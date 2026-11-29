Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, pidió armar un frente electoral antes de determinar el método para elegir candidatos si definitivamente se suspenden las PASO

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La posible suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) alteró la discusión que el peronismo mantenía en segundo plano: cómo resolver la disputa por la candidatura presidencial de 2027 sin una competencia abierta que ordene a sus principales sectores. Para Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, las alternativas se reducen a una interna propia o a un acuerdo político.

El funcionario bonaerense ratificó la oposición del espacio a la eliminación de las primarias. “Nosotros estamos en contra”, afirmó. Consideró que el instrumento fortalecía a los partidos y ofrecía un mecanismo institucional para resolver las diferencias sin trasladarlas a una negociación cerrada entre dirigentes. “Si uno quiere una democracia más participativa, está bien ir a votar varias veces, no está mal”, agregó.

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La definición parlamentaria todavía no está cerrada, pero el escenario de una suspensión nacional ya obligó a los distintos espacios del Partido Justicialista a revisar sus planes. En ese marco, el debate dejó de limitarse a los nombres y pasó a concentrarse en el método para seleccionar una candidatura común.

En una entrevista con el programa *No Vale Arrugar*, por Radio Splendid, Bianco sostuvo que antes de debatir quién encabezará la propuesta electoral deberá conformarse un frente con los partidos y sectores que integran el universo peronista. “Lo primero que va a haber que definir antes de un método para definir una candidatura es la construcción de un frente”, planteó. Recién después, podrá resolverse si la candidatura surge de una compulsa interna o de un consenso.

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“Eliminadas las PASO no hay muchas más opciones”, afirmó el ministro. La definición expuso el principal desafío de la coalición: la herramienta que permitía canalizar una competencia entre figuras con peso propio podría dejar de estar disponible, mientras siguen abiertas las diferencias sobre el liderazgo y la estrategia para enfrentar a Javier Milei.

En los últimos meses, la interna se ordenó alrededor de dos construcciones con dinámicas propias. Por un lado, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa consolidaron una interlocución política que busca conservar centralidad en la mesa de decisiones. Por el otro, Axel Kicillof fortaleció el Movimiento Derecho al Futuro, con respaldo de intendentes bonaerenses y dirigentes que promueven su proyección nacional.

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La convivencia entre ambos polos no implica, hasta ahora, una definición sobre una fórmula, un mecanismo de selección ni un esquema de distribución de poder. La eventual caída de las PASO acelera esos asuntos y eleva el costo de postergar una negociación.

Kicillof sostiene la idea de que la militancia defina al candidato

Bianco evitó confirmar una candidatura de Kicillof, aunque reiteró su posición personal a favor de que el gobernador bonaerense compita por la Presidencia. También recordó que el mandatario había fijado 2027 como el año para formalizar postulaciones.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto a Carlos Bianco, durante una conferencia de prensa.

El funcionario vinculó esa postura con la idea de “nuevas canciones” que Kicillof instaló dentro del peronismo. Según explicó, esa renovación no se limita a un programa de gobierno: incluye una forma de definir candidaturas con mayor participación de la militancia y del electorado, en lugar de resolverlas exclusivamente mediante acuerdos de cúpula.

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“Que sea la gente, el pueblo peronista, el que defina la candidatura”, planteó Bianco. La suspensión de las PASO pondría a prueba ese criterio, ya que obligaría a diseñar un instrumento alternativo con capacidad de convocar, fiscalizar y legitimar una competencia interna.

Una de las opciones que circula es una primaria partidaria abierta, con padrón nacional y financiamiento propio. Sin embargo, esa alternativa presenta dificultades logísticas, económicas y políticas. “Después habrá que discutir los detalles, el padrón y las particularidades”, dijo Bianco sobre esa posibilidad. Otra opción es un acuerdo de unidad, aunque requeriría que los distintos sectores cedan posiciones en una disputa donde no hay un liderazgo único aceptado por todo el espacio.

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La eventual negociación nacional también tendría consecuencias directas en la provincia de Buenos Aires, que reúne cerca del 37% del padrón electoral del país. Allí se superponen varias discusiones: la continuidad o no de las PASO bonaerenses, la fecha de los comicios, un posible desdoblamiento y la sucesión de Kicillof en la Gobernación.

Bianco aclaró que las primarias provinciales siguen vigentes y que la situación cambiaría si se suspendieran las nacionales. En ese caso, Kicillof tendría la facultad de fijar las fechas electorales bonaerenses. “Son situaciones distintas”, señaló al diferenciar la discusión provincial de la nacional.

El antecedente de 2025 condiciona ese debate. El Gobierno bonaerense defiende el desdoblamiento que se aplicó ese año y considera que le permitió obtener buenos resultados locales y seccionales, aunque dentro del peronismo persisten evaluaciones distintas sobre el resultado posterior en la elección nacional.

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Una mesa política podría reunir las definiciones pendientes

La pérdida de las PASO como mecanismo de ordenamiento llevaría a una mesa política con mayor amplitud que la habitual. Allí deberían sentarse los representantes del kirchnerismo, el massismo, el Movimiento Derecho al Futuro, los gobernadores, los intendentes y los partidos aliados.

Bianco sostuvo que el diálogo tendrá que empezar “más temprano que tarde”, aunque remarcó que todavía existe margen hasta las elecciones de octubre de 2027. Sobre el cierre de una eventual negociación, anticipó que “seguramente se hará al más alto nivel”. La cuestión es si el peronismo logrará diseñar una competencia interna aceptada por todos o si terminará priorizando un acuerdo que evite una fractura electoral.

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La definición en el Congreso sobre la suspensión de las PASO será el próximo punto de inflexión. Si la Cámara de Diputados confirma la medida, la discusión por la candidatura presidencial y por la estrategia bonaerense dejará de ser un debate preparatorio para convertirse en una negociación inmediata.