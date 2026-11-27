WhatsApp habilitó la programación de mensajes con un margen que va desde 10 minutos hasta 14 días en Android, iPhone y la versión Web. (WhatsApp)

Guardar

WhatsApp habilitó la función de mensajes programados, que permite redactar un texto y definir cuándo debe enviarse, desde 10 minutos hasta 14 días después. La herramienta está disponible en chats individuales y grupales, tanto en iPhone como en Android, así como en WhatsApp Web.

La novedad apunta a quienes necesitan dejar preparado un saludo de cumpleaños, un recordatorio o un mensaje de apoyo, pero prefieren que llegue en otro momento.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, permite enviar un deseo de suerte antes de un examen a primera hora de la mañana o hacer que un saludo llegue a la medianoche según el huso horario de otra persona.

Los mensajes pendientes se almacenan de forma cifrada de extremo a extremo. Según explicó la plataforma, el envío se concreta a la hora seleccionada incluso si el teléfono está apagado o sin batería.

La plataforma entrega el mensaje programado a la hora seleccionada aunque el teléfono permanezca apagado o sin batería. (WhatsApp)

Cómo programar un mensaje en WhatsApp en iPhone y Android

El procedimiento es similar en ambos sistemas operativos y se realiza desde la conversación donde se quiere enviar el texto.

Abrir WhatsApp e ingresar al chat individual o grupal. Escribir el mensaje en el campo de texto, como en un envío habitual. Mantener presionado el botón de enviar. Elegir la opción para programar el mensaje. Seleccionar la fecha y la hora de entrega. La plataforma permite fijar el envío entre 10 minutos y 14 días después de su redacción. Confirmar la programación.

El destinatario recibirá el mensaje con el mismo formato de cualquier otro texto enviado a través de la aplicación. No habrá una señal especial que indique que fue preparado con anticipación.

PUBLICIDAD

Los destinatarios reciben el texto con el formato habitual y sin ninguna marca que indique una preparación anticipada. (WhatsApp)

WhatsApp permite revisar los envíos pendientes. Desde esa sección, el usuario puede consultar los mensajes programados y eliminarlos antes de la hora fijada si cambia de opinión.

En qué momentos utilizar esta nueva función de WhatsApp

La programación de mensajes puede resultar útil para comunicaciones personales y laborales que requieren una hora precisa. Entre los usos posibles figuran los saludos de cumpleaños, aniversarios y fechas especiales, sobre todo cuando la otra persona vive en un país con una zona horaria diferente.

Puede servir para organizar recordatorios de reuniones, actividades escolares, pagos o compromisos familiares. En los grupos, la función permite preparar avisos para que aparezcan al comienzo de una jornada laboral o antes de un evento.

PUBLICIDAD

El sistema resguarda los mensajes programados bajo el protocolo de cifrado de extremo a extremo hasta su entrega definitiva. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Otra alternativa es dejar escritos mensajes importantes cuando surge la idea, sin necesidad de enviarlos en un horario inoportuno. De ese modo, una persona puede preparar un texto durante la noche y establecer que llegue a la mañana siguiente.

La función mantiene el cifrado de extremo a extremo que utiliza WhatsApp para sus mensajes personales. Esto implica que el contenido permanece protegido y que nadie más puede leerlo antes de que llegue al destinatario.

WhatsApp añade los stickers con sonido

WhatsApp comenzó a desplegar entre usuarios una función que permite enviar stickers con sonido, una ampliación de las reacciones animadas que suma pistas de audio sin reproducirlas automáticamente. La novedad aparece de forma gradual en Android e iOS.

PUBLICIDAD

El audio de los nuevos stickers permanece en silencio hasta que el destinatario lo toca y se reproduce tres veces seguidas. (Imagen ilustrativa)

Los audios se activan solo al tocar el sticker

Para crearlos, el usuario debe abrir el teclado de stickers, elegir “Crear sticker” y seleccionar un video de la galería. La aplicación lo convierte en una imagen animada y habilita un botón de audio.

Desde allí, puede conservar el sonido original, incorporar un efecto predefinido, cargar una pista almacenada o grabar una nota de voz que ayude a complementar la experiencia.

El destinatario verá un ícono de audio sobre el sticker. El contenido permanece silenciado hasta que lo toca; entonces, el clip se reproduce tres veces antes de detenerse. Tanto el sticker como el archivo de audio cuentan con cifrado de extremo a extremo.

PUBLICIDAD