El ingeniero escocés John Logie Baird presentó en Londres, en enero de 1926, el primer sistema de televisión electromecánico basado en un disco giratorio perforado. (Early Television Museum)

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En 2026 se cumpió un siglo desde la primera demostración pública de la televisión. En ese lapso, el televisor protagonizó una de las transformaciones tecnológicas más profundas del entorno doméstico: pasó de ser una pesada caja de madera y vidrio dedicada exclusivamente a recibir señales analógicas por aire, a convertirse en un panel ultradelgado con procesadores de inteligencia artificial que coordina el ecosistema conectado de la vivienda.

Los orígenes mecánicos y el salto electrónico

El punto de partida formal de esta industria ocurrió en enero de 1926, cuando el ingeniero escocés John Logie Baird realizó en Londres la primera demostración pública de un sistema de televisión electromecánico. Su prototipo utilizaba un disco giratorio perforado (disco de Nipkow) capaz de descomponer y proyectar imágenes en movimiento de baja resolución.

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Aunque el sistema mecánico demostró la viabilidad del concepto, tenía severas limitaciones físicas. La solución definitiva llegó un año después, en 1927, cuando el inventor estadounidense Philo Farnsworth logró la primera transmisión totalmente electrónica mediante un tubo disector de imagen. Esta arquitectura eliminó las piezas móviles y sentó las bases técnicas del televisor moderno basado en el tubo de rayos catódicos (CRT), tecnología que dominaría el mercado durante más de seis décadas.

El tubo de rayos catódicos (CRT) dominó el mercado durante más de seis décadas y definió la forma voluminosa de los televisores hasta la llegada de las pantallas planas. (Early Television Museum)

La llegada del color y la consolidación del CRT

Tras la Segunda Guerra Mundial, la fabricación en serie convirtió al televisor en el eje del entretenimiento familiar. El siguiente salto técnico fue la transición del blanco y negro al color. En 1940, el ingeniero mexicano Guillermo González Camarena patentó un sistema tricromático secuencial de campos, y en 1953 Estados Unidos aprobó el estándar electrónico NTSC, dando inicio a las emisiones comerciales a color.

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Durante las décadas siguientes, la estructura física del aparato —una caja voluminosa debido a la profundidad que exigía el tubo de vidrio— se mantuvo prácticamente inalterada. Las innovaciones se concentraron en la comodidad del usuario y la ampliación de contenidos: la incorporación del control remoto inalámbrico, el sonido estéreo, la televisión por cable y la compatibilidad con reproductores de video y consolas de videojuegos.

El fin de la “caja”: pantallas planas y señal digital

A finales del siglo XX, el desarrollo de las pantallas de Plasma y LCD (pantalla de cristal líquido) marcó la desaparición progresiva del tubo de rayos catódicos. Poco después, la industria reemplazó las lámparas fluorescentes de los paneles LCD por diodos emisores de luz, dando origen a los televisores LED, más delgados y eficientes en consumo energético.

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La transición a la televisión digital terrestre estandarizó el formato panorámico 16:9 y las resoluciones HD y Full HD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta transformación física coincidió con el cambio de infraestructura más importante desde el origen de la TV: el apagón analógico y la transición hacia la televisión digital terrestre (TDT). La señal digital permitió estandarizar el formato panorámico (16:9) y dar el salto a las resoluciones de alta definición HD (720p) y Full HD (1080p).

El nacimiento del Smart TV y la revolución OLED

A partir de 2007, la integración de puertos Ethernet, conectividad Wi-Fi y sistemas operativos dedicados (como Tizen, webOS y Android TV / Google TV) dio origen al Smart TV. El televisor dejó de depender de la programación lineal de antenas o cableoperadores para ejecutar aplicaciones de streaming bajo demanda, navegadores web y servicios interactivos directamente desde internet.

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En paralelo, la calidad de imagen experimentó un cambio estructural con la masificación de la tecnología OLED (Organic Light-Emitting Diode). A diferencia de los paneles LED tradicionales, los televisores OLED prescinden de una capa de retroiluminación: cada píxel emite su propia luz y puede apagarse por completo. Esto permitió alcanzar negros puros, contraste infinito, ángulos de visión amplios y grosores de apenas unos milímetros. Junto con el OLED, surgieron arquitecturas complementarias como QLED, Mini-LED, QD-OLED y MicroLED, acompañando el despliegue de las resoluciones 4K y 8K.

La tecnología OLED, cuyos píxeles emiten luz propia sin retroiluminación, permitió alcanzar negros puros y pantallas de pocos milímetros de grosor. (Foto: TCL)

Inteligencia artificial y centro inteligente del hogar

En su centenario, el televisor ha trascendido su rol como dispositivo de reproducción audiovisual gracias a la incorporación de unidades de procesamiento neuronal (NPU) que ejecutan algoritmos de inteligencia artificial de manera local:

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Reescalado neuronal (AI Upscaling) . Los procesadores analizan cada fotograma en tiempo real para reconstruir texturas, bordes y profundidad en contenidos de baja resolución, adaptándolos a pantallas 4K u 8K.

Optimización adaptativa . Mediante sensores de luz ambiental y micrófonos integrados, el equipo ajusta automáticamente el brillo, el mapeo de tonos y la ecualización según la iluminación y la acústica de la habitación, además de aislar los diálogos del ruido de fondo.

Interacción contextual. Los asistentes de voz integrados operan sobre modelos conversacionales capaces de responder consultas sobre el contenido en pantalla, traducir subtítulos en vivo y personalizar perfiles de usuario por reconocimiento de voz.

Los Smart TV actuales incorporan unidades de procesamiento neuronal y protocolos como Matter y Zigbee para funcionar como centro de control del hogar inteligente. (Europa Press)

Finalmente, al permanecer conectado de forma constante a la red eléctrica y ocupar un espacio central en la vivienda, el televisor moderno asumió la función de centro inteligente del hogar (Smart Home Hub). La integración nativa de protocolos universales de domótica como Matter, Thread y Zigbee elimina la necesidad de adquirir concentradores externos.

Desde la propia pantalla —a través de ecosistemas como SmartThings, ThinQ o Google Home—, los usuarios pueden monitorear mapas 3D de su vivienda, controlar el consumo energético de electrodomésticos, regular el aire acondicionado o recibir alertas en vivo de cámaras de seguridad mediante ventanas flotantes sin interrumpir la reproducción.

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