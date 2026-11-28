El fundador de Binance, Changpeng Zhao, cerró la primera jornada de la Binance Blockchain Week en Tailandia con una mirada autocrítica

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Changpeng Zhao (CZ), fundador y principal accionista de Binance, atribuyó el ataque que sufrió la plataforma a una combinación de complacencia interna, una ofensiva dirigida contra empleados y el uso de inteligencia artificial para acelerar el análisis de sistemas. En el cierre de la primera jornada de Binance Blockchain Week, en Bangkok, pidió que las empresas del sector compartan información y construyan una alianza de seguridad para responder a incidentes.

El encuentro se realiza en el Queen Sirikit National Convention Center, en la capital de Tailandia, e Infobae participa de la cobertura. En una conversación con Gareth Jenkinson, jefe de contenidos multimedia de The Block, un medio especializado en activos digitales, blockchain y mercados financieros, Zhao afirmó que el episodio dejó una advertencia para todo el ecosistema. “Que Binance sea la alarma. No dejen que les ocurra a ustedes”, planteó ante el público del evento, realizado el sábado 28 de noviembre.

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Zhao ya no ocupa un cargo directivo en Binance. Renunció como director ejecutivo en noviembre de 2023, cuando se declaró culpable en Estados Unidos de no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero, dentro de un acuerdo que cerró una investigación de las autoridades estadounidenses sobre la compañía. El pacto incluyó USD 4.300 millones en sanciones para Binance y una multa personal de USD 50 millones para el fundador.

Richard Teng asumió la conducción ejecutiva de la plataforma tras aquella salida. Zhao conservó su participación mayoritaria en la empresa, aunque el acuerdo estableció un monitor independiente de cumplimiento y restringió su intervención en las operaciones de Binance. Por eso, su presencia en Bangkok fue la de fundador y accionista, no la de integrante de la dirección de la compañía.

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El fundador de Binance sostuvo que la empresa protegió a sus usuarios y gestionó la comunicación durante el incidente, pero admitió que la seguridad no había recibido la atención suficiente de la conducción.

“En mi percepción, el equipo de Binance y el ecosistema se volvieron un poco complacientes. Fueron muchos años sin problemas. Simplemente se acomodaron. Dijeron: ‘Está bien, tenemos estos procedimientos de seguridad’. No los renovaban constantemente. No los actualizaban constantemente. Así que fallaron en su trabajo. Los líderes sénior de la empresa no estaban suficientemente enfocados en la seguridad. Estaban ocupados con muchos otros asuntos”, dijo.

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Zhao agregó que esos otros temas podían ser importantes, pero remarcó que “la seguridad siempre es lo más importante”.

Changpeng Zhao conversa con Gareth Jenkinson sobre innovación financiera en el escenario principal durante el evento Binance Blockchain Week.

Cómo se perpetró el ataque

Según relató Zhao, los atacantes se contactaron con alrededor de mil empleados o más mediante reclutadores reales y falsas entrevistas laborales. Primero se habrían dirigido a perfiles no técnicos para inducirlos a descargar una supuesta actualización de Zoom que funcionaba como caballo de Troya.

A partir de allí, explicó, los intrusos buscaban desplazarse dentro de la organización, identificar a ingenieros de seguridad, responsables de despliegues en producción y personal de DevOps. Una vez obtenido acceso a código fuente o a partes del sistema, la IA habría reducido de meses a un día el tiempo requerido para detectar posibles vulnerabilidades.

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“El hackeo fue bastante sofisticado”, afirmó Zhao. Añadió que los atacantes no lograron penetrar la billetera caliente y que, de acuerdo con su explicación, buscaron explotar una debilidad relacionada con el protocolo de firmas EIP-7702 de Ethereum.

Pese a esa complejidad, el fundador sostuvo que el incidente podría haberse evitado. “Mirando hacia atrás, en cualquier incidente de seguridad, uno sabe que, si hubiera hecho X, Y y Z, podría haberlo prevenido”, señaló.

Zhao destacó que Binance cubrió a los usuarios y mantuvo abiertos los canales de comunicación. A su juicio, la reacción evitó una retirada generalizada de fondos, aun cuando el monto comprometido ascendía a USD 6.000 millones, según mencionó durante el panel. “Ningún usuario quedó en la oscuridad. Vi muy poco pánico”, dijo.

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El exdirector ejecutivo de Binance planteó que el ataque debería impulsar mecanismos permanentes de colaboración entre compañías cripto. La primera tarea, indicó, sería coordinar una respuesta inmediata ante incidentes; la segunda, compartir prácticas de seguridad; y la tercera, desarrollar auditorías cruzadas entre participantes de la industria.

Zhao mencionó la colaboración de Circle y Tether, además de organismos estadounidenses como el Servicio Secreto y el FBI, durante la respuesta al ataque. “Creo que esta es una oportunidad para que la industria colabore muy estrechamente con las fuerzas del orden de todo el mundo”, sostuvo.

La propuesta enfrenta una tensión habitual en el sector: las compañías suelen tratar como confidenciales los detalles de su infraestructura y su código. Zhao cuestionó esa lógica. “La seguridad por oscuridad ya no funciona”, afirmó, al argumentar que los atacantes pueden obtener código fuente a través de computadoras comprometidas y analizarlo con herramientas de IA.

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Para el fundador de Binance, conservar el código cerrado puede limitar el acceso del público o de competidores, pero ya no constituye una defensa suficiente frente a grupos que logran infiltrarse en redes corporativas. Por eso, consideró que las empresas deberán aceptar un nivel mayor de apertura y cooperación.

Los fondos de cobertura y las reservas de Binance

Zhao indicó que Binance contaba con dos mecanismos para enfrentar pérdidas: el fondo SAFU, de alrededor de USD 1.000 millones, y un fondo de seguro de futuros. Según explicó, la compañía utilizó aproximadamente la mitad de cada uno, aunque calificó esas cifras como estimativas y dijo que prevé que sean repuestos.

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El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, durante la Binance Blockchain Week 2026.

También vinculó la capacidad de respuesta con la decisión histórica de distribuir pocos dividendos entre los accionistas. “Desde la perspectiva de la gestión de riesgos, es muy importante contar con recursos suficientes para cubrir incidentes medianamente graves e incluso los más graves”, afirmó.

El fundador señaló que la recuperación de fondos continúa y que Binance revisa sus prácticas de seguridad. A la vez, alertó que otros actores del mercado pueden convertirse en objetivos después de un incidente de alto perfil contra la plataforma. “Ahora vemos cinco o diez hackeos todos los días, y esos son los reportados”, aseguró.

El futuro de YZi Labs

Tras el tramo dedicado al ataque, Zhao se refirió a la estrategia de inversión de YZi Labs, firma que concentra sus apuestas en cripto, inteligencia artificial y biotecnología. En Web3, dijo, el grupo prioriza inversiones tempranas a través de programas de incubación, hackatones y proyectos en etapas iniciales.

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En IA, en cambio, describió un enfoque más selectivo y de etapas intermedias, con cheques más grandes y menos operaciones. Zhao consideró que el sector requiere una escala de infraestructura que concentra el mercado en pocas compañías. “Para generar el tipo de valor de OpenAI y TorBit, por ejemplo, se necesitan entre 50.000 y 500.000 chips”, sostuvo.

Pese al flujo de capital hacia ese segmento, mantuvo una mirada favorable sobre los activos digitales. “Aunque mucho dinero especulativo fue hacia la IA, ahora es el mejor momento para invertir en cripto”, afirmó. Según su tesis, numerosas compañías de IA no alcanzarán la escala necesaria, mientras que el sector cripto todavía ofrece oportunidades para proyectos nuevos.

La visión del mercado

Consultado sobre la caída del mercado, Zhao dijo que el ciclo actual es menos adverso que los anteriores y citó como referencia los mínimos de bitcoin de USD 150 en 2015, USD 3.100 en 2018 y USD 16.000 en 2022. En ese marco, describió como una señal de maduración que una cotización de USD 60.000 en el precio del bitcoin pueda ser vista ahora como un nivel bajo por parte del mercado.

“Este mercado bajista es mucho mejor que cualquiera de los que experimenté antes”, afirmó. El fundador mencionó la expansión de la base de tenedores, el desarrollo tecnológico y casos de uso como las acciones tokenizadas.

Zhao sostuvo que internet, blockchain e IA son tecnologías complementarias. A su entender, una mayor automatización generará más transacciones y elevará la necesidad de infraestructuras monetarias digitales. “La IA necesitará mucho más dinero, realizará muchas más transacciones y necesitará una forma de dinero mucho mejor”, dijo.