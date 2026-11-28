La opción de detección en el cuerpo mantiene el celular desbloqueado mientras registra el patrón de marcha del usuario. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

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Google cambió el nombre de Smart Lock a Extend Unlock, una función de Android que permite mantener el teléfono desbloqueado en determinadas situaciones. El nombre busca explicar mejor su objetivo: extender el tiempo durante el cual el dispositivo permanece abierto o desbloqueado, en lugar de hacerlo “inteligente”.

Extend Unlock permite desbloquear el teléfono una sola vez con PIN, patrón o contraseña y mantenerlo abierto bajo ciertas condiciones. Google describe la función como una forma de prolongar el desbloqueo.

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Cuáles son las tres formas de mantener un Android desbloqueado

Extend Unlock incluye tres opciones para mantener el celular Android desbloqueado. La primera es la detección en el cuerpo: después de desbloquearlo, el teléfono permanece abierto mientras detecta que la persona lo lleva encima.

Google cambió el nombre de la herramienta Smart Lock a Extend Unlock en el sistema operativo Android. (Reuters)

Según Google, al dejarlo sobre una mesa puede tardar hasta un minuto en bloquearse y, después de subir a un vehículo, entre 5 y 10 minutos.

La segunda opción son los lugares de confianza, como el hogar o el trabajo. El teléfono se mantiene desbloqueado en las ubicaciones que el usuario agrega. Google aclara que estas ubicaciones son estimadas y que el radio puede abarcar hasta unos 100 metros, incluso más allá de las paredes de la vivienda.

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La tercera opción son los dispositivos de confianza: equipos Bluetooth, como un reloj o el sistema de audio de un auto, que mantienen el teléfono desbloqueado mientras permanecen conectados. Se recomienda no usar accesorios que suelen estar siempre cerca del equipo, como teclados o fundas con Bluetooth.

Los lugares de confianza abarcan un radio estimado de hasta 100 metros alrededor de la ubicación elegida. (REUTERS/Marko Djurica/Illustration/File Photo)

Para activar la función, hay que ir a Ajustes, Seguridad y privacidad, Más seguridad y privacidad y Extend Unlock. Si no aparece el menú “Seguridad y privacidad”, se debe buscar “Seguridad y ubicación”. La empresa tecnológica advierte que los pasos pueden variar según el fabricante y que es necesario tener configurado un bloqueo de pantalla.

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Qué riesgos hay en mantener activado Extend Unlock

La propia página de ayuda de Google reconoce limitaciones de seguridad de la función Extend Unlock. Las señales de ubicación pueden copiarse o manipularse, y una persona con equipo especializado podría desbloquear el teléfono. Advierte que alguien podría mantener el dispositivo abierto si imita la conexión Bluetooth del usuario.

Los accesorios con conexión Bluetooth permiten conservar el teléfono abierto mientras permanecen vinculados. (REUTERS/Brendan McDermid)

Engadget señala que el teléfono puede seguir desbloqueado en lugares o con dispositivos de confianza incluso si está en manos de otra persona. Por eso, recomienda elegir cuidadosamente qué ubicaciones y accesorios se consideran confiables.

Además, Google indica que, cuando Extend Unlock está activo, la pantalla de bloqueo muestra un ícono de candado abierto.

El teléfono puede permanecer desbloqueado durante un máximo de cuatro horas seguidas. En aviones y barcos, podría no bloquearse automáticamente, por lo que la empresa recomienda bloquearlo de forma manual.

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Google advierte que personas con equipos especializados pueden manipular las señales de ubicación del teléfono. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Cómo bloquearlo de inmediato o desactivar la función

Para bloquear el teléfono de inmediato mientras Extend Unlock está activo, hay que presionar al mismo tiempo los botones de encendido y subir volumen, y luego tocar la opción “Lockdown” o “bloqueo total”.

Para desactivar la función, en el mismo menú se debe apagar la detección en el cuerpo, desactivar los lugares de confianza y eliminar todos los dispositivos de confianza. En algunos teléfonos también es necesario quitar las caras de confianza y las voces registradas en Voice Match.

Google precisa que el teléfono guarda datos del acelerómetro sobre el patrón de marcha para detectar si la persona lo lleva encima. Estos datos se eliminan al desactivar la detección en el cuerpo.

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La aplicación Google Fotos elimina copias locales de archivos respaldados en la nube para liberar memoria en Android. (REUTERS/Brendan McDermid)

Cómo liberar espacio en un celular Android

Google Fotos permite recuperar espacio en Android al eliminar del teléfono las copias locales de imágenes y videos que ya fueron respaldados en la nube. Antes, hay que verificar la sincronización y comprobar que los archivos estén disponibles en la biblioteca.

En la app, se accede al perfil y se elige “Libera espacio en este dispositivo”. El contenido seguirá online, pero no figurará en la galería ni podrá verse sin conexión. Conviene revisar elementos pesados, desenfocados o capturas prescindibles.