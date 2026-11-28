El Gobierno nacional abrió procedimientos sancionatorios contra cinco accionistas de Navitas Petroleum bajo los términos de la Ley 26.659. (Foto AP)

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Horas después de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazara por 18 votos contra 3 el pedido argentino de medidas provisionales para frenar el proyecto Sea Lion, el Gobierno nacional comunicó la apertura de nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco accionistas vinculados a Navitas Petroleum LP, por presuntas infracciones a las prohibiciones previstas en la Ley N° 26.659. La empresa participa en actividades de explotación hidrocarburífera no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina.

El tribunal, con sede en Hamburgo, consideró que no había base suficiente para establecer de forma preliminar la jurisdicción del tribunal arbitral sobre el reclamo argentino. Por ese motivo, rechazó las medidas solicitadas sin analizar la urgencia del planteo. La resolución no define la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas ni interrumpe el arbitraje de fondo.

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En la misma jornada, el Gobierno ratificó que mantendrá la estrategia judicial, administrativa y legislativa contra las compañías relacionadas con la explotación petrolera en el archipiélago. El Ejecutivo busca ampliar las sanciones a las firmas que intervienen en Sea Lion y sostuvo que la respuesta se apoyará en tres frentes: los procedimientos administrativos, nuevas herramientas legislativas y la continuidad del arbitraje internacional.

El Reino Unido, por su parte, celebró la decisión y la calificó como una “reivindicación de la sólida defensa jurídica” de Londres. También instó a la Argentina a respetar el derecho de autodeterminación de los isleños y a cesar lo que describió como una “presión económica generalizada” sobre las islas. Durante el proceso, el Gobierno británico asumió el compromiso de no iniciar perforaciones antes del 21 de marzo de 2027.

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La estrategia oficial frente a la explotación de hidrocarburos se apoya en procedimientos administrativos, herramientas legislativas y la continuidad del arbitraje internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actuaciones alcanzan a Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd, Harel Mutual Funds Ltd, Ayalon Mutual Funds Ltd y Pasternak Shoham Equity IL, debido a su participación accionaria en Navitas Petroleum LP.

Según informó el Gobierno, los procedimientos forman parte de las medidas destinadas a aplicar la legislación argentina y establecer responsabilidades entre quienes intervienen, de manera directa o indirecta, en tareas de exploración y explotación de recursos naturales sin autorización de la República Argentina.

Con estas decisiones, más de 65 empresas, accionistas y proveedores quedaron alcanzados por procedimientos sancionatorios. El Ejecutivo sostuvo que no permitirá que sociedades, fondos de inversión u otros actores económicos obtengan beneficios de la explotación ilegítima de recursos naturales argentinos.

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El Gobierno consideró necesario ampliar los mecanismos disponibles para resguardar los derechos de los ciudadanos argentinos. En ese marco, el presidente solicitó al Congreso de la Nación que avance con la sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

El presidente Javier Milei reafirmó el compromiso de su administración con la defensa de los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos circundantes.

La Argentina continuará con la utilización de las herramientas a su alcance para impedir la explotación no autorizada de sus recursos y hacer valer sus derechos frente a quienes pretendan desconocerlos.

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