WhatsApp habilitó la función de mensajes programados que permite definir envíos desde 10 minutos hasta 14 días posteriores. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

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WhatsApp habilitó los mensajes programados, una función que permite redactar un texto y definir cuándo debe enviarse, desde 10 minutos hasta 14 días después.

La herramienta está disponible en chats individuales y grupales, también en WhatsApp Web.

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La novedad está destinada a quienes desean dejar preparado con anticipación un saludo de cumpleaños, un recordatorio o un mensaje de apoyo para que llegue más tarde.

Los mensajes programados mantienen el cifrado de extremo a extremo y se envían aunque el teléfono se encuentre apagado. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Por ejemplo, permite enviar un deseo de suerte antes de un examen a primera hora de la mañana o hacer que un saludo llegue a la medianoche según el huso horario de otra persona.

Los mensajes pendientes se almacenan con cifrado de extremo a extremo. Según explicó la plataforma, el envío se concreta a la hora seleccionada incluso si el teléfono está apagado o sin batería.

Cómo programar mensajes en WhatsApp Web

El paso a paso para programar mensajes en WhatsApp Web es el siguiente:

Escribir el mensaje que se desea enviar. Seleccionar el ícono del reloj. Elegir la fecha y la hora de envío. Guardar los cambios.

El destinatario recibe el texto programado con el formato habitual y sin marcas que revelen su preparación anticipada. (WhatsApp)

El destinatario recibirá el contenido con el mismo formato de cualquier otro mensaje enviado a través de WhatsApp Web. No habrá una señal especial que indique que fue preparado con anticipación.

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Para qué sirve programar mensajes en WhatsApp

La programación de mensajes puede ser útil para comunicaciones personales y laborales que requieren una hora precisa.

Entre los usos posibles figuran los saludos de cumpleaños, aniversarios y fechas especiales, especialmente cuando la otra persona vive en un país con una zona horaria diferente.

Permite organizar recordatorios de reuniones, actividades escolares, pagos o compromisos familiares. En los grupos, la función facilita preparar avisos para que aparezcan al comienzo de una jornada laboral o antes de un evento.

La plataforma permite consultar la lista de envíos pendientes y eliminar los mensajes programados antes de la hora fijada. (WhatsApp)

Otra alternativa es dejar escritos mensajes importantes cuando surge la idea, sin necesidad de enviarlos en un horario inoportuno.

De ese modo, una persona puede preparar un texto durante la noche y establecer que llegue a la mañana siguiente.

WhatsApp permite revisar los envíos pendientes. Desde esa sección, el usuario puede consultar los mensajes programados y eliminarlos antes de la hora fijada si cambia de opinión.

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WhatsApp inició el despliegue gradual de stickers con sonido para los sistemas operativos Android e iOS. (Imagen ilustrativa)

WhatsApp agrega stickers con sonido

WhatsApp comenzó a distribuir stickers con sonido una función que combina animaciones breves con pistas de audio reproducibles a voluntad. La herramienta se habilita de manera gradual en Android e iOS.

El audio se activa al tocar el sticker en WhatsApp

La persona que recibe el mensaje verá un pequeño ícono de audio junto al sticker y deberá tocarlo para escucharlo.

El sonido no se reproduce automáticamente, una decisión que evita interrupciones en los chats. Cada reproducción se repite tres veces antes de detenerse.

La creación de estos contenidos parte de un video guardado en el teléfono. Desde el teclado de stickers, el usuario puede elegir la opción para crear uno nuevo, seleccionar el clip y convertirlo en una animación.

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Los usuarios pueden crear stickers animados a partir de videos guardados e incorporar notas de voz o efectos. (Imagen ilustrativa)

Luego, un botón de audio permite conservar el sonido original, usar efectos disponibles en la aplicación, importar un archivo o grabar una nota de voz.

La disponibilidad puede variar incluso entre personas que instalaron una versión compatible, debido a que el despliegue se realiza por etapas.

Este método permite detectar errores antes de extender una novedad a la totalidad de la base de usuarios.

Los stickers y sus audios estarán protegidos mediante cifrado de extremo a extremo, de acuerdo con los reportes sobre la actualización. WhatsApp no comunicó aún cuándo habilitará el formato para todos sus usuarios.

La aplicación desarrolla una herramienta junto a 1Global para adquirir paquetes de datos eSIM desde el chat. (REUTERS/Thomas White/Foto de archivo)

WhatsApp incorporará en una eSIM

WhatsApp desarrolla una función para que los viajeros compren paquetes de datos eSIM desde el chat.

La herramienta, detectada en la beta de Android 2.26.47.4, operaría junto a 1Global y permitiría elegir planes por país, región o cobertura global.

La eSIM se instalaría tras la compra y se activaría al llegar al destino, sin reemplazar la línea principal. También enviaría alertas sobre consumo y vigencia. Aún no se conocen precios, territorios ni fecha de lanzamiento para su disponibilidad general definitiva.

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