concretas durante pocos días.

Su premisa es que la división de tareas técnicas en procesos simples puede reducir la necesidad de especialistas con años de experiencia en cada área.

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El empresario creó un grupo interno llamado ArmyX, encargado de descomponer las labores necesarias para levantar esas instalaciones en trabajos de aprendizaje rápido. Musk sostuvo que esa organización permitiría formar a empleados para ejecutar operaciones específicas sin exigirles una trayectoria previa en el sector tecnológico.

Musk dijo que ve viable capacitar personal de Starbucks para realizar tareas repetitivas en centros de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No necesitas gente que, por ejemplo, se ha dedicado a instalar cables de red toda su vida”, afirmó. En su lugar, propuso entrenar a personas que hayan trabajado “como camareros en Starbucks o de almacenista en un supermercado”.

Por qué Elon Musk cree que los camareros pueden trabajar en centros de datos

Musk consideró que quienes están habituados a rutinas mecánicas, rápidas y ordenadas pueden trasladar esas capacidades a los centros de datos. Elogió tanto sus habilidades para desempeñar tareas concretas como su ética laboral.

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Como ejemplo, mencionó a un antiguo cocinero de la cadena estadounidense de hamburgueserías In-N-Out. Para el fundador de SpaceX, el dominio de procesos optimizados puede adaptarse a un espacio tecnológico sin que la experiencia anterior en esa industria sea un requisito indispensable.

SpaceX quiere desplegar su tecnología dentro y fuera de la Tierra. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En qué sector está SpaceX, la empresa de Elon Musk

SpaceX es una empresa tecnológica y aeroespacial estadounidense fundada en 2002. Su objetivo es reducir el costo del transporte espacial y hacer posible que los seres humanos vivan en otros planetas.

Uno de sus hitos más recientes ocurrió este mes, cuando la nave Starship alcanzó la órbita terrestre, desplegó 26 satélites y volvió a su torre de lanzamiento en Starbase, Texas. Allí, los brazos mecánicos lograron capturarla en el aire.

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Cómo impactará la inteligencia artificial en los empleos, según Elon Musk

El empresario defendió los cambios que la inteligencia artificial (IA) introducirá en el mercado laboral. A mediados de 2026, aseguró que el avance tecnológico no provocará la desaparición de los empleos: “Los empleos van a cambiar; siempre han cambiado”.

Musk pronosticó que la superinteligencia creará una etapa de abundancia con una renta alta universal para la población. (Foto: Europa Press)

Musk prevé que la inteligencia artificial, o superinteligencia, derivará en un período de bienestar generalizado. “Creo que vale la pena destacar los beneficios positivos de la IA, o superinteligencia. Yo creo que el resultado más probable es una era de abundancia, en la que no solo tendremos una renta básica universal, sino una renta alta universal”.

Asimismo, su proyección abarca la salud pública. Según explicó, la combinación de robots y sistemas de superinteligencia ampliará el acceso a servicios médicos de alta calidad para personas de todo el mundo.

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“Cuando tienes robots y superinteligencia eso significa que todas las personas en el mundo pueden tener una atención médica mejor que la de cualquiera aquí, incluyéndome a mí”, expresó Musk, quien definió ese escenario como “maravilloso”.

Musk descartó que la automatización provoque despidos masivos y remarcó la demanda de mano de obra. (Foto: EFE/EPA/ Chip Somodevilla / Pool)

Por qué Elon Musk cree que la ola de despidos no es consecuencia de la IA

El fundador de SpaceX rechazó que la automatización esté causando una ola de despidos masivos. Afirmó que los niveles de desocupación no reflejan un deterioro asociado al desarrollo tecnológico y que existe una fuerte demanda de trabajadores.

“Como ha mencionado el presidente Donald Trump, no es como si el desempleo hubiera aumentado, hay una enorme demanda de personas”, señaló. Para Musk, la tecnología no sustituye a las personas, sino que transforma las tareas que realizan.

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“Creo que el resultado más probable es increíblemente beneficioso. Si pudieras mirar al futuro, es el futuro que querrías”, dijo Musk.