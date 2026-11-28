Regent Craft presentó un seaglider eléctrico que combina navegación, hidroalas y vuelo rasante para unir destinos costeros a 290 km/h (Yt: REGENT Craft, video "REGENT Begins Sea Trials of First Passenger-Carrying Seaglider")

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La empresa Regent Craft presentó recientemente un seaglider eléctrico, una embarcación que combina navegación, hidroalas y vuelo a baja altura sobre el agua, con la promesa de unir destinos costeros con la rapidez de un avión y costos cercanos a los de un ferry, informó MIT News.

El vehículo, de unos 15 metros de largo, puede flotar como un barco, elevarse sobre hidroalas y luego volar a una distancia de la superficie equivalente a su envergadura, alcanzando velocidades de hasta 290 km/h. Esa proximidad con el agua reduce la resistencia aerodinámica y le permite aprovechar el colchón de aire generado por el efecto suelo, con una autonomía de hasta 290 kilómetros con una sola carga.

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La nave fue creada por Billy Thalheimer y Mike Klinker, exalumnos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que se conocieron como estudiantes universitarios.

Del accidente al vuelo

La idea surgió de una experiencia fallida en julio de 2016, cuando Thalheimer, Klinker y otros dos estudiantes de posgrado de MIT participaron en la competencia Flugtag, que desafía a los equipos a construir una máquina impulsada por fuerza humana y hacerla volar sobre un cuerpo de agua.

El grupo construyó su vehículo en el vestíbulo principal del Departamento de Aeronáutica y Astronáutica de MIT. Su proyecto buscaba aprovechar el efecto suelo, un fenómeno por el que una aeronave obtiene mayor sustentación y menor resistencia cuando vuela cerca de una superficie fija, como el agua.

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El principio del efecto suelo reduce la resistencia aerodinámica sobre el agua y permite una autonomía de 290 kilómetros por carga (Yt: REGENT Craft, video "3, 2, 1, ¡ya! El Seaglider de REGENT emprende el vuelo")

La máquina se precipitó al río Charles poco después de despegar. “El vuelo salió terriblemente mal. Fue vergonzoso, pero también una lección muy buena sobre ingeniería y mitigación de riesgos. Decidimos tomarnos eso muy en serio cuando construimos nuestra siguiente máquina voladora”, recordó Thalheimer.

Tras graduarse, ambos trabajaron en Aurora Flight Sciences, una empresa surgida de MIT fundada por John Langford. Allí, Thalheimer participó en el diseño de una aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical.

El proyecto le mostró los límites de ese tipo de aparatos: al considerar la energía de respaldo, el ascenso a mayor altitud y los vientos en contra, el alcance máximo era de unos 80 kilómetros por carga. También observó que el marco regulatorio era complejo.

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La electrificación, sin embargo, ofrecía menores costos operativos y una alternativa con menor impacto ambiental. Aplicarla a una nave que vuela exclusivamente sobre el agua simplificó el enfoque regulatorio.

Mientras un motor a reacción contiene miles de piezas complejas, el sistema de Regent utiliza una batería sin piezas móviles y un motor con una sola. La propulsión eléctrica también reduce el ruido durante el desplazamiento.

El fondo de capital de riesgo vinculado al MIT, E14, estuvo entre los primeros inversores de la empresa. En 2021, Regent ingresó a la aceleradora Y Combinator, lo que aceleró el desarrollo del negocio. Un año después realizó el primer vuelo de demostración del Squire, su modelo pequeño y autónomo, diseñado para aplicaciones militares y de logística.

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El sistema de propulsión eléctrica de la nave opera con una batería fija y un motor de una sola pieza móvil para reducir el ruido (Yt: REGENT Craft, video "REGENT Begins Sea Trials of First Passenger-Carrying Seaglider")

Dos modelos para pasajeros, carga y misiones militares

El seaglider se desarrolló en dos versiones: una de pasajeros y carga, llamada Viceroy, y otra autónoma, orientada a aplicaciones militares y de logística, denominada Squire.

El Viceroy, de 20 metros de envergadura, puede transportar hasta 14 personas o 1.590 kilogramos de carga. Sus fundadores apuntan a trayectos como Nueva York-Hamptons, Miami-West Palm Beach y conexiones entre las islas de Hawái o Japón. “Será una forma asequible, fiable y rápida de viajar por destinos costeros”, afirmó Thalheimer, quien agregó: “Es como tener tren de alta velocidad en todas las costas del mundo”. El modelo realizó su primer vuelo en septiembre.

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El Squire, por su parte, puede desplazarse de forma autónoma o ser operado a distancia. Transporta hasta 23 kilogramos, alcanza 129 km/h y tiene una autonomía de 185 kilómetros por carga. Entre los posibles usos militares figura el traslado de sangre o equipos médicos hacia zonas de difícil acceso, y la compañía ya lo probó en misiones simuladas con el Cuerpo de Marines de Estados Unidos destinadas a logística y evacuaciones médicas.

“El colchón aerodinámico del efecto suelo nos da una gran eficiencia y, por lo tanto, una autonomía extensa. Esto nos permite aprovechar otras ventajas: es seis veces más rápido que un ferry y costará la mitad que un pasaje aéreo”, agregó.

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El modelo Viceroy tiene capacidad para 14 pasajeros o 1.590 kilogramos de carga en trayectos marítimos regionales (Yt: REGENT Craft, video "REGENT Begins Sea Trials of First Passenger-Carrying Seaglider")

Una apuesta por el transporte marítimo del futuro

Regent abrió una planta de fabricación de 23.700 metros cuadrados en North Kingstown, Rhode Island, con capacidad para producir cerca de 70 unidades al año. “Ya hemos reducido mucho el riesgo tecnológico”, sostuvo Thalheimer.

La compañía espera que las primeras unidades salgan de las líneas de ensamblaje hacia finales del próximo año. Entre sus inversores figuran Mare Liberum, AE Ventures, Alaska Airlines, Japan Airlines y Lockheed Martin, mientras que los fundadores aseguran contar con una amplia cartera de pedidos.

Thalheimer estimó que el 40% de la población mundial vive en zonas costeras o sus proximidades. Para Regent, esa concentración abre un mercado para conectar comunidades mediante infraestructura marítima que considera subutilizada.

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