Ken Kutaragi, conocido como el padre de PlayStation, reveló detalles inéditos sobre el origen de Xbox. (Bloomberg)

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Ken Kutaragi, el ingeniero reconocido como el padre de PlayStation, aseguró que una reunión suya con un alto directivo de Microsoft pudo haber sido el punto de partida para que la compañía de Redmond decidiera desarrollar su propia consola de videojuegos, la Xbox. La revelación surgió durante una entrevista con el medio especializado The Game Business, en el marco del evento Game Republic New Horizons.

Kutaragi relató que, en un momento previo al ingreso de Microsoft en la industria de las consolas, tuvo una reunión clave con ellos. “Tuve la oportunidad de reunirme cara a cara con el jefe de Microsoft. Era tan arrogante”, afirmó el ingeniero japonés en declaraciones recogidas por The Game Business.

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Según su testimonio, le mostró lo que estaba desarrollando y la respuesta del ejecutivo estadounidense fue una propuesta concreta: “Vale, enviaremos discos duros gratuitos a Sony y les daremos algunos derechos de licencia”.

Ken Kutaragi lideró el desarrollo de la primera consola PlayStation, lanzada en 1997.

Kutaragi rechazó la oferta pese a los intentos de persuasión por parte de Microsoft. El tiempo de este encuentro sugiere que el interlocutor pudo haber sido Bill Gates, quien todavía ocupaba el cargo de director ejecutivo de la compañía en ese período.

La búsqueda de un socio para el futuro de los gráficos 3D

El origen de este contacto no estuvo vinculado directamente a la fabricación de consolas. Kutaragi se encontraba entonces desarrollando tecnologías de gráficos 3D en tiempo real y buscaba compañías dispuestas a asociarse para, en sus palabras, “crear el futuro juntos”.

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Con ese objetivo, se acercó no solo a Microsoft, sino también a Sega y a Namco. Sega rechazó la propuesta, mientras que la respuesta de Microsoft fue la oferta de discos duros que Kutaragi interpretó como una muestra de soberbia corporativa.

Antes de la rivalidad con Xbox, Kutaragi buscaba socios como Sega y Namco para sus tecnologías de gráficos 3D. (Reuters)

Una negativa con intención estratégica

El propio Kutaragi admitió que su rechazo no fue casual. Consideraba que esa decisión empujaría a Microsoft a emprender el desarrollo de su propia consola. “Esa era mi intención secreta y lo hicieron, gastando enormes cantidades de dinero en ello”, sostuvo el ingeniero. La afirmación coincide con el testimonio de exempleados de la compañía estadounidense sobre los motivos que llevaron a la creación de Xbox.

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Todd Holmdahl, exingeniero de Microsoft, explicó en una entrevista con el Museo de la Historia Informática que la empresa era consciente del avance de PlayStation en el mercado de consolas y buscaba asegurarse una posición. En la misma línea, Nick Baker, exdirector de arquitectura de Xbox, señaló que el proyecto de la consola de sobremesa funcionaría como una especie de caballo de Troya para introducir un centro de entretenimiento en la sala de estar de los usuarios.

Dos décadas de rivalidad sin sus fundadores originales

La decisión de Kutaragi y la respuesta de Microsoft dieron forma a una de las rivalidades más prolongadas de la historia de los videojuegos, que se mantiene más de dos décadas después aunque ninguno de los protagonistas originales continúa involucrado en el desarrollo de las consolas.

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La Xbox 360 lideró el mercado frente a la PlayStation 3 durante parte de esa generación de consolas. (Europa Press)

Kutaragi dejó su cargo como jefe de Sony Computer Entertainment en 2007, tras las bajas ventas iniciales de la PlayStation 3. Si bien esa consola terminó por superar con el tiempo a la Xbox 360, esa generación quedó marcada por el liderazgo de Microsoft en el mercado. Pese a ese tramo, Kutaragi es reconocido en la industria por haber liderado el desarrollo de tres de las consolas más influyentes de todos los tiempos: PlayStation, PlayStation 2 y PlayStation 3.