El papel higiénico encabezó las ventas por unidades de Mercado Libre durante el Black Friday en Brasil. (Freepik)

Guardar

El papel higiénico se convirtió en el producto más vendido por unidades en Mercado Libre durante el Black Friday en Brasil. El dato llamó la atención por tratarse de un artículo de consumo cotidiano que superó a categorías tradicionalmente asociadas con las grandes jornadas de descuentos, como los celulares, televisores y otros dispositivos electrónicos.

Fernando Yunes, vicepresidente ejecutivo de Comercio de Mercado Libre para América Latina y responsable de la operación brasileña, describió el fenómeno como el “Black Friday del papel higiénico”. La expresión refleja un cambio en los hábitos de compra de los consumidores, que aprovecharon las promociones para abastecerse de productos básicos y no concentraron sus gastos únicamente en tecnología o artículos de mayor valor.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el liderazgo del papel higiénico corresponde a la cantidad de unidades vendidas y no al dinero recaudado. Cuando se analiza la facturación, los productos electrónicos mantienen un lugar destacado y ocupan los primeros puestos del ranking de ventas de la plataforma.

Los productos de supermercado ganaron protagonismo entre las compras de los consumidores brasileños. (Canva)

Los productos tecnológicos siguen liderando la facturación

Aunque el papel higiénico encabezó las ventas por unidades, los dispositivos electrónicos continuaron concentrando una parte importante del gasto de los consumidores brasileños. Según los datos compartidos por Yunes, una consola de videojuegos ocupó el primer lugar entre los productos que generaron mayores ingresos durante el Black Friday.

Se trata de un cambio frente a ediciones anteriores, ya que es la primera vez que una consola encabeza esa clasificación. Detrás aparecen otros artículos de alto valor, como televisores, smartphones y refrigeradoras.

PUBLICIDAD

La diferencia entre ambos rankings permite observar dos comportamientos de compra. Por un lado, los consumidores adquieren grandes cantidades de productos esenciales, cuyo precio individual suele ser menor. Por otro, destinan una parte importante de su presupuesto a dispositivos electrónicos y electrodomésticos, que representan un desembolso más elevado.

Una consola de videojuegos ocupó el primer lugar en facturación durante la campaña de descuentos.

El resultado también muestra que el Black Friday dejó de estar asociado exclusivamente con la compra de tecnología. Categorías como moda, belleza, deportes, decoración y supermercado ganaron espacio dentro del comercio electrónico brasileño.

Los comercios ofrecen menos promociones que en años anteriores

Otro aspecto señalado por el directivo de Mercado Libre fue el cambio en la estrategia comercial de las grandes tiendas de Brasil. Según Yunes, algunos establecimientos están destinando menos recursos a descuentos y promociones que hace dos años.

PUBLICIDAD

Esta decisión está relacionada con la situación financiera de los comercios y la necesidad de proteger sus márgenes de ganancia. En otras palabras, las empresas buscan mantener su rentabilidad y evitar que las rebajas afecten demasiado sus ingresos.

Este escenario modifica la competencia durante el Black Friday, una campaña que tradicionalmente se caracteriza por ofrecer descuentos agresivos para atraer compradores. La disponibilidad de ofertas puede variar según la categoría, el vendedor y el tipo de producto.

Mercado Libre amplió las opciones de pago en cuotas a través de Mercado Pago durante el Black Friday.

En ese contexto, Mercado Libre también amplió las alternativas de financiación a través de Mercado Pago. La plataforma pasó de ofrecer hasta 24 cuotas en el Black Friday anterior a permitir pagos de hasta 27 cuotas en esta edición.

PUBLICIDAD

La medida se produce en un contexto de endeudamiento de los hogares brasileños, por lo que las facilidades de pago representan una herramienta para que los consumidores puedan distribuir el costo de sus compras en un periodo más prolongado.

TikTok Shop y el crecimiento de las compras por recomendación

Yunes también se refirió al avance de TikTok Shop en Brasil y su impacto en el comercio electrónico. Para el ejecutivo, la llegada de este modelo de ventas puede contribuir a ampliar el mercado digital, en lugar de representar necesariamente una amenaza para Mercado Libre.

TikTok Shop avanza en Brasil.

TikTok Shop permite comprar productos directamente desde contenidos publicados en la red social, como videos y transmisiones en vivo. De esta manera, las recomendaciones de creadores y las publicaciones comerciales se convierten en una vía para descubrir artículos y completar compras sin abandonar la aplicación.

PUBLICIDAD

Mercado Libre también impulsa estrategias de venta mediante recomendaciones y contenido digital. Su programa de afiliados ya cuenta con 12,7 millones de participantes, según las cifras compartidas por la compañía. Además, los pedidos atribuidos a este canal aumentaron un 303% durante el último trimestre.