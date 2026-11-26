WhatsApp permitirá contratar planes de internet desde la app: así funcionaría la nueva eSIM (Foto: Meta)

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WhatsApp prepara una función que permitirá comprar planes de datos eSIM desde el chat, sin necesidad de acudir a una tienda de operadores, instalar aplicaciones adicionales o visitar páginas web externas. La herramienta apareció en una actualización beta de Android y se orienta a usuarios que necesitan conectividad móvil durante viajes internacionales.

La función todavía está en desarrollo, por lo que no puede utilizarse ni siquiera en la versión beta. Sin embargo, anticipa una ampliación de los servicios de WhatsApp más allá de la mensajería. La aplicación busca reunir en un mismo espacio la comunicación, los pagos y, en este caso, la compra y gestión de datos móviles para viajar.

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La nueva función permitiría conservar el número principal durante los viajes - REUTERS/Dado Ruvic

Qué es una eSIM y cómo funcionaría dentro de WhatsApp

Una eSIM es una tarjeta SIM digital que se instala directamente en un teléfono compatible. A diferencia de las tarjetas físicas, no requiere abrir la bandeja del dispositivo ni cambiar el chip del operador habitual. El usuario puede añadir una línea secundaria para conectarse a internet en otro país y conservar su número principal.

Según la información disponible sobre la beta de WhatsApp para Android 2.26.47.4, la aplicación trabaja en planes de datos eSIM integrados junto con 1Global. La propuesta permitiría contratar paquetes para destinos concretos desde la propia plataforma.

El sistema incluiría planes con una cantidad fija de datos y alternativas de datos ilimitados. De ese modo, cada persona podría elegir el paquete que mejor se ajuste a la duración del viaje y al uso previsto del teléfono.

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La eSIM no reemplazaría el número habitual. Su función sería proporcionar conexión de datos, mientras la línea principal seguiría disponible para llamadas, mensajes de texto y verificaciones de seguridad. Esto evitaría la necesidad de comprar una tarjeta local o asumir el costo de la itinerancia internacional del operador de origen.

WhatsApp prepara paquetes de datos móviles dentro de la aplicación - EFE/EPA/IAN LANGSDON

Los usuarios podrían buscar planes por países y regiones

WhatsApp permitiría localizar los paquetes disponibles a partir del país de destino. También ofrecería filtros para consultar destinos populares, coberturas regionales y planes globales.

El objetivo es que el usuario pueda seleccionar una opción antes de viajar o durante el desplazamiento, sin depender de un punto de venta físico. La aplicación instalaría automáticamente la eSIM después de la compra, siempre que el teléfono sea compatible con esa tecnología.

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Una vez en el destino, el plan se activaría cuando el dispositivo se conecte a una red móvil del país seleccionado. WhatsApp enviaría una notificación para confirmar que los datos ya están disponibles.

La función podría resultar útil para viajeros que necesitan conectarse al llegar a un aeropuerto, utilizar mapas, reservar transporte, comunicarse con familiares o acceder a servicios en línea sin utilizar redes wifi públicas.

WhatsApp busca convertirse en una herramienta más completa para los viajeros - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

WhatsApp avisaría cuando los datos estén por agotarse

La herramienta también incluiría avisos sobre el consumo del plan. Si los datos están próximos a agotarse o la vigencia de la eSIM llega a su fin, la aplicación mostraría una notificación.

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Desde la misma sección donde se realizó la primera compra, el usuario podría adquirir otro paquete. No sería necesario eliminar la eSIM ni instalar una nueva para renovar la conexión.

Ese mecanismo busca facilitar la continuidad del servicio durante desplazamientos de varios días o viajes por varios países. La posibilidad de contratar un plan regional o global también evitaría configurar una conexión distinta al cruzar una frontera, aunque WhatsApp no ha detallado qué territorios estarán incluidos.

Tampoco se conoce el precio de los planes, los límites concretos de las opciones ilimitadas ni los operadores que proporcionarán la cobertura en cada país. La aplicación deberá informar esos detalles antes de poner la función a disposición del público.

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La eSIM se suma a otras herramientas que WhatsApp desarrolla para concentrar más actividades dentro de la aplicación. La compañía también trabaja en una sección para gestionar métodos de pago, donde los usuarios podrán guardar tarjetas e información de facturación.

La llegada de pagos y planes de datos apunta a una plataforma con más opciones para realizar tareas cotidianas sin salir del chat. Esta estrategia coincide con el perfil de Kunal Shah, nuevo director ejecutivo de WhatsApp, quien tiene experiencia en tecnología financiera.