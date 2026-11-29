Rosario Central vs Barracas Central

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A la espera del cruce entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata en La Bombonera, Rosario Central recibirá a Barracas Central desde las 17:00, en el estadio Gigante de Arroyito, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El árbitro de campo será Pablo Dóvalo, mientras que Silvio Trucco estará al frente del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El Canalla llega a esta instancia como el equipo de mejor campaña en la fase regular, con 34 puntos en 16 partidos y una diferencia de gol de +14 que lo ubicó en lo más alto de la Zona B. En los octavos de final, el conjunto conducido por Jorge Almirón despachó a Gimnasia de Mendoza por un contundente 3-1, con goles de Jaminton Campaz, Enzo Copetti y un tanto en contra del defensor mendocino Lautaro Carrera.

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Para enfrentar al Guapo, Almirón no tendría motivos para modificar el esquema que viene utilizando a lo largo del torneo. El técnico canalla dispondría de un 4-2-3-1 con Jeremías Ledesma en el arco; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Juan Giménez y Agustín Sández en la línea defensiva; Franco Ibarra y Vicente Pizarro como dupla de contención; Ángel Di María, Campaz y Julián Fernández en el mediocampo ofensivo; y Copetti como referencia del ataque.

Ángel Di María regresaría a la alineación titular de Rosario Central tras dejar atrás una pubalgia que lo afectó desde fines de octubre. (Foto: FOTOBAIRES)

La gran novedad sería el regreso de Di María al once inicial. El rosarino arrastraba una pubalgia desde fines de octubre que lo marginó de la última fecha de la fase regular y le impidió ser titular en los octavos ante Gimnasia de Mendoza, aunque sí ingresó en el complemento de ese partido y finalizó sin problemas. “Por suerte no sentí ningún tipo de molestias”, declaró el campeón del mundo tras aquel encuentro. Almirón fue en la misma línea: “Me dijo que terminó bien y seguramente el fin de semana que viene va a estar”. Con una semana más de trabajo, su titularidad ante Barracas parece confirmada, salvo algún contratiempo de último momento.

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Por su parte, el conjunto dirigido por Damián Ayude consiguió la clasificación a esta instancia tras superar 1-0 a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello, en Florencio Varela. El Guapo cerró la fase regular con 26 puntos, en la quinta posición de la Zona B, y se mide ante un rival que lo supera en rendimiento, aunque llega con la confianza de haber ganado en condición de visitante.

Barracas Central logró la clasificación a cuartos de final tras superar por 1-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela. (Foto Baires)

El vencedor de este encuentro se enfrentará a Boca o Gimnasia en las semifinales. En caso de avanzar, Rosario Central se asegurará disputar el encuentro en el Gigante de Arroyito, mientras que a Barracas le tocará nuevamente ser visitante por su posición en la tabla. Solamente la final se juega en terreno neutral, que será el estadio Único de La Plata.

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Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Juan Giménez, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Jaminton Campaz, Julián Fernández; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Yonatthan Rak, Rodrigo Insúa; Esteban Rolón, Iván Tapia; Rodrigo Bogarín, Enzo Taborda, Norberto Briasco; Nicolás Orsini. DT: Damián Ayude.

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Silvio Trucco

Hora: 17:00

TV: ESPN Premium